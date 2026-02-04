In House

Innovar o morir: cómo se adaptan las grandes marcas al nuevo e-commerce

Las compañías líderes optan por ecosistemas digitales frente al estancamiento de los desarrollos propios y la caída del retail físico. La integración de servicios clave y la reducción de costos operativos marcan el rumbo de la nueva era del comercio electrónico

La adaptación a soluciones flexibles
La adaptación a soluciones flexibles potencia la identidad de marca

En los últimos años, la venta por internet se transformó en la principal apuesta de expansión para las grandes compañías. En el país, el canal online gana terreno frente al retail físico, a tal punto que ya representa el 18% de las ventas totales, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Sin embargo, muchas marcas ven con frustración cómo sus competidores toman protagonismo, mientras sus e-commerce se vuelven un centro de costos con bajo retorno de inversión. Esta brecha suele originarse en la dependencia de desarrollos propios: infraestructuras rígidas que implican costos crecientes y una pérdida de agilidad para responder a las demandas del consumidor actual.

Directivos del sector advierten que la falta de flexibilidad limita la capacidad de adaptación y, en consecuencia, afecta la expresión de la identidad de marca.

La facturación del e-commerce en la Argentina registró un crecimiento del 79% interanual durante la primera mitad de 2025, de acuerdo con información de la CACE. En ese contexto, la capacidad técnica para responder a la demanda dejó de ser un aspecto operativo secundario y pasó a ser un factor decisivo para la competitividad.

El valor de los ecosistemas integrales

El cambio de paradigma llevó a las empresas a replantear su estrategia digital. Cada vez más marcas optan por migrar a plataformas especializadas de e-commerce, como Tiendanube Evolución, que brinda un ecosistema integral de soluciones para grandes negocios.

Es que delegar la innovación en lainfraestructura tecnológica permite a las compañías concentrarse en su actividad principal y hacer uso de los beneficios obtenidos en herramientas como medios de pago, envíos, e-mail marketing y soporte personalizado, en mayor rentabilidad para el negocio.

“La ventaja real hoy en día reside en contar con un ecosistema de comercio electrónico robusto que permita expresar al máximo la identidad de la marca, conectar canales de venta de manera fluida y aportar un ROI significativo al negocio”, afirma Franco Radavero, gerente general de Tiendanube en la Argentina.

Bajo esta misma lógica, el ejecutivo explica: “Sostener una estructura de e-commerce cerrada es como intentar competir en una carrera profesional con un vehículo fabricado artesanalmente: cada vez que la maquinaria exige una mejora, tenés que diseñar la pieza desde cero, mientras que el resto de los competidores simplemente entra a boxes y sale rápidamente con soluciones probadas adaptadas a su medida”.

El uso de plataformas especializadas
El uso de plataformas especializadas facilita la eficiencia operativa en e-commerce

Adaptación y eficiencia para cada industria

El modelo de ecosistema integral demostró utilidad en rubros tan diversos como moda, libros, decoración y consumo masivo. Marcas como Havanna, Lucciano’s, Yenny El Ateneo, Bensimon, Longchamp, Yelmo y más de 400 empresas eligen Tiendanube Evolución para escalar sus operaciones y optimizar la experiencia del usuario. Cada sector adaptó su presencia digital sin comprometer la estabilidad tecnológica.

La decisión de sostener desarrollos propios implica riesgos financieros y operativos que las marcas líderes prefieren evitar. Gastar recursos en mantenimiento reactivo significa resignar oportunidades de innovación y perder relevancia frente a un consumidor en constante cambio.

El costo de no innovar

La dinámica del mercado digital exige respuestas rápidas y soluciones eficientes. Apostar por plataformas flexibles con ecosistemas integrados se volvió una condición para mantener la competitividad. Las empresas que relegaron la innovación tecnológica quedaron fuera de la conversación cultural y de las oportunidades comerciales.

El avance del e-commerce en la Argentina confirma que la migración a modelos más ágiles y colaborativos es una tendencia irreversible. La apuesta por plataformas especializadas como Tiendanube Evolución responde a la necesidad de innovación, optimización de recursos y adaptación permanente.

Para más información, se puede ingresar aquí.

