Nuevas formas de entender el empleo: bienestar, formación e inclusión en las organizaciones

El reconocimiento de Great Place To Work destaca el compromiso de Consultores de Empresas con el bienestar laboral (GCE)

En los últimos años, la experiencia laboral dejó de ser solamente una cuestión de empleo y salario. Varias compañías comenzaron a adoptar políticas que apuntan a mejorar el bienestar y a fomentar el desarrollo profesional de sus equipos.

Entre esas organizaciones, Grupo Consultores de Empresas, firma especializada en brindar soluciones integrales de Recursos Humanos, recibió el reconocimiento de Great Place To Work (GPTW) por quinto año consecutivo. Esta distinción destaca el trabajo sostenido de la compañía, con más de 40 años de trayectoria en Argentina, Chile y Uruguay, en el desarrollo de un entorno laboral orientado a la experiencia de sus colaboradores.

Great Place To Work reconoció la gestión de talento y la diversidad en Consultores de Empresas (GCE)

Un reconocimiento que impulsa nuevas prácticas

El reconocimiento de GPTW no solo implica un premio, sino que también representa un incentivo para profundizar políticas de bienestar, flexibilidad y desarrollo. Consultores de Empresas orienta sus estrategias a generar entornos de trabajo en los que la confianza, la colaboración y la inclusión estén en el centro de cada acción. El resultado es una mejora en la satisfacción de sus equipos y una mayor participación en iniciativas internas.

Entre las acciones implementadas, se destacan jornadas flexibles que reconocen el desempeño y otorgan autonomía en la gestión del tiempo. Este sistema, alineado con los estándares de Great Place To Work, permite que los colaboradores encuentren un equilibrio entre su vida profesional y personal.

A estos beneficios se suman políticas de movilidad y alimentación, que buscan acompañar la dinámica diaria y responder a las necesidades concretas de los equipos. El acompañamiento profesional también forma parte de la propuesta de valor: la empresa ofrece espacios de mentoría y coaching interno, donde referentes guían el desarrollo de carrera y la adquisición de nuevas competencias.

Formación continua como eje central

La capacitación constante es parte de la identidad de la compañía y un aspecto valorado en las mediciones de GPTW. Consultores de Empresas promueve programas internos y externos para que los equipos accedan a herramientas actualizadas y fortalezcan sus habilidades técnicas, de gestión y liderazgo.

Estos espacios de aprendizaje contribuyen a que cada persona evolucione profesionalmente en un entorno que exige actualización permanente. Además, la empresa fomenta la diversidad y la inclusión, con programas diseñados para valorar trayectorias y experiencias diversas, en línea con las mejores prácticas internacionales.

Consultores de Empresas integra el ranking Great Place To Work como una de las compañías referentes en bienestar laboral (GCE)

Oportunidades para jóvenes: el programa Impulsando Talentos

Dentro de las iniciativas orientadas a la formación, el programa Impulsando Talentos, desarrollado por la Fundación Consultores de Empresas -brazo social y educativo del Grupo-, sobresale por su enfoque en la inserción temprana. Dirigido a estudiantes universitarios, combina una experiencia laboral remunerada vinculada a la carrera que cursan, con espacios de aprendizaje en entornos profesionales.

El programa incluye una beca con apoyo económico para favorecer la continuidad de los estudios y facilitar el desarrollo de habilidades prácticas. De esta forma, la organización acompaña el inicio de la trayectoria profesional en sintonía con los valores reconocidos por Great Place To Work.

Una cultura organizacional basada en la confianza

Las prácticas impulsadas por Consultores de Empresas reflejan una visión del trabajo como espacio de aprendizaje y desarrollo personal. El reconocimiento de GPTW refuerza el compromiso de la empresa con la generación de ambientes colaborativos, diversos y abiertos a la participación.

El ambiente de trabajo promueve el intercambio de ideas, el crecimiento profesional y la búsqueda continua de mejoras en la experiencia diaria. La satisfacción de los colaboradores y el desarrollo de iniciativas internas resultan claves en la consolidación de una cultura organizacional alineada con los más altos estándares internacionales.

La experiencia laboral, entonces, se transforma en un camino de crecimiento y bienestar, donde la capacitación, la inclusión y la flexibilidad son pilares fundamentales para enfrentar los desafíos del mundo actual. Para más información, se puede ingresar aquí.