Figuras globales y talentos locales participaron de un torneo emblemático de golf en Buenos Aires

El Visa Open reunió a figuras del circuito internacional y a nuevas promesas del golf profesional (Banco Macro)

El calendario deportivo argentino volvió a ofrecer una cita de alto nivel que combinó tradición, competencia internacional y proyección global. En ese marco, el golf ocupó un lugar central con uno de los torneos más emblemáticos del país, capaz de reunir figuras consagradas y nuevas promesas en un mismo escenario.

El VISA Open de Argentina, presentado por Banco Macro, se disputó entre el 26 de febrero y el 1 de marzo en el Jockey Club de San Isidro. La edición convocó a 156 jugadores y tuvo como ganador a Alistair Docherty.

En esta oportunidad, el certamen integró nuevamente el calendario del Korn Ferry Tour, una plataforma clave para quienes buscan proyectarse hacia el máximo nivel. Además, marcó la tercera temporada consecutiva dentro de ese circuito y la segunda en el club bonaerense.

Una copa con proyección internacional

La competencia otorgó una exención para disputar el Open Championship, uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Esta posibilidad surgió a partir del acuerdo con The R&A, entidad que impulsa el desarrollo global de la disciplina.

Alistair Docherty se quedó con el título luego de una destacada actuación durante el torneo (Banco Macro)

La consagración de Docherty en el VISA Open de Argentina 2026 se definió tras una jornada final exigente que mantuvo la expectativa hasta el cierre. A lo largo del certamen se observaron actuaciones de alto nivel, con precisión, estrategia y solidez en cada recorrido.

En esta ocasión, el field incluyó a 11 campeones del PGA TOUR, quienes acumulaban 23 títulos en el circuito más exigente. Esa presencia aportó experiencia y jerarquía al desarrollo general del torneo.

En paralelo, tres jugadores ubicados dentro del top 200 del ranking mundial formaron parte de la competencia. Este dato reflejó la calidad de la convocatoria y elevó el estándar deportivo del evento.

Además, el torneo volvió a posicionarse como una vidriera para talentos emergentes. Muchos participantes encontraron en este escenario la posibilidad de medirse con figuras de trayectoria y demostrar su potencia.

Más de 150 jugadores participaron de la competencia en un campo con exigencia técnica (Banco Macro)

Historia y figuras que marcaron el torneo

Cabe destacar que el Abierto de la República Argentina es el séptimo campeonato más antiguo del mundo. Su organización estuvo a cargo de la Asociación Argentina de Golf, institución que sostiene su desarrollo histórico.

A lo largo de las décadas, el certamen reunió a figuras de renombre internacional. Entre los campeones más destacados aparecen nombres como Roberto De Vicenzo, quien logró múltiples consagraciones, y Ángel Cabrera, referente contemporáneo del golf nacional.

El listado de vencedores incluye a Emiliano Grillo, campeón en 2014 y protagonista de una carrera destacada en el exterior. Estas trayectorias reforzaron el prestigio del abierto en el ámbito internacional.

El Jockey Club de San Isidro volvió a ser protagonista como sede del torneo. Fundado por Carlos Pellegrini, el club cuenta con una rica historia vinculada al desarrollo del golf en el país.

El Jockey Club de San Isidro fue el escenario de una nueva edición del torneo (Banco Macro)

En 1930 se inauguraron sus dos campos de 18 hoyos, conocidos como trazado azul y colorada. Ambos fueron diseñados por Alister MacKenzie, arquitecto de prestigio internacional que dejó su huella en escenarios emblemáticos. Estos recorridos presentan desafíos técnicos que exigen máxima concentración en cada golpe.

Banco Macro le ofreció a sus clientes e invitados especiales, una carpa VIP Macro frente al hoyo 18, donde los asistentes pudieron disfrutar de la mejor gastronomía y un espacio de relax.

Una organización respaldada por el acompañamiento institucional y del público

En términos organizativos, el evento contó con el respaldo de patrocinadores que sostuvieron su crecimiento. En ese sentido, Banco Macro reforzó su compromiso con el deporte como motor de desarrollo e inclusión.

A su vez, el acompañamiento del público aportó un marco especial durante las jornadas de competencia. La presencia de espectadores consolidó el carácter convocante del torneo dentro del calendario deportivo argentino.

Así, la edición 2026 del VISA Open de Argentina dejó en evidencia la vigencia de un torneo histórico que mantiene su relevancia en el plano internacional. A la espera de la confirmación oficial del campeón, el certamen ofreció un espectáculo de alto nivel y reafirmó su lugar como una plataforma clave para el golf en la región.