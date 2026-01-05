Un programa cultural que tiende puentes entre Qatar y el mundo

La experimentación sonora y la performance en Mathaf Doha impulsan nuevas formas de diálogo cultural (Years Of Culture Qatar)

Years Of Culture es una plataforma internacional que promueve el intercambio cultural y la colaboración artística entre este país de Oriente Medio y distintas naciones del mundo. Desde su creación, en 2012, el programa diseñó agendas anuales que combinan exhibiciones, festivales, residencias y proyectos educativos para tender puentes entre comunidades diversas y abrir espacios de diálogo global.

Durante 2026 y 2027, la iniciativa proyecta sumar nuevos países socios y expandir su propuesta de intercambio internacional. Tras consolidar su presencia en la Argentina y Chile, anunció que en 2026 desarrollará colaboraciones con Canadá y México. En tanto, en 2027, los protagonistas serán Egipto y Grecia.

La escultura “Autorretrato” de Gabriel Chaile redefine el arte contemporáneo latinoamericano en el contexto de los museos internacionales de Doha (Years Of Culture Qatar)

Arte argentino en el corazón de Doha

El calendario actual de la iniciativa está atravesado por proyectos que tienden puentes entre continentes y disciplinas. En ese marco, la Argentina cobró protagonismo recientemente con la presentación de “Autorretrato”, una escultura monumental del artista tucumano Gabriel Chaile, instalada en el Mathaf: Museo Árabe de Arte Moderno de Doha.

La obra, comisionada para el 15º aniversario del museo, celebra la convergencia entre memoria material, identidad y creatividad contemporánea. Se distingue por su superficie texturada y la presencia de formas duales que evocan cerámicas prehispánicas.

El trabajo remite a la Venus de Willendorf y a las tradiciones populares del noroeste argentino, articulando un lenguaje visual que explora la genealogía de la forma y la resistencia cultural.

“La instalación representa un punto de encuentro entre la memoria material y la experiencia vivida, y anticipa el futuro enfoque del museo hacia la cerámica contemporánea. La pieza forma parte de Evolution Nation, una campaña que celebra el recorrido cultural de Qatar en los últimos cincuenta años y refuerza el rol de Qatar Museums como motor de innovación y plataforma para la proyección internacional de artistas”, explicó Zeina Arida, directora de Mathaf.

Las residencias artísticas en el renovado Museo Árabe de Arte Moderno fomentan la creatividad colectiva y los intercambios culturales (Years Of Culture Qatar)

Un museo en expansión y transformación

La ampliación del Museo Árabe de Arte Moderno, ya está en marcha. Bajo la dirección de la arquitecta Lina Ghotmeh, se inaugurarán nuevas instalaciones que incluyen un estudio de cerámica, un makerspace para vidrio y carpintería, y un centro de residencias para artistas. Estas renovaciones permitirán generar un espacio activo de creación, aprendizaje y exhibición, abriendo sus puertas a la experimentación y la colaboración interdisciplinaria.

La visión de Ghotmeh, basada en la “Arqueología del Futuro”, propone una arquitectura sensible a la historia, los materiales naturales y la sostenibilidad. La renovación del campus ofrecerá espacios de trabajo para ceramistas, diseñadores y artistas sonoros, consolidando a Mathaf como referente internacional del arte árabe moderno y contemporáneo.

A la par de la expansión edilicia, la programación de aniversario de Mathaf sumará exposiciones como “Waters’ Witness”, del artista Tarek Atoui, y la reinstalación de la colección permanente, que abarca obras de África del Norte, Asia Suroccidental y la diáspora árabe.

El museo también ya tiene prevista el lanzamiento de la versión ampliada de la Enciclopedia de Arte Moderno y el Mundo Árabe, una plataforma digital que reúne biografías, ensayos y recursos para la investigación.

La biblioteca de Mathaf ofrece un espacio moderno para la investigación y el intercambio sobre arte contemporáneo y cultura Qatar (Years Of Culture Qatar)

Years Of Culture: una plataforma para el diálogo global

La serie Años de Cultura, bajo la presidencia de la jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, sostiene su objetivo de enriquecer los lazos entre Qatar y sus socios globales a través de propuestas que integran patrimonio, creatividad e innovación. Desde 2012, la iniciativa sumó alianzas con Japón, Reino Unido, Brasil, Turquía, China, Alemania, Rusia, India, Francia, Estados Unidos, la región MENASA, Indonesia y Marruecos.

Para la comunidad de la Argentina y la región, la presencia de artistas como Gabriel Chaile en Doha y la colaboración con instituciones como Mathaf representan oportunidades para amplificar la visibilidad de la producción local y dialogar con nuevas audiencias. Los intercambios culturales, las residencias y los proyectos conjuntos proponen un modelo de diplomacia blanda que apuesta a la empatía y la comprensión multilateral.

En el horizonte, la expansión de Years Of Culture hacia Norteamérica, África y Europa augura nuevas experiencias para creadores, gestores y públicos de ambos hemisferios. La invitación sigue abierta a explorar los cruces entre arte, arquitectura, tradición e innovación, en una plataforma que privilegia la diversidad y el encuentro genuino.