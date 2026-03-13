La importancia de reconocer el talento interno en la banca argentina

Banco Patagonia fue reconocido por Great Place to Work entre las mejores empresas para trabajar en la Argentina (BP)

Banco Patagonia se ubicó entre las mejores empresas para trabajar en la Argentina según la edición 2026 del ranking elaborado por Great Place to Work.

El reconocimiento se entregó durante un evento realizado en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, y destaca a organizaciones que sobresalen por la calidad de su cultura organizacional.

La entidad integra el Grupo Banco do Brasil, uno de los conglomerados financieros más importantes de América Latina. Con más de 2.800 empleados y una red de 172 sucursales en todo el país, mantiene una relación cercana con sus clientes y promueve una cultura de servicio.

Desarrollo profesional y cultura inclusiva

En los últimos años, la institución fortaleció una estrategia orientada a consolidar una cultura organizacional inclusiva y respetuosa. El objetivo consiste en generar un entorno laboral donde se reconozca a las personas, se potencien las capacidades y se motiven nuevos desafíos. La propuesta incluye beneficios diferenciales y promueve la innovación en el ámbito interno.

El Banco impulsa acciones vinculadas a la capacitación y el desarrollo profesional. Implementa programas de reconocimiento, espacios para celebrar logros y actividades destinadas a la sustentabilidad. Estas iniciativas buscan acompañar el crecimiento de los equipos y fomentar el sentido de pertenencia.

El reconocimiento de GPTW a Banco Patagonia refuerza las acciones orientadas a la innovación interna (BP)

Formación y atracción de talento

El desarrollo de competencias técnicas y la adquisición de nuevas habilidades forman parte de los pilares de la entidad. Banco Patagonia participa en ferias de empleo organizadas por universidades de prestigio y utiliza redes profesionales como LinkedIn para impulsar su marca empleadora.

La movilidad interna constituye otro aspecto relevante. El Banco publica búsquedas internas y da prioridad sus empleados para cubrir vacantes, lo que incentiva el crecimiento profesional dentro de la empresa.

Beneficios que acompañan cada etapa

Banco Patagonia ofrece beneficios orientados a la salud, el bienestar y el acompañamiento familiar. Estas propuestas están diseñadas para apoyar a las personas en diferentes etapas de la vida.

Al mismo tiempo, la entidad promueve espacios de encuentro e integración entre equipos de áreas y niveles diversos, con el objetivo de fortalecer la cercanía y construir entornos laborales positivos.

Cultura de reconocimiento y compromiso social

El reconocimiento ocupa un lugar central en la estrategia de Banco Patagonia. Existen programas que permiten distinguir a colaboradores por sus aportes en áreas como la atención al cliente, el desempeño comercial y el trabajo colaborativo. Estas iniciativas refuerzan la valoración interna y fortalecen los lazos entre los equipos.

Además, el Banco desarrolla acciones de voluntariado que promueven el compromiso social de sus empleados. De este modo, trabaja en la construcción de una cultura diversa, equitativa e inclusiva.

La distinción de GPTW refleja el impacto de las políticas de Banco Patagonia en el ambiente laboral argentino (BP)

Una visión centrada en las personas

El proceso de construcción de una robusta cultura interna requiere la participación de todos los integrantes.

“El camino hacia una cultura organizacional sólida solo es posible cuando se desarrollan prácticas en las que todas las personas están involucradas. En Banco Patagonia promovemos una cultura centrada en las personas, donde reconocemos y valoramos las características que hacen único a cada colaborador. Esta visión nos permite sostener una estrategia competitiva que genera resultados destacados, priorizando el desarrollo de las personas y un entorno innovador”, afirmó Carlos Ferreyra, gerente ejecutivo de Desarrollo Humano y Clima Organizacional de Banco Patagonia.

Un reconocimiento que refuerza el compromiso

El lugar de Banco Patagonia en el ranking de Great Place to Work refleja el impacto de su enfoque en el desarrollo del talento y en la construcción de entornos laborales positivos.

La distinción obtenida en 2026 se vincula con la implementación de políticas inclusivas, programas de desarrollo profesional y acciones concretas que promueven la integración y el crecimiento de sus equipos en toda la Argentina.