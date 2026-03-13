In House

La gestión de datos y personas impulsa una nueva etapa en la industria tecnológica

Una compañía argentina con presencia regional avanza hacia la profesionalización de su estructura interna para potenciar la inteligencia artificial sin perder la cercanía que la caracteriza. Cuál fue el reconocimiento que recibió

Prosumia refuerza la gestión de talento con inteligencia artificial y soluciones de datos en expansión latinoamericana (Prosumia)

La transformación digital avanza a ritmo acelerado y obliga a repensar cómo las organizaciones utilizan la información. En ese escenario, una empresa argentina decidió apostar por un enfoque propio: combinar tecnología de punta con una mirada centrada en las personas.

Se trata de Prosumia, una firma desarrollada íntegramente en el país y en plena expansión hacia Latinoamérica. Desde sus orígenes, sostiene una convicción: los datos solo alcanzan su verdadero potencial cuando permiten comprender historias, necesidades y comportamientos humanos.

Este enfoque hace posible impactar a la persona correcta, en el momento justo y a través del canal adecuado. Esa visión se materializa en la metodología que han desarrollado: People·Smart·Power. A partir de este marco, acompaña a marcas y organizaciones en la toma de decisiones basadas en datos reales de comportamiento.

El modelo People·Smart·Power distingue a Prosumia en la industria tecnológica regional (Prosumia)

Áreas de especialización y expansión regional

El crecimiento sostenido de Prosumia y la diversificación hacia múltiples verticales marcaron el inicio de una nueva etapa de madurez organizacional. La empresa cuenta con unidades de negocio especializadas en inteligencia artificial, CRM, analítica y soluciones multiplataforma.

Este desarrollo permitió acompañar procesos de expansión regional, apoyando a clientes en la Argentina y en Latinoamérica para tomar decisiones informadas y basadas en evidencia.

El paso de una dinámica emprendedora, con cercanía cotidiana y decisiones rápidas, a un modelo organizacional más estructurado, previsible y escalable, responde a la necesidad de mantener la innovación y responder al ritmo del mercado.

Cultura organizacional y gestión con propósito

En esta nueva etapa, Prosumia avanzó en la incorporación de herramientas tecnológicas y metodologías de gestión que aportan mayor claridad y consistencia organizacional.

La firma implementó un sistema integral de gestión de personas, diseñó un modelo de desempeño basado en objetivos medibles y consolidó una agenda estructurada de desarrollo profesional, todo como parte de una estrategia para acompañar el crecimiento con estándares claros.

La cultura organizacional ocupa un rol central en este proceso. La reciente certificación de Great Place to Work y su inclusión en el ranking de Las Mejores Empresas Para Trabajar en Argentina no representan únicamente un reconocimiento externo, sino la validación de una decisión estratégica: construir un entorno de trabajo moderno, con liderazgo consciente, expectativas claras y foco en desarrollo.

Para esta organización, profesionalizar no significa burocratizar, sino dotar a la organización de mayor previsibilidad, ordenar flujos internos y consolidar prácticas que permitan sostener el alto desempeño sin depender exclusivamente de la informalidad o la intuición.

“Buscamos ser coherentes entre lo que decimos que valoramos y las prácticas que efectivamente implementamos. Nuestro desafío es escalar sin perder humanidad, y eso implica tomar decisiones con datos, pero siempre con las personas en el centro”, sostuvo Cecilia León, directora de Recursos Humanos de Prosumia.

Prosumia impulsa la transformación interna a través de la profesionalización y el análisis de datos (Prosumia)

Metodología data-driven aplicada a la gestión interna

La lógica analítica que define la propuesta de valor hacia los clientes —y que se sustenta en la metodología propietaria People·Smart·Power— comenzó a aplicarse también puertas adentro. Prosumia incorporó métricas de desempeño, desarrollo y clima organizacional como insumos estratégicos, convirtiendo la gestión de talento en un ejercicio tan data-driven como el que ofrece externamente.

Este enfoque permite monitorear la evolución cultural, anticipar necesidades organizacionales y orientar inversiones con criterios objetivos. La gestión basada en datos aplicada al talento se convierte así en una extensión natural de su identidad como compañía.

Mirada a futuro: liderazgo y la nueva era de IA

La mirada a futuro es clara: profesionalizar para innovar más, no menos. El próximo gran desafío es la evolución de los datos como combustible de la inteligencia artificial. Prosumia se prepara para liderar este proceso con una cultura de alto desempeño, capaz de atraer perfiles de tecnología, ciencia de datos e IA a la altura de los desafíos que enfrenta.

El objetivo es construir una empresa cada vez más sólida, profesional y escalable, lista para profundizar su expansión regional en Latinoamérica y liderar la aplicación de inteligencia artificial a la comprensión del comportamiento humano, sin perder la cercanía, la flexibilidad y el espíritu emprendedor que forman parte de su ADN.

La presencia en Great Place to Work sintetiza este momento. Más que un punto de llegada representa la base desde la cual seguir innovando con los datos como insumo medular y avanzar en la consolidación de una compañía que aplica a su propia cultura la misma filosofía que la distingue en el mercado: ser inteligente transformando los datos en impacto real en la nueva era de la IA, siempre con las personas en el centro.

Para más información, se puede ingresar aquí.

