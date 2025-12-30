La costa de Río Negro: una ruta de naturaleza y desconexión en la Patagonia

Playas Doradas, en Sierra Grande, invita a descubrir aguas turquesas y paisajes únicos en la costa de Río Negro (ATUR)

Entre acantilados, playas de aguas transparentes y una biodiversidad única, la costa de Río Negro se consolidó en los últimos años como un destino imprescindible para el turismo en la Argentina. La región propone un recorrido que une historia, aventura y paisajes poco explorados.

La propuesta consiste en un corredor costero que va desde la histórica Viedma hasta la serenidad de Playas Doradas, atravesando escenarios naturales que desafían la imagen tradicional del mar argentino. El foco está puesto en el equilibrio entre naturaleza salvaje y la posibilidad de desconectar por completo.

Viedma y El Cóndor: el inicio de la travesía

El viaje comienza en Viedma, capital de la provincia, donde el río Negro marca el pulso de la ciudad. La costanera y los balnearios ofrecen espacios ideales para la recreación y la vida al aire libre. A solo 30 kilómetros, por la Ruta Provincial 1, el paisaje cambia en El Cóndor, donde los acantilados dominan la escena.

Las playas de este lugar, amplias y tranquilas, resultan atractivas para quienes buscan descanso en familia. Cerca del centro, la desembocadura del río Negro se convierte en un punto clave para la pesca deportiva gracias a su biodiversidad. En las paredes de los acantilados se encuentra la mayor colonia mundial de loros barranqueros, un espectáculo que suma color y sonido al entorno.

En las inmediaciones, La Lobería exhibe un fenómeno singular: cuando la marea baja, afloran piletones naturales de agua templada, perfectos para relajarse mientras cae la noche bajo un cielo estrellado. A pocos kilómetros se encuentra el Centro de Interpretación Faunística Punta Bemeja donde, desde sus miradores, se puede observar la colonia de lobos marinos más grande de Sudamérica.

En Viedma, el balneario La Lobería invita a descubrir la fauna y a relajarse en sus hermosas playas (ATUR)

De Bahía Rosas a Bahía Creek: caminos de aventura

Hacia el oeste, la “Ruta de la Costa” se transforma en ripio y la aventura se intensifica. Bahía Rosas es reconocida por la abundancia de pesca, donde la profundidad cercana a la orilla favorece capturas de gran porte.

Más adelante, Bahía Creek se destaca como destino en crecimiento. Con dunas extensas y un pequeño poblado detenido en el tiempo, es elegido por quienes desean desconectar y entrar en contacto con una naturaleza poco intervenida. La observación de flamencos rosados en la Caleta de los Loros es una posibilidad real para los amantes de la fauna.

El recorrido avanza hasta Pozo Salado, donde las playas anchas y la soledad invitan a largas caminatas. Allí, una pequeña lobería permite observar a los mamíferos marinos lejos de grandes multitudes.

El recorrido por la Ruta de la Costa permite acceder a Las Grutas y realizar actividades al aire libre para toda la familia (ATUR)

Punta Perdices y el “Caribe Patagónico”

La siguiente parada es el Puerto de San Antonio Este, epicentro de una tendencia en auge. Al borde de la localidad, Punta Perdices sorprende con caracoles blancos y aguas turquesas.

La geografía del golfo garantiza una temperatura del agua más cálida respecto al resto del litoral sur, haciendo de este rincón un sitio codiciado para nadar y descansar.

Las Grutas y el misterio de las salinas

Se trata del balneario más visitado de la Patagonia. Su atractivo principal radica en las cuevas naturales excavadas en la roca y una infraestructura pensada para el turismo.

La experiencia en Las Grutas se amplía con la visita a las Salinas del Gualicho, un extenso salar al que se accede al anochecer para contemplar el cielo estrellado y escuchar relatos de leyendas locales.

Sierra Grande: entre la estepa y el mar

En el extremo sur, un lugar combina la proximidad a Playas Doradas con la posibilidad de realizar actividades de aventura. Mantiene la tranquilidad de la arena fina y los horizontes amplios.

Al mismo tiempo, el relieve de Sierra Grande invita a probar el trekking serrano, que permite acceder a vistas panorámicas y observar la flora y fauna autóctonas.

Un corredor biológico de relevancia mundial

El Golfo San Matías es un punto clave para la vida marina. Desde allí, se organizan excursiones embarcadas para avistar delfines y lobos marinos durante todo el año. Entre junio y noviembre, se suman los encuentros con la ballena franca austral.

El Parque Nacional Islote Lobos, frente a Playas Doradas, protege colonias de lobos marinos y pingüinos de Magallanes (de septiembre a marzo). En este entorno, la biodiversidad se conserva en estado casi virgen, con delfines presentes en todas las temporadas y ballenas durante el invierno y la primavera.

Claves para planificar una travesía

El Tren Patagónico conecta la costa atlántica con la cordillera y constituye una opción única para recorrer la distancia entre Viedma y Bariloche. El servicio abarca 800 kilómetros a través de la estepa, permitiendo observar la transición entre el mar y la montaña en un solo trayecto.

Planificar el viaje implica tener en cuenta algunos datos prácticos. Viedma dispone de aeropuerto y buenas conexiones terrestres. Para recorrer la Ruta Provincial 1, lo ideal es contar con vehículo propio y tomar precauciones en los tramos de ripio.

El Puerto de San Antonio Este es un punto gastronómico de referencia. Especialmente, para quienes desean probar mariscos y pescados frescos. La región es también un destino propicio para el astroturismo, ya que la baja humedad y la escasa contaminación lumínica facilitan la observación de la Vía Láctea.

Durante la temporada de verano, se celebran eventos destacados como la Regata Internacional del Río Negro, la Fiesta Nacional del Río en Viedma, la Fiesta Nacional del Mar y del Acampante en El Cóndor y la Fiesta Nacional de Playas Doradas en Sierra Grande. Estos encuentros suman alternativas culturales y recreativas a la propuesta natural del litoral rionegrino.

Para más información, los viajeros pueden consultar los sitios web oficiales de cada destino: Turismo de Río Negro, Viedma, Las Grutas y Playas Doradas.