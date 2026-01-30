In House

Franquicias turísticas: el modelo que crece con tecnología propia en Sudamérica

Un sistema digital impulsa la expansión de agencias en la Argentina, Brasil y Uruguay, con foco en eficiencia y rentabilidad

Un modelo nacido en la
Un modelo nacido en la región está transformando la rentabilidad del turismo en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio entre la Argentina, Brasil y Uruguay se mantiene activo durante todo el año, impulsado por la cercanía geográfica y la variedad de propuestas que ofrece la región. La conectividad aérea y las rutas terrestres facilitan los desplazamientos constantes, mientras que los fines de semana largos generan picos estacionales tanto en el turismo receptivo como en el emisivo.

La digitalización y la búsqueda de inmediatez por parte de los viajeros generaron cambios profundos en la industria. En este contexto, la alianza entre Planisferio Viajes y Aterrizar impulsó un modelo innovador dentro del sistema de franquicias turísticas en la región.

Con más de 50 puntos operativos distribuidos entre Brasil, Uruguay y la Argentina, el grupo introdujo una estructura digital diseñada para reducir intermediarios y optimizar la eficiencia. Este enfoque marcó la llegada de una nueva generación de agencias, orientadas a mejorar la rentabilidad y respaldadas por tecnología propia.

Fabian Mattia, socio de Aterrizar;
Fabian Mattia, socio de Aterrizar; Heber Suarez y Andrés García, compradores de franquicia Aterrizar; Damian Sombra, Santiago Mattia, Nahuel Rosina y Mauro Gon, socios gerentes de Aterrizar (planisferio)

Soberanía tecnológica y su impacto real

Mientras una parte importante del sector turístico continúa trabajando como revendedor de otros intermediarios, Planisferio Viajes y Aterrizar optaron por avanzar hacia la soberanía tecnológica. Estas empresas desarrollaron plataformas propias que conectan directamente con inventarios globales de vuelos, hoteles y experiencias.

Esta arquitectura tecnológica automatizó procesos que antes requerían una gestión manual extensa. El beneficio se refleja en dos frentes: los clientes acceden a precios claros y competitivos, mientras que los franquiciados gestionan la operación de manera más simple, sin necesitar conocimientos previos en turismo.

La tecnología, en este modelo, no aparece como un elemento accesorio. Funciona como el motor central que reduce los costos fijos y maximiza la rentabilidad mensual. “Nuestra plataforma permite administrar un negocio de forma eficiente y sin experiencia previa en el sector”, explica un vocero de las empresas.

Nahuel Rosina y Santiago Mattia,
Nahuel Rosina y Santiago Mattia, socios gerentes de Aterrizar (planisferio)

Franquicias y despliegue federal

Luego de consolidarse en Brasil y Uruguay, Planisferio y Aterrizar avanzaron con una expansión federal en la Argentina. El foco de crecimiento se ubicó en provincias como Buenos Aires, Mendoza, Salta, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y San Luis. También incluyó ciudades clave como Santa Fe, Entre Ríos, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Neuquén.

La propuesta de franquicias se presenta con una inversión estimada entre 15.000 y 25.000 dólares. Este rango sigue atrayendo a emprendedores interesados en diversificar su capital en un sector que mantiene un flujo de caja constante.

Según voceros del grupo, la diferencia frente a otros modelos radica en la rapidez y precisión de las operaciones comerciales, potenciadas por una plataforma tecnológica que agiliza el cierre de ventas.

Entre las principales características que destacan en la propuesta de franquicias, se encuentran:

  • Conexión directa a inventarios globales.
  • Automatización de procesos administrativos.
  • Operación simplificada, sin necesidad de experiencia previa.
  • Acceso a precios competitivos para el cliente final.
  • Apoyo integral al franquiciado.
De izq a der: Santiago
De izq a der: Santiago Mattia, socio gerente de Aterrizar; Marinho; Mauro Gon, socio de Planisferio y Aterrizar; dos personas de Marinho; Fabian Mattia y Nahuel Rosina, socios gerentes de Aterrizar (Planisferio)

Un modelo validado en la región

En un escenario donde muchas propuestas surgen y desaparecen con rapidez, la trayectoria de Planisferio Viajes y Aterrizar se convierte en un factor diferencial. El grupo ofrece un ecosistema de negocios probado, con resultados consistentes en varios contextos económicos.

“El modelo que desarrollamos probó su eficacia tanto en mercados estables como en situaciones económicas complejas”, afirman desde esta entidad. Esto refuerza la solidez de la propuesta y su capacidad de adaptación.

Perspectivas para 2026

El análisis de oportunidades en franquicias turísticas durante 2026 muestra que la eficiencia operativa se posiciona como el principal valor. En este contexto, la combinación de inversión en tecnología, visión federal y un modelo escalable define el rumbo del sector.

El caso de estas compañías ilustra cómo la integración tecnológica y la descentralización permitieron consolidar una red de agencias que responde a las demandas actuales del turismo regional.

Para descubrir más información, se puede ingresar en los sitios de Planisferio y Aterrizar.

Cómo cambia la experiencia de

Agenda de verano: propuestas de

El punto de Mar del

Tardes distintas en Mar del

Desafío Huemul 2026: el triatlón
