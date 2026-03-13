El bienestar gana lugar cuando las empresas ponen a las personas en el centro

La cultura organizacional de SanCor Salud promueve el bienestar y la colaboración en todos sus equipos (SanCor Salud)

El nuevo ranking de Great Place to Work Argentina puso en foco la cultura organizacional de SanCor Salud, con el 8.º lugar en la categoría de más de 1000 colaboradores. Más allá del reconocimiento, el diferencial se encuentra en la manera en que las empresas generan experiencias laborales alineadas con sus valores y propuestas externas.

En la actualidad, el ámbito laboral plantea desafíos de flexibilidad, agilidad y desarrollo permanente. En este contexto, el buen clima organizacional se convirtió en una condición esencial. Las personas priorizan espacios donde puedan crecer, hacer oír su voz y proyectar su futuro laboral, sin sacrificar bienestar.

Inclusión en el ranking y el valor del trabajo diario

La presencia en el ranking de Mejores Empresas para Trabajar en la Argentina, elaborado por Great Place to Work, trasciende el galardón y funciona como validación de una cultura que se construye en el día a día. En Grupo SanCor Salud, más de 2.300 colaboradores distribuidos en el país respaldan la premisa central: el bienestar que se promueve hacia los asociados debe comenzar por el equipo interno.

“La coherencia es clave. No podemos hablar de bienestar hacia afuera si no lo trabajamos primero puertas adentro. Nuestro compromiso es que cada colaborador encuentre un espacio donde desarrollarse, sentirse valorado y proyectar su crecimiento”, expresó Mauro Storero, gerente de Capital Humano de la compañía.

SanCor Salud apuesta a un clima laboral positivo que impulsa el desarrollo profesional de su personal (SanCor Salud)

Cercanía y protagonismo en la gestión

La cercanía es uno de los pilares culturales. Se refleja en canales de comunicación abiertos, espacios de diálogo y una gestión accesible. Desde boletines internos hasta una radio corporativa en formato streaming, la información circula de manera transparente y fomenta la participación y el sentido de pertenencia.

El modelo organizacional de SanCor Salud también impulsa el protagonismo de cada colaborador, mediante oportunidades reales de movilidad interna y desarrollo transversal entre áreas. “Nuestra marca empleadora se compone, entre otras cosas, por un sello distintivo que es #EstoyDondeQuieroEstar, que destaca que cada colaborador ocupe el rol y el espacio adecuado”, indicó Storero.

“El desarrollo no es un discurso. Trabajamos para que cada persona pueda estar donde quiera estar y construir su mejor versión. Eso implica escuchar, acompañar y generar oportunidades concretas”, agregó el directivo.

Formación de líderes y aprendizaje constante

Uno de los ejes estratégicos es la formación de líderes capaces de gestionar equipos en entornos cambiantes. El programa Liderazgo Saludable y el espacio Club de Líderes promueven una conducción basada en la inteligencia emocional, la comunicación efectiva y la coherencia con los valores culturales.

A esto se suma la UNI Corporativa, una plataforma de formación abierta a todo el personal, sin distinción de jerarquías, que brinda capacitación técnica y en habilidades blandas. El aprendizaje continuo es entendido como motor de crecimiento individual y organizacional. Ya no basta con aprender una herramienta o función específica; la adaptabilidad, el pensamiento crítico y la voluntad de evolucionar adquieren un rol central.

“Hoy el talento busca experiencias completas: capacitación, desafíos, flexibilidad y propósito. La Universidad Corporativa es una herramienta fundamental para acompañar ese proceso y sostener la empleabilidad en el tiempo”, explicó Mauro Storero.

En SanCor Salud, las nuevas tendencias laborales priorizan la experiencia integral de las personas (SanCor Salud)

Flexibilidad y nuevos espacios de trabajo

La agilidad, la transformación digital y las nuevas dinámicas laborales impulsaron la consolidación de un esquema híbrido. La mayor parte del personal trabaja bajo modalidad remota, combinada con espacios de coworking ubicados estratégicamente en diversas localidades.

Estos entornos fueron diseñados para favorecer la colaboración, el encuentro y la creatividad, reemplazando el concepto tradicional de oficina por espacios flexibles que se adaptan a las nuevas formas de trabajar.

La organización complementa este modelo con eventos internos de integración y celebración, que fortalecen el sentido de comunidad y la cultura organizacional, incluso en contextos de virtualidad.

Diversidad e inclusión como parte de la política activa

SanCor Salud sostiene políticas formales que fomentan la equidad y el respeto. Cuenta con una política de Derechos Humanos y una guía de comunicación con perspectiva de género. Según datos de la entidad, el 67% de la plantilla está conformada por mujeres. La mayoría de los puestos de jefatura, supervisión y coordinación también son ocupados por mujeres.

Las búsquedas laborales se llevan a cabo sin sesgo de género. Además, la política remunerativa busca garantizar igualdad en los salarios y en las condiciones laborales.

Reconocimiento que refuerza una práctica cotidiana

En un mercado laboral con alta competencia, el desafío ya no se restringe a captar talento, sino a generar entornos donde las personas elijan permanecer y desarrollarse.

Por cuarto año consecutivo, SanCor Salud fue reconocida dentro del ranking de Great Place to Work Argentina. Esto confirma que la cultura organizacional es una práctica cotidiana, no una idea abstracta. La combinación de cercanía, formación, flexibilidad e innovación permite construir una experiencia laboral coherente con el propósito de la compañía: cuidar de manera cercana el bienestar integral de las personas.

