Cómo el clima laboral y la innovación marcan la diferencia en una compañía nacional

El ranking Great Place to Work reconoció a las mejores compañías para trabajar en la Argentina. Una de las firmas reconocidas fue iplan, una tecnológica nacional cuya filosofía parte de la convicción de que el bienestar y el desarrollo profesional de quienes integran la organización, conocidos como iplaners, constituyen el motor del éxito sostenido.

El espíritu emprendedor resulta central en el ADN de la compañía. Este enfoque transforma la experiencia laboral en un camino de crecimiento constante y diferencia a iplan dentro del sector tecnológico. Más allá de su actividad principal, la organización ofrece una experiencia donde cada persona es invitada a protagonizar su propio desarrollo profesional e incidir con sus ideas en la vida diaria de la empresa.

Este enfoque busca generar una atmósfera de trabajo positiva, en la que el cambio, la colaboración y la autonomía forman parte de la rutina. Además, el bienestar integral de los iplaners y sus familias se plantea como una prioridad esencial, impulsando acciones concretas para mejorar la calidad de vida y asegurar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Puertas abiertas y promoción del talento interno

La cultura de puertas abiertas y seguridad psicológica define el ambiente cotidiano. La promoción del talento interno se refleja en los datos: según la empresa, seis de los nueve integrantes del equipo ejecutivo y más de la mitad de las gerencias actuales surgieron de promociones internas.

El programa “Levantá la mano” fomenta la postulación a búsquedas internas y permitió que más del 40% de las vacantes recientes fueran cubiertas por personas que ya trabajaban en la empresa, afirman desde iplan. De este modo, la organización apuesta por el desarrollo dentro de su propio equipo y reconoce la importancia de brindar oportunidades de crecimiento.

Estructura flexible y adaptación al cambio

La estructura organizativa de iplan intenta ir más allá de la horizontalidad y la flexibilidad. La organización por proyectos y la existencia de comunidades específicas promueve una rápida adecuación a las variaciones del mercado y la tecnología, lo que permite que equipos diversos colaboren en iniciativas estratégicas, favoreciendo el aprendizaje continuo y la innovación.

Bienestar integral y acompañamiento en todas las etapas

El bienestar de los iplaners se fortalece a través de diversos programas implementados en los últimos años. Uno de ellos es “Recalculando”, que ofrece asesoramiento psicológico, asistencia legal y consultoría financiera tanto para el colaborador como para su entorno familiar, fomentando el bienestar integral y la estabilidad emocional.

El plan de cobertura médica que brinda iplan posee un nivel premium y no establece segmentaciones por jerarquía, alcanzando tanto a la persona empleada como a su grupo familiar directo. Este beneficio busca asegurar que todos accedan a la misma protección, independientemente del puesto o la antigüedad.

Flexibilidad laboral y balance personal

La flexibilidad laboral es un aspecto destacado por quienes trabajan en la compañía. El modelo híbrido se encuentra disponible para el 85% de los roles, lo que permite combinar el teletrabajo con la presencialidad.

Además, la compañía cuenta con flexibilidad para facilitar el cumplimiento de compromisos personales, sumado a la posibilidad de elegir la fecha de vacaciones en cualquier época del año, para contribuir con el balance vida laboral-personal.

Adicionalmente, se otorga un monto mensual para gastos asociados a la modalidad remota, o para gastos de refrigerio para quienes trabajan 100% presencial, acompañando a cada manera de trabajar.

Impulso a la innovación y capacitación en inteligencia artificial

El enfoque en la innovación atraviesa todas las áreas de la organización. El programa [AI.equipo] promueve una mentalidad “AI-first” y ya capacitó a más del 80% de la nómina en herramientas de inteligencia artificial. A partir de esta iniciativa se incrementó un 70% el uso de la IA para gestiones diarias, marcando un avance significativo en la digitalización de los procesos internos, informó la compañía.

Este tipo de capacitaciones busca que el equipo incorpore nuevas habilidades y se mantenga actualizado frente a los desafíos de la transformación digital, que hoy redefine el mundo del trabajo mucho más allá de la automatización, con foco en el desarrollo de capacidades y el aumento de la productividad.

“La llegada de la Inteligencia Artificial está redefiniendo el mundo del trabajo, y va mucho más allá de la mera automatización para centrarse en el desarrollo de capacidades y el consecuente aumento de la productividad”, manifestó Eliana Villanueva, directora de People. En este escenario de transformación profunda, el desafío para los líderes es garantizar que la adopción de la IA se realice a través de una visión humana e inclusiva, que transforme integralmente, se oriente a la eficiencia y al crecimiento del negocio y, fundamentalmente, al desarrollo de las capacidades de las personas. De esta manera, se multiplican las oportunidades.

“La gente elige quedarse en iplan por la posibilidad de aprender y desarrollarse, por el trabajo flexible y la cercanía con los líderes, pero también porque podemos mostrarnos como somos, aprender de los errores, superar nuevos desafíos juntos, colaborar para lograr un objetivo común aportando ideas desde distintos lugares de la organización, todo esto hace que nos sintamos parte de una transformación con características únicas y convierte a iplan en un gran lugar para trabajar”, expresó su dirección.

