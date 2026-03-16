La muestra agroindustrial exhibió camiones y tecnología para el transporte pesado

Desde San Nicolás, Paula Díaz, Gerenta de Servicios de Mercedes-Benz Camiones y Buses, detalló la fuerte apuesta de la marca por el campo.

Durante el bicentenario de Expoagro, Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó una renovada propuesta de productos y servicios para el sector agroindustrial. La compañía, subsidiaria de Daimler Truck, tuvo su stand cerca de uno de los accesos principales donde mostró nuevos modelos de camiones junto a herramientas pensadas para acompañar el crecimiento de industrias clave.

La exposición incluyó la última generación de camiones de la marca. Entre los modelos exhibidos se encontraron:

Axor 2545/36 tractor : equipado con una potencia de 450 CV, dirigido a trabajos de alta exigencia y transporte de cargas extrapesadas.

Axor 2038/46 chasis : con 380 CV, pensado para operaciones que requieren robustez y confiabilidad.

Actros 2651 : exhibido con configuración de bitren, orientado al segmento de carga pesada, combina tecnología de punta y capacidad para grandes distancias.

Atego 1721 : incorpora un motor MB OM 924 de 210 CV, adecuado para el transporte semipesado de cargas, con eficiencia en consumo y desempeño.

Accelo 1116: se destaca por la transmisión automatizada PowerShift, que simplifica las maniobras en recorridos urbanos y de media distancia, optimizando tiempo y reduciendo el esfuerzo del conductor.

Estos vehículos cubren las necesidades de sectores como el agro, la minería, la energía y la construcción. “Nuestros camiones son aliados del trabajo diario de miles de argentinos. En Expoagro mostramos cómo la innovación y la confiabilidad de nuestros vehículos están al servicio del campo, acompañando cada jornada y cada desafío productivo”, expresó Roberto Faist, gerente de Producto y Marketing de Camiones Mercedes-Benz.

La presencia de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Expoagro reforzó su compromiso con la eficiencia en logística y transporte (Leonardo Galletto)

Capacitación y tecnología al servicio del transporte

Este año, la principal novedad tecnológica fue la incorporación del simulador de TruckTraining, una herramienta de última generación para la profesionalización del transporte.

El simulador, equipado con tres pantallas envolventes, permite experiencias de conducción realistas en dos modalidades: una recreativa, con escenarios locales, y otra de evaluación, que mide habilidades técnicas como tiempos de reacción y maniobras de precisión.

La marca sumó este dispositivo a su plan de capacitación para clientes y presenta, además, una nueva edición del Concurso Regional de Conductores. La inscripción abre en abril para quienes tienen unidades activas con Fleetboard (Actros, Atego y Axor). El certamen contempla una etapa de monitoreo digital, tres instancias presenciales regionales y una final en Buenos Aires durante noviembre.

“Con el nuevo simulador de conducción, nuestro equipo de expertos de la marca y el Concurso de Conductores proyectamos un año en el que seguimos reforzando nuestro diferencial: la cercanía a los clientes”, expresó Paula Diaz, gerenta de Servicios al Cliente y Conectividad de Mercedes-Benz Camiones y Buses, al cierre de su intervención.

Mercedes-Benz Camiones y Buses se destacó en Expoagro por su tecnología aplicada a la capacitación y la conectividad (Leonardo Galletto)

Servicios y repuestos: foco en calidad y rapidez

En su stand de Expoagro 2026, Mercedes-Benz Camiones y Buses exhibió piezas genuinas y presentó una comparativa entre una caja de velocidad core y una REMAN, resaltando la calidad del único centro REMAN operativo en la Argentina desde 2017. El sistema logístico, con base en Zárate, provincia de Buenos Aires, permite entregas de repuestos en 24 o 48 horas en todo el país.

El servicio prioriza la eficiencia en la entrega de componentes y el acompañamiento a la red de concesionarios, buscando mantener los estándares más altos de calidad.

Beneficios exclusivos y alianzas en Expoagro

Durante la expo, se anunciaron condiciones especiales para el nuevo Axor: para unidades patentadas hasta septiembre de 2026, se ofrecen descuentos del 12% en contratos de mantenimiento Service Plus Complete durante los dos primeros meses y Fleetboard bonificado los primeros cuatro meses, con un 20% de descuento en los dos meses siguientes.

Además, Mercedes-Benz Camiones y Buses y AXION energy celebran una alianza estratégica, con una promoción exclusiva: las primeras diez ventas de camiones en el predio acceden a un año de descuentos para su flota a través de AXION Smart.

En Expoagro, Mercedes-Benz Camiones y Buses exhibió su innovación en servicios para el transporte y el agro (Leonardo Galletto)

Soluciones financieras para el sector productivo

Mercedes-Benz Financiera, parte del grupo Daimler Truck y con más de 25 años en la Argentina, continúa ampliando su porfolio de servicios. La compañía ofrece:

Créditos prendarios en pesos.

Créditos en dólares , en alianza estratégica con Banco Galicia, especialmente orientados al sector agropecuario.

Leasing , una herramienta que en 2025 representó el 34% de las operaciones financiadas, alcanzando uno de los niveles más altos de contratos de los últimos años.

Seguros integrales para proteger la inversión y mantener la continuidad operativa.

Financiación exclusiva para repuestos y accesorios.

El leasing se destaca por beneficios como la deducción de cuotas del Impuesto a las Ganancias, la posibilidad de prorratear el IVA, amortizar el bien de forma acelerada y mejorar los indicadores contables, lo que otorga previsibilidad y flexibilidad para la renovación tecnológica.

Red de concesionarios y acompañamiento permanente

La red de Mercedes-Benz Camiones y Buses abarca más de 45 puntos estratégicos en la Argentina. En Expoagro 2026, asesores especializados reciben a los visitantes para responder consultas sobre productos, servicios y repuestos. Este despliegue respalda la agilidad y cobertura de la marca en todo el territorio.

Para más información, se puede ingresar aquí.