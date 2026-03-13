Talento joven y cultura interna: las claves de un entorno laboral destacado en el retail deportivo

GPTW distinguió a Grupo Lente por su cultura organizacional basada en el respeto, la responsabilidad y la mejora continua entre equipos jóvenes (Grupo Lente)

En la provincia de Buenos Aires, Grupo Lente se consolidó en los últimos años como un actor relevante en el desarrollo de proyectos comerciales, con un énfasis particular en el sector del retail deportivo a través de su cadena de tiendas Star Deportes

Recientemente, fue distinguido por Great Place to Work por su ambiente laboral y su apuesta por el desarrollo de los equipos. La organización recibe este reconocimiento internacional por tercer año consecutivo y ya fue galardonada en dos oportunidades entre las mejores empresas para trabajar. El logro refleja varios años de trabajo enfocado en construir una cultura organizacional basada en el respeto, la honestidad y la mejora continua.

El impacto del reconocimiento en la cultura organizacional

El ambiente de trabajo positivo y el crecimiento profesional interno se convirtieron en ejes centrales para la organización. El equipo, compuesto por cerca de 100 colaboradores con una edad promedio de 24 años, encuentra en la empresa un espacio para aprender y asumir responsabilidades desde los primeros pasos de su carrera laboral.

El reconocimiento de Great Place to Work no solo refleja la satisfacción de los empleados, sino también la efectividad del sistema de crecimiento y desarrollo implementado por la compañía. Este esquema interno permite a los colaboradores avanzar en la organización según su esfuerzo, aprendizaje y resultados.

Un sistema que promueve el desarrollo profesional

La estructura interna de Grupo Lente está pensada para que cada integrante pueda desarrollar su potencial. El sistema interno de crecimiento habilita a los empleados a asumir nuevos desafíos y construir una carrera dentro de la empresa. Este modelo, enfocado en el compromiso y la capacitación, acompaña el crecimiento del grupo y otorga oportunidades reales para el desarrollo profesional.

La gestión se apoya en un conjunto de valores que atraviesan cada instancia del trabajo cotidiano. El respeto marca el trato entre los integrantes de los equipos y con los clientes; la responsabilidad define la manera en que se asumen los compromisos y se cumplen los objetivos.

A su vez, el compañerismo fortalece la colaboración interna, mientras que la honestidad sostiene la transparencia en cada decisión. Por último, la búsqueda de la mejora continua impulsa a todos los miembros de la organización a perfeccionar procesos y resultados, consolidando una cultura que promueve el crecimiento colectivo.

Nuevas generaciones en el centro de la estrategia

La edad promedio de 24 años de los casi 100 colaboradores de Grupo Lente revela una apuesta por el talento joven. La empresa brinda oportunidades de empleo a quienes inician su camino laboral, con foco en el aprendizaje y la posibilidad de asumir roles de mayor responsabilidad.

Esta política interna es uno de los factores que contribuyeron al reconocimiento otorgado por Great Place to Work. “Este reconocimiento refleja el esfuerzo sostenido en la construcción de un buen ambiente laboral y en el desarrollo de las personas que forman parte de la organización”, remarcó LeandroGermán Chirino, gerente general de Grupo Lente.

Crecimiento en el retail deportivo

En paralelo al desarrollo de su cultura interna, Grupo Lente impulsa su principal unidad de negocios: la cadena Star Deportes. Actualmente, la red cuenta con 14 locales comerciales en la provincia de Buenos Aires y prepara la apertura de una nueva sucursal en el corto plazo. La empresa proyecta continuar con la expansión de la marca antes de fin de año.

Su actividad se desarrolla en un contexto de alta competencia, donde grandes cadenas y marcas internacionales disputan el mercado. Para diferenciarse, la empresa apuesta a una propuesta comercial distintiva y a la experiencia de compra en sus tiendas, respaldada por el trabajo de sus equipos.

Diversificación y proyectos complementarios

Además del retail deportivo, Grupo Lente despliega iniciativas en sectores como servicios financieros y gastronomía. La compañía busca diversificar su cartera de negocios y mantener una identidad común, basada en la cultura organizacional y los valores compartidos por sus equipos.

El desarrollo de las personas se mantiene como uno de los pilares centrales para el crecimiento de la empresa y la consolidación de sus proyectos en distintos rubros.

Para más información, se puede ingresar aquí.