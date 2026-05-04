De cuánto es la PUAM de ANSES en mayo 2026

ANSES actualizó el monto de la PUAM para mayo 2026 tras el ajuste por inflación y el bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para mayo de 2026, tras la publicación oficial del bono extraordinario y el ajuste mensual vinculado a la inflación. Por disposición del Gobierno nacional, los haberes previsionales y asistenciales se actualizan para acompañar la evolución del costo de vida.

A través del decreto 292/2026, el Gobierno dispuso el pago de un bono adicional de $70.000 para todos los titulares de haberes previsionales y asistenciales que no superen la mínima, incluyendo a quienes reciben la PUAM. El total percibido en mayo por los beneficiarios de esta prestación será de $384.539,28, integrando el ajuste automático por inflación publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) y el refuerzo extraordinario vigente.

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De cuánto será la PUAM de ANSES en mayo 2026

La PUAM es una prestación destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. Según el esquema de movilidad de la ANSES, el monto de la PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio.

Para mayo de 2026, la jubilación mínima asciende a $393.174,10 tras la actualización del 3,4% correspondiente a la inflación de marzo, de acuerdo con el Indec. Por lo tanto, el haber mensual de la PUAM se estableció en $314.539,28. A este ingreso se suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el total de la PUAM a $384.539,28 en mayo, conforme a lo dispuesto por la ANSES y publicado en el Boletín Oficial.

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La actualización automática mensual de los haberes, implementada desde el decreto 274/2024, reemplazó el mecanismo trimestral previo y se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor, permitiendo un ajuste más ágil frente a la inflación.

Qué pasará con el bono

El pago del bono extraordinario de $70.000 fue oficializado por el Poder Ejecutivo para el mes de mayo, según establece el decreto 292/2026. Esta medida comprende a jubilados, pensionados y beneficiarios de regímenes especiales, incluyendo a los titulares de la PUAM y de pensiones no contributivas.

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El refuerzo económico está dirigido a quienes perciben haberes inferiores al mínimo y tiene carácter no remunerativo, por lo que no está sujeto a descuentos ni se computa para otros conceptos.

Para quienes superen el monto mínimo, el bono se ajusta para que el total percibido alcance el valor de la mínima más el refuerzo, es decir, $463.174,10 en el caso de la jubilación mínima con el bono.

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La liquidación de este bono se realiza únicamente a beneficios vigentes al momento de la liquidación y, si existen varios copartícipes en una pensión, el cálculo y la percepción se consideran a nombre de un único titular.

En mayo, la jubilación mínima se ubica en $393.174,10 y, con el bono, llega a $463.174,10 según la nueva actualización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes reciben la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a residentes en la Argentina mayores de 65 años que no acceden a una jubilación contributiva. El beneficio es administrado por la ANSES y requiere como condición principal no haber obtenido otro tipo de prestación previsional, tanto nacional como provincial.

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Los titulares de la PUAM cuentan con cobertura médica a través del PAMI y pueden continuar trabajando en relación de dependencia siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente. Es compatible con otras prestaciones de carácter no contributivo, como la Asignación Universal por Hijo, en los casos contemplados por la ley.

El acceso a la PUAM no exige aportes previos y el monto se ajusta automáticamente cada mes considerando la evolución de la inflación, con el objetivo de que los beneficiarios mantengan capacidad adquisitiva.

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Cómo quedan las jubilaciones en mayo 2026

El esquema de movilidad vigente determina que todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones administradas por la ANSES se actualizan de manera automática según el índice de inflación publicado por el Indec. En mayo de 2026, la jubilación mínima se fijó en $393.174,10, cifra que alcanza $463.174,10 con el bono extraordinario.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tienen un haber base de $275.221,87 y, con el bono, el total es de $345.221,87. En el caso de las pensiones para madres de siete hijos o más, el monto se equipara a la jubilación mínima, bajo el mismo esquema de actualización y refuerzo.

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La Asignación Universal por Hijo se elevó a $141.285,31 por menor, y en los casos de hijos con discapacidad asciende a $460.044,10. Todos estos ajustes se orientan a que los ingresos de los beneficiarios sigan el ritmo de la inflación, acorde a lo dispuesto por la ANSES y el Ministerio de Economía.