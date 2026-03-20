Lollapalooza Argentina tuvo una experiencia especial inspirada en el universo de Sabrina Carpenter

Modo Fest muestra lo mejor del festival con una propuesta única que combina los mejores artistas y tragos exclusivos, de la mano de Mía Martínez.

La relación entre música, experiencias culturales y marcas globales se consolidó en los últimos años como uno de los ejes centrales de los grandes festivales internacionales. En ese contexto, distintas propuestas buscaron integrarse al universo artístico sin desplazar el protagonismo de los escenarios.

Así ocurrió durante la reciente edición de Lollapalooza Argentina, donde Johnnie Walker desplegó una activación que fue pensada para dialogar con el espíritu del evento.

A lo largo de tres jornadas, miles de asistentes recorrieron los distintos sectores del Hipódromo de San Isidro mientras exploraban propuestas que combinaban arte, gastronomía y entretenimiento como la que presentó la reconocida marca de whisky.

Un debut en uno de los festivales más convocantes

En su primera participación en Lollapalooza Argentina, Johnnie Walker buscó conectar el universo de la coctelería, la música y la creatividad propia del encuentro. La activación se apoyó en uno de sus conceptos históricos: “Keep Walking”, una idea asociada al progreso, la exploración y el movimiento constante. Esa premisa funcionó como hilo conductor de la experiencia propuesta durante el evento.

Una experiencia temática inspirada en el universo pop acompañó las jornadas del festival en San Isidro (Gastón Taylor)

La presencia de la firma coincidió con otro debut significativo. La cantante Sabrina Carpenter se presentó por primera vez como headliner en el festival argentino, consolidando su momento de proyección internacional.

La conexión con Sabrina Carpenter

La artista estadounidense tuvo un rol especial dentro de la propuesta. La intérprete se desempeñó como embajadora global de Johnnie Walker, lo que permitió articular un puente simbólico entre la activación de la marca y la programación musical del evento.

Su participación en Lollapalooza Argentina generó una de las presentaciones más esperadas de la grilla. La cantante, considerada una de las figuras pop más influyentes del momento, reunió a miles de seguidores frente al escenario principal.

Asimismo, su repertorio sirvió de inspiración para algunos de los elementos que formaron parte de la experiencia desplegada en el predio. De esta manera, la propuesta buscó reflejar el universo creativo de la artista sin interferir con el desarrollo de los conciertos.

El espacio inspirado en la estética musical de Sabrina Carpenter se convirtió en punto de encuentro para los asistentes (Gastón Taylor)

Una experiencia pensada para el público del festival

El espacio de Johnnie Walker funcionó como punto de encuentro dentro del predio. El stand fue diseñado con una estética contemporánea que combinó diseño, música y referencias al mundo del espectáculo.

En particular, el lugar ofreció una carta de coctelería temática desarrollada especialmente para el festival. La propuesta buscó reinterpretar clásicos del universo del whisky a partir de elementos vinculados con la discografía de Sabrina Carpenter.

Entre las opciones destacadas apareció el “Go Go Highball”, una reinterpretación del tradicional whisky highball. La preparación incorporó un perfil refrescante, pensado para acompañar el clima diurno del evento.

También formó parte de la propuesta el “Short’n Sour”, una versión inspirada en el clásico whisky sour. El nombre remitió a la etapa artística conocida como “Short n’ Sweet”, uno de los momentos más representativos del recorrido reciente de la cantante.

La influencer Mía Martínez recorrió el espacio de Johnnie Walker en Lollapalooza Argentina 2026 (Gastón Taylor)

Asimismo, la carta incluyó el “Man (Hattan)’s Best Friend”, reinterpretación moderna del tradicional Manhattan. El concepto tomó como referencia el universo creativo del álbum “Man’s Best Friend”, sumando un guiño a la estética musical de la artista.

Música, cultura y experiencias compartidas

Mientras tanto, el festival continuó desplegando su habitual diversidad artística. Las jornadas reunieron propuestas que atravesaron distintos géneros musicales, desde pop hasta rock alternativo y electrónica.

En ese contexto, la presencia de experiencias complementarias buscó enriquecer el recorrido del público dentro del predio. Espacios temáticos, instalaciones visuales y propuestas gastronómicas formaron parte de la dinámica general del evento.

De igual modo, el sector dedicado a Johnnie Walker se integró al circuito del festival como una pausa entre conciertos. Muchos asistentes aprovecharon ese lugar para reunirse con amigos, descansar entre shows o simplemente recorrer nuevas propuestas.