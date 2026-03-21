Descuentos en streaming: qué incluye una promoción que llega con grandes estrenos

Disney+ anuncia promociones disponibles hasta el 31 de marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el consumo de contenido digital sigue en expansión y las plataformas de streaming intensifican su competencia, las promociones se consolidan como una herramienta clave para captar audiencias. En ese escenario, uno de los players de este mercado apuesta por una estrategia agresiva para ampliar su base de suscriptores en distintos países de América Latina.

Hasta el 31 de marzo, es posible acceder a Disney+ con descuentos de hasta el 70% durante dos meses. La iniciativa está dirigida tanto a nuevos usuarios como a aquellos que deciden regresar al servicio, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

La oferta está disponible bajo un esquema de suscripción que luego se renueva automáticamente al precio mensual vigente. Esta modalidad busca facilitar el ingreso a la plataforma, reduciendo la barrera económica inicial.

Particularmente, en la Argentina, los planes Estándar y Premium se encuentran en un valor promocional de 9.999 pesos mensuales durante el período de vigencia. Así, la propuesta se posiciona como una de las más competitivas dentro del ecosistema de streaming.

Llega a Disney+ la segunda temporada de Daredevil (Disney+)

Contenidos que potencian la propuesta de Disney+

Este beneficio coincide con una fuerte renovación del catálogo, pensada para acompañar el interés generado por los descuentos. Entre los lanzamientos más destacados se ubica Zootopia 2, presentada como la continuación de una de las películas animadas más exitosas de la historia.

Asimismo, la plataforma incorpora la nueva temporada de Daredevil: Born Again, una de las producciones más esperadas del universo Marvel. El estreno refuerza el atractivo para los fanáticos de las historias de superhéroes.

Por otro lado, Disney+ continúa sumando contenidos regionales como O11CE: Nueva Generación, que amplía la apuesta por producciones latinoamericanas. A esto se agrega la llegada de la última temporada de Outlander, una serie con fuerte base de seguidores.

Disney+ presenta "O11CE: Nueva Generación" (Disney+)

Renovación del catálogo y contenido continuo

En paralelo, el servicio también incorpora nuevas temporadas de títulos ya consolidados dentro de su catálogo. Entre ellos, se destacan Paradise, Percy Jackson y los Dioses del Olimpo y la serie Belleza Perfecta, que amplían la oferta en distintos géneros.

A su vez, los suscriptores pueden acceder a temporadas completas de ficciones populares como Grey’s Anatomy y High Potential, lo que refuerza la estrategia de mantener contenido disponible para maratones.

De esta manera, la plataforma es capaz de brindar a los usuarios una combinación de estrenos, continuaciones y clásicos recientes, con el objetivo de sostener el interés más allá del período promocional inicial.

Diferencias entre planes y oferta deportiva

Cabe destacar que todos los planes incluyen acceso al catálogo general de Disney, que abarca producciones de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Este ecosistema se consolida como uno de los principales diferenciales frente a otros competidores.

Grey's Anatomy, una de las series disponibles en la plataforma (Disney+)

Sin embargo, el plan Premium cuenta con un atractivo adicional al incorporar transmisiones en vivo a través de ESPN. Entre los eventos disponibles se encuentran competencias como la Fórmula 1, la UEFA Champions League y la CONMEBOL Libertadores.

En consecuencia, la propuesta no solo apunta al entretenimiento audiovisual tradicional, sino también a captar a los usuarios interesados en el deporte en tiempo real.

Cómo suscribirse a Disney+ con precios promocionales

La propuesta refleja una estrategia clara orientada a expandir su base de usuarios mediante precios promocionales y un catálogo fortalecido. La combinación de descuentos significativos y estrenos relevantes busca generar un impacto inmediato en la captación.

La promoción no solo funciona como un incentivo económico, sino también como una puerta de entrada a un ecosistema de contenidos amplio y diverso. De este modo, la plataforma logra posicionarse como una opción atractiva dentro de un mercado cada vez más competitivo.

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