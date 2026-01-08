La reserva familiar que protege el agua de Córdoba: conservación y alianzas en las Sierras Grandes

Proteger las nacientes del agua de Córdoba: una alianza que transforma el futuro

José Luis Amuchástegui pertenece a la cuarta generación de una familia profundamente vinculada con las tierras del actual Valle de los Lisos, en el corazón del macizo y cuenca hídrica Los Gigantes, en las imponentes Sierras Grandes de la provincia de Córdoba. El predio de 4.300 ha, a más de 2.100 msnm, tiene título dominial de 1886 y, por más de un siglo, fue utilizado para la producción ganadera.

Pero esto cambió en 2017, cuando decidió tomar las riendas del legado familiar. “Un día dijimos: ‘¿qué hacemos con el campo? Yo no sabía mucho de ganadería, soy ingeniero’”, relató.

El encuentro con Esteban, actual biólogo de la reserva, resultó decisivo: juntos imaginaron el futuro del lugar lejos de la explotación ganadera y cerca de la conservación. “Reconozco que era medio escéptico porque no me lo imaginaba. Yo me he criado acá, nací acá”, confesó José Luis sobre esos inicios cuando, antes de volcarse de lleno al proyecto, consultó tanto a su esposa y socia, así como a especialistas.

Con el tiempo, y tras un proceso de aprendizaje y apertura, la propiedad familiar fue adquiriendo un perfil acorde a los estándares internacionales, hasta integrarse a la red de reservas naturales privadas. “Empezamos a ver cómo cambiaba”, narra Amuchástegui sobre la metamorfosis del predio y la llegada de nuevas formas de pensar el territorio, ahora priorizando la preservación del entorno.

La iniciativa Aliados por el Agua reúne a empresas, organizaciones y productores para restaurar nacientes y asegurar el acceso a agua de calidad en las Sierras de Córdoba (Claudio Huirimilla / Coca-Cola)

Proteger las nacientes del agua

Uno de los ejes de la transformación del Valle de Los Lisos es “Aliados por el Agua”, un proyecto colaborativo que busca restaurar y cuidar las nacientes de agua en las Sierras de Córdoba, entre otros desarrollos. Coca-Cola Argentina, Coca-Cola Andina y CICLA Desarrollo Sustentable forman parte de esta alianza de largo plazo para mantener el equilibrio hídrico y proteger los recursos naturales que abastecen a más de 1.500.000 habitantes de esa inconfundible región cordobesa.

Este ecosistema retiene las lluvias de la estación húmeda y las libera en forma constante el resto del año, alimentando ríos, arroyos y acuíferos. El avance del cambio climático, la disminución de bosques nativos y los incendios cambiaron el escenario y aumentaron la fragilidad del entorno.

Frente a este contexto, diferentes actores sumaron esfuerzos desde una misma convicción: ser la “esponja de agua” de Córdoba. Allí se sumó José Luis Amuchástegui, con su proyecto familiar.

“El Valle de los Lisos es uno de los productores que trabaja en el proyecto de conservación de agua que llevamos a cabo con Coca-Cola, CICLA y Parques Nacionales. El objetivo es restaurar esta zona que es tan importante, las sierras son la fuente de agua de toda la ciudad de Córdoba”, remarcó Silvina Bianco, directora de sustentabilidad para Coca-Cola, Argentina y Uruguay.

“A través del proceso de restauración, conservación y plantación de tabaquillos, lo que logramos es que se infiltre el agua para que preserve y alimente la naciente de los ríos y arroyos que todos los cordobeses disfrutan cada día”, explicó la ejecutiva.

El Valle de los Lisos integra una red de reservas naturales que promueve la conservación de la biodiversidad en las Sierras de Córdoba (Claudio Huirimilla / Coca-Cola)

Estrategia con impacto local y regional

El programa Aliados por el Agua incluye acciones concretas y medibles:

Restaurar suelos erosionados para mejorar la retención de humedad.

Reforestar con árboles nativos y recuperar el bosque serrano.

Proteger nacientes y arroyos.

Impulsar la ganadería regenerativa para equilibrar tradición y conservación de la biodiversidad.

Reforzar la prevención de incendios y fortalecer el conocimiento comunitario.

Controlar la proliferación de especies exóticas invasoras.

Desafíos ambientales y fortalecimiento de alianzas

La provincia de Córdoba tiene varios problemas relacionados al medio ambiente. “Una de las problemáticas más graves y en la que estamos trabajando en el Parque, son las especies exóticas invasoras, que hacen que el ambiente esté degradado y sea peor para todos los que viven de ella”, aseveró el biólogo Jael Dominino, encargado del área de Conservación del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

“Con CICLA tratamos de hacer cosas nuevas dentro de la conservación y de escalar proyectos. Y gracias a esta conjunción entre empresas privadas, fundaciones y el Estado, estamos pudiendo hacer algo mucho más grande, que va a traer resultados a una escala regional”, agregó.

La reforestación con tabaquillos es clave para recuperar los bosques y asegurar la retención de agua en las sierras (Claudio Huirimilla / Coca-Cola)

El aporte de la conservación y la tecnología

Otro de los actores fundamentales de esta alianza virtuosa que busca recuperar y preservar la cuenca hídrica cordobesa es CICLA Sustentable. “Junto con Coca-Cola, Cicla está trabajando en restaurar, conservar y hacer un uso sustentable del ecosistema serrano, que provee de agua a los cordobeses”, precisó Juan Pedro Cano, socio fundador de la entidad.

“En el Valle de los Lisos, en particular, estamos apoyando el desarrollo de inversiones más estructurales que hagan una diferencia en lo que es el impacto en biodiversidad. Esta biodiversidad es la que permite que se infiltre más agua en la sierra y, de esa manera, tengamos más y mejor agua durante todo el año en esta zona”, explicó.

Uno de los colaboradores locales es la iniciativa Bosques de Achala Ecosistemas argentinos. “Para la restauración de Valles de los Lisos estamos plantando tabaquillos polylepis australis, una especie leñosa autóctona que ayuda a retener el agua, a recuperar los bosques que traen biodiversidad. Esperamos plantar unos 3.000 árboles entre este año y el que viene, para ir repoblando de tabaquillos todos los valles, así después vuelven el bosque y todas las especies asociadas”, explicó Ramiro Puccio, uno de sus impulsores.

Proyectos de turismo sostenible y naturaleza suman valor al Valle de los Lisos y generan conciencia sobre el cuidado del ambiente (Claudio Huirimilla / Coca-Cola)

Un compromiso a futuro

El presente del Valle de los Lisos está atravesado por iniciativas que buscan garantizar agua limpia y segura para toda la región, integrando el trabajo de productores, reservas privadas, ONG y organismos públicos en proyectos colaborativos y tareas de restauración ambiental. El campo que fue de una familia durante generaciones hoy es parte de una red de esfuerzos colectivos que intentan responder a las urgencias del presente y resguardar los recursos naturales imprescindibles para la vida diaria de las comunidades en la provincia de Córdoba.

Esta transformación no solo modificó el paisaje, sino también el sentido de pertenencia y la relación de quienes habitan y visitan el lugar. Las decisiones tomadas por José Luis y su familia crecieron en diálogo con especialistas, vecinos y nuevas generaciones, orientando el futuro hacia la conservación y el aprendizaje compartido.

La historia de la reserva refleja un modo de entender el vínculo con la tierra: “Turismo sostenible es una forma de abordar un turismo no masivo, de bajo impacto. En Valle de los Lisos recibimos a ese nicho de turistas que disfruta de la naturaleza sin dañarla ni transformarla”, concluyó José Luis Amuchástegui.

En cada recorrido, el Valle de los Lisos invita a quienes llegan a experimentar la naturaleza de una forma atenta, activa y responsable. La suma de innovación, respeto ambiental y apertura a tendencias globales convirtió a este territorio en un ejemplo vivo de equilibrio entre desarrollo, protección del entorno y memoria colectiva.

