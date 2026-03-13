In House

Nuevas formas de entender el empleo: bienestar, formación e inclusión en las organizaciones

El reconocimiento de Great Place To Work a una consultora en recursos humanos refleja cómo las políticas de bienestar, la formación continua y la diversidad transforman la experiencia laboral y promueven entornos más equitativos y colaborativos

Guardar
El reconocimiento de Great Place
El reconocimiento de Great Place To Work destaca el compromiso de Consultores de Empresas con el bienestar laboral (GCE)

En los últimos años, la experiencia laboral dejó de ser solamente una cuestión de empleo y salario. Varias compañías comenzaron a adoptar políticas que apuntan a mejorar el bienestar y a fomentar el desarrollo profesional de sus equipos.

Entre esas organizaciones, Grupo Consultores de Empresas, firma especializada en brindar soluciones integrales de Recursos Humanos, recibió el reconocimiento de Great Place To Work (GPTW) por quinto año consecutivo. Esta distinción destaca el trabajo sostenido de la compañía, con más de 40 años de trayectoria en Argentina, Chile y Uruguay, en el desarrollo de un entorno laboral orientado a la experiencia de sus colaboradores.

Great Place To Work reconoció
Great Place To Work reconoció la gestión de talento y la diversidad en Consultores de Empresas (GCE)

Un reconocimiento que impulsa nuevas prácticas

El reconocimiento de GPTW no solo implica un premio, sino que también representa un incentivo para profundizar políticas de bienestar, flexibilidad y desarrollo. Consultores de Empresas orienta sus estrategias a generar entornos de trabajo en los que la confianza, la colaboración y la inclusión estén en el centro de cada acción. El resultado es una mejora en la satisfacción de sus equipos y una mayor participación en iniciativas internas.

Entre las acciones implementadas, se destacan jornadas flexibles que reconocen el desempeño y otorgan autonomía en la gestión del tiempo. Este sistema, alineado con los estándares de Great Place To Work, permite que los colaboradores encuentren un equilibrio entre su vida profesional y personal.

A estos beneficios se suman políticas de movilidad y alimentación, que buscan acompañar la dinámica diaria y responder a las necesidades concretas de los equipos. El acompañamiento profesional también forma parte de la propuesta de valor: la empresa ofrece espacios de mentoría y coaching interno, donde referentes guían el desarrollo de carrera y la adquisición de nuevas competencias.

Formación continua como eje central

La capacitación constante es parte de la identidad de la compañía y un aspecto valorado en las mediciones de GPTW. Consultores de Empresas promueve programas internos y externos para que los equipos accedan a herramientas actualizadas y fortalezcan sus habilidades técnicas, de gestión y liderazgo.

Estos espacios de aprendizaje contribuyen a que cada persona evolucione profesionalmente en un entorno que exige actualización permanente. Además, la empresa fomenta la diversidad y la inclusión, con programas diseñados para valorar trayectorias y experiencias diversas, en línea con las mejores prácticas internacionales.

Consultores de Empresas integra el
Consultores de Empresas integra el ranking Great Place To Work como una de las compañías referentes en bienestar laboral (GCE)

Oportunidades para jóvenes: el programa Impulsando Talentos

Dentro de las iniciativas orientadas a la formación, el programa Impulsando Talentos, desarrollado por la Fundación Consultores de Empresas -brazo social y educativo del Grupo-, sobresale por su enfoque en la inserción temprana. Dirigido a estudiantes universitarios, combina una experiencia laboral remunerada vinculada a la carrera que cursan, con espacios de aprendizaje en entornos profesionales.

El programa incluye una beca con apoyo económico para favorecer la continuidad de los estudios y facilitar el desarrollo de habilidades prácticas. De esta forma, la organización acompaña el inicio de la trayectoria profesional en sintonía con los valores reconocidos por Great Place To Work.

Una cultura organizacional basada en la confianza

Las prácticas impulsadas por Consultores de Empresas reflejan una visión del trabajo como espacio de aprendizaje y desarrollo personal. El reconocimiento de GPTW refuerza el compromiso de la empresa con la generación de ambientes colaborativos, diversos y abiertos a la participación.

El ambiente de trabajo promueve el intercambio de ideas, el crecimiento profesional y la búsqueda continua de mejoras en la experiencia diaria. La satisfacción de los colaboradores y el desarrollo de iniciativas internas resultan claves en la consolidación de una cultura organizacional alineada con los más altos estándares internacionales.

La experiencia laboral, entonces, se transforma en un camino de crecimiento y bienestar, donde la capacitación, la inclusión y la flexibilidad son pilares fundamentales para enfrentar los desafíos del mundo actual. Para más información, se puede ingresar aquí.

Temas Relacionados

Grupo Consultores de EmpresasGPTWGreat Place To Workgestión de recursos humanosmundo laboral

Últimas Noticias

Cómo la gestión del talento joven redefine el ambiente laboral en empresas líderes

Las estrategias centradas en el desarrollo profesional, la inclusión y la participación activa generan una experiencia laboral diferencial para nuevas generaciones en el país

Cómo la gestión del talento

El bienestar gana lugar cuando las empresas ponen a las personas en el centro

El clima laboral, la flexibilidad y las oportunidades de formación se consolidan como factores clave en la experiencia diaria de quienes integran equipos en todo el país

El bienestar gana lugar cuando

Talento joven y cultura interna: las claves de un entorno laboral destacado en el retail deportivo

La construcción de equipos diversos, el protagonismo de nuevas generaciones y la apuesta por la formación constante fueron claves para que una empresa del retail deportivo se destacara por su clima laboral

Talento joven y cultura interna:

La clave del éxito empresarial: formación continua y crecimiento dentro de la organización

El modelo de Aeropuertos Argentina, basado en capacitación y movilidad interna, fue destacado en el ranking de Great Place to Work

La clave del éxito empresarial:

La gestión de datos y personas impulsa una nueva etapa en la industria tecnológica

Una compañía argentina con presencia regional avanza hacia la profesionalización de su estructura interna para potenciar la inteligencia artificial sin perder la cercanía que la caracteriza. Cuál fue el reconocimiento que recibió

La gestión de datos y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Femicidio de Milagros Basto: Javier

Femicidio de Milagros Basto: Javier Grasso intentó evitar su detención al identificarse con un pasaporte femenino

Apuñalaron a un hombre cuando intentó defender a su papá de una entradera en Ciudadela y ahora lucha por su vida

Buscan a un hombre que chocó a una moto, dejó dos mujeres heridas y se dio a la fuga en La Plata

Un abogado con la matrícula suspendida amenazó a una jueza laboral con prenderla fuego

Arrecifes de coral en peligro: cómo el calentamiento global afecta su capacidad de adaptación en el océano

INFOBAE AMÉRICA
La agencia marítima de la

La agencia marítima de la ONU convocó una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos propone escoltar buques por el estrecho de Ormuz “en cuanto sea militarmente posible”

Mientras se enfrenta a Irán, Israel despliega más recursos militares para su guerra con Hezbollah en el Líbano

Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos que habían manipulado sus sistemas de rastreo

TELESHOW
Una participante fue eliminada de

Una participante fue eliminada de Gran Hermano tras permanecer solo 11 días dentro de la casa: “Estoy emocionada”

El emotivo saludo de Claudia Villafañe a su nieta Roma por sus 7 años: “Mi mano siempre va a estar ahí”

Daniela Christiansson mostró los preparativos para el cumpleaños de su hija Elle: ¿estará Maxi López?

Nicolás Cabré se tatuó toda la espalda: las imágenes del impactante diseño que eligió

Mercedes Morán se mostró partidaria de tener una relación abierta: “Tuve mucha gente tóxica”