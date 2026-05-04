Cuenta DNI: todos los beneficios de mayo 2026

La aplicación garantiza pagos instantáneos, descuentos exclusivos y opciones de ahorro para comercios, gastronomía y mercados locales

Con más de 10 millones de usuarios, Cuenta DNI se ha convertido en una de las billeteras digitales más utilizadas en la provincia de Buenos Aires. Desarrollada por el Banco Provincia, esta plataforma permite realizar compras, pagar servicios y acceder a una variedad de descuentos exclusivos en diferentes rubros, desde supermercados y comercios de cercanía hasta gastronomía, transporte y entretenimiento. Su crecimiento sostenido responde a una estrategia de beneficios que se renuevan mes a mes, incorporando nuevas marcas y condiciones para adaptarse a las necesidades cotidianas de los usuarios.

La aplicación, lanzada en abril de 2020, se destaca por ofrecer una solución digital sin costos de mantenimiento ni apertura, a la que pueden acceder jóvenes desde los 13 años y sin necesidad de ser cliente previo del banco. Entre sus funcionalidades principales se encuentran el pago con QR, la posibilidad de enviar y recibir dinero al instante, y la opción de asociar tarjetas para utilizar tecnología NFC en el transporte público. Este abanico de servicios y promociones ha potenciado el ahorro diario y la ha consolidado como una herramienta clave para quienes buscan optimizar sus finanzas personales en el contexto inflacionario argentino.

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Uno de sus beneficios es el acceso a descuentos a comercios, panaderías, carnicerías y otros locales en la provincia de Buenos Aires. Mes a mes, la entidad bancaria renueva las promociones y ya han sido confirmadas cuáles serán las rebajas para el mes de mayo.

Todos los descuentos de Cuenta DNI de mayo 2026

Comercios de cercanía

El beneficio central consiste en un 20% de ahorro en comercios cercanos, válido de lunes a viernes durante el mes de mayo. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona. Es necesario consultar los locales participantes desde la app o la web oficial. El beneficio se realizará únicamente con dinero en cuenta y se excluyen promociones de grandes cadenas de supermercados.

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Gastronomía y tiendas seleccionadas

Durante los sábados y domingos, los usuarios acceden a un 25% de descuento en gastronomía y en locales Full YPF (excepto combustibles). El tope de reintegro alcanza los $8.000 por semana y por persona. Este beneficio puede acumularse con otras promociones del mismo día en los locales adheridos.

Ferias y mercados bonaerenses

Todos los días de mayo, en ferias y mercados de la provincia, se mantiene un 40% de ahorro, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona. El beneficio resulta acumulable con otras promociones del mismo día.

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Quienes realicen compras en supermercados seleccionados acceden a diferentes porcentajes de devolución según día y cadena adherida

Supermercados

El esquema de descuentos en supermercados es variado y se distribuye a lo largo de la semana:

Lunes : 10% de ahorro en Supermercados Día, sin tope de reintegro, pagando con la app y dinero en cuenta.

Martes : Nini Mayorista ofrece un ahorro del 15% por martes y por persona.

Martes y miércoles : en supermercados adheridos, los usuarios accederán a un ahorro del 15% con tope de reintegro de $6.000 por semana y persona siempre y cuando el mínimo de compra sea superior a $30.000.

Miércoles : Carrefour contará con un descuento del 10%, sin tope de reintegro y don descuento inmediato. La Anónima también ofrece un ahorro del 10%, pero con un tope de $5.000 por miércoles y persona. En Toledo, la promoción es del 15% sin topes, mínimos ni exclusiones. Josimar también permite ahorrar un 15%, pero con un tope semanal y personal de $6.000.

Jueves: Chango Mas, sin mínimo de compra y sin tope, ofrece un descuento del 20%. COTO con pago NFC y sin límite de reintegro, presenta una promoción del 30%.

Libros

En todos los lunes y martes del mes de mayo, Cuenta DNI ofrece un 10% de ahorro en librerías adheridas. El beneficio es acumulable con otras promociones del mismo día. El descuento no aplica a pagos que se realicen con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito o débito, QR de Mercado Pago o el uso de otras billeteras virtuales.

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Farmacias y perfumerías

En el quinto mes del año, los miércoles y jueves son los días de promoción en farmacias y perfumerías. Hasta el final del mes, los usuarios podrán aprovechar un 10% de ahorro a través del pago con QR, Clave DNI siempre y cuando haya dinero en cuenta y no se registren atrasos en las obligaciones bancarias.

Localidades y especialidades

Entre lunes y jueves, según el local adherido y el día, los usuarios pueden acceder a 15% o 10% de ahorro. Los topes de reintegro varían por comercio, por semana y por persona: $7.000, $5.000 o sin tope, dependiendo del establecimiento.

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Buffet y café

Durante todos los días de mayo, la promoción “Tomate un café en el buffet” otorga un 40% de ahorro, con un tope unificado de $6.000 por semana y por persona, pagando con dinero en cuenta.

Feria del libro

Con pagos realizados desde la aplicación, los usuarios podrán acceder al 25% en compras al visitar el stand del Banco Provincia en la Feria del Libro. La promoción será hasta el lunes 11 de mayo.

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El sistema permite a jóvenes desde 13 años y a personas no bancarizadas disfrutar de los beneficios, solo con el DNI y la descarga de la app

Cómo tener cuenta DNI

Acceder a Cuenta DNI es un proceso sencillo y completamente digital, pensado para facilitar la inclusión financiera de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Para comenzar, solo se requiere contar con la última versión física del Documento Nacional de Identidad y descargar la aplicación oficial desde la tienda correspondiente del teléfono móvil.

El alta en la plataforma se realiza en pocos pasos: una vez instalada la app, el usuario debe validar su identidad, completar los datos personales solicitados y configurar una clave de acceso. En el caso de quienes no son clientes previos del Banco Provincia, el sistema habilita automáticamente una caja de ahorros gratuita en la sucursal seleccionada, que queda operativa en un plazo de hasta 48 horas.

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La apertura y el uso no generan costos de mantenimiento ni de emisión. Además, si el usuario lo desea, ppermite gestionar la impresión de la Tarjeta de Débito en cualquier momento desde la misma plataforma. Una vez habilitada la cuenta, es posible operar las 24 horas, todos los días, utilizando herramientas como el pago con QR, el envío y la recepción de dinero al instante, el abono de servicios y el acceso a todas las promociones activas.

¿Es necesario tener una cuenta en Banco Provincia para acceder a Cuenta DNI?

No es necesario ser cliente previo del Banco Provincia para acceder a Cuenta DNI. Al descargar la aplicación y completar el proceso de registro, el sistema habilita automáticamente una caja de ahorros gratuita en la sucursal que el usuario elija, sin necesidad de trámites presenciales ni requisitos bancarios previos.

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Este mecanismo permite que cualquier persona con Documento Nacional de Identidad vigente, incluso jóvenes desde los 13 años, pueda utilizar la billetera digital y aprovechar todos los beneficios y promociones, sin costos de apertura ni mantenimiento. No obstante, todos los descuentos se realizan en comercios, supermercados y locales dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires.