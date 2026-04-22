Mateo Caride: la historia del creativo argentino que eligen cada vez más figuras y marcas internacionales

Con base en Buenos Aires, Mateo Caride construyó una carrera internacional impulsada por la creatividad y la búsqueda constante de nuevas oportunidades (MC)

Con apenas 29 años, Mateo Caride se transformó en uno de los realizadores audiovisuales más solicitados por marcas, productoras y artistas internacionales. Su historia no sigue una línea recta ni responde al guion clásico del éxito prematuro: lo suyo fue un proceso de búsqueda, cambio de rumbo y una vocación que se fue construyendo en base a prueba y error.

En su casa de la zona norte del conurbano bonaerense, la fotografía formaba parte del día a día. Su padre, Fernando, registraba momentos cotidianos con una cámara analógica y revelaba fotos en talleres, aunque nunca pensó en eso como una salida laboral. Creció observando ese entusiasmo, pero durante años no imaginó que podía convertirlo en una profesión.

Al terminar el colegio en 2014, la incertidumbre adolescente lo llevó a probar varias carreras hasta que finalmente se decidió por Comunicación Social. Con la llegada de Instagram, compró una cámara y comenzó a hacer fotos y videos para conocidos.

De proyectos independientes a campañas globales, su trabajo ganó visibilidad en la industria audiovisual (MC)

“Al principio, lo hacía para ganar experiencia y armar mi portfolio. No sabía que se podía vivir de esto”, recuerda. El primer pago llegó por filmar el lanzamiento de unas hamburguesas en una carnicería premium, un gesto pequeño que marcó el inicio de su recorrido profesional.

De los primeros pasos al salto internacional

El tránsito del hobby al trabajo profesional requirió adaptarse a las expectativas de los clientes y a la presión de cumplir con altos estándares. Ese punto de inflexión se dio en 2019, cuando una productora lo convocó para cubrir el festival Lollapalooza para Sedal, una de las principales marcas de la gigante Unilever.

Durante tres días, registró a celebrities y figuras con pautas muy estrictas, lo que supuso un gran desafío y lo obligó a profesionalizar aún más su enfoque. “El paso más difícil fue empezar a cobrar por lo que hacía. De repente, tenía que cumplir con las expectativas de una marca y eso te exige mucho más”, cuenta.

Coberturas en Fashion Week internacionales ampliaron su experiencia y consolidaron su mirada estética en producciones de alto perfil (MC)

Desde entonces, la proactividad se transformó en su sello. Buscar oportunidades, proponer ideas y tocar puertas le permitió trabajar con productoras internacionales y participar en eventos de magnitud. Un ejemplo de ese espíritu fue la presentación de una línea de zapatillas Adidas en México, donde debió aprender técnicas nuevas.

Una vuelta al mundo junto a grandes figuras del deporte

Llegó 2020 y la pandemia lo obligó a reinventarse. Con viajes cancelados y proyectos en pausa, aprovechó sus equipos para producir contenido desde casa. Las marcas, en busca de alternativas, empezaron a enviarle productos para fotografiar y filmar, lo que le permitió seguir activo y vigente durante el parate generalizado.

El salto internacional más importante llegó tiempo después, con el Trophy Tour de la FIFA, la gira mundial de la Copa del Mundo impulsada por Coca-Cola. Durante varias semanas, Mateo formó parte de un equipo que recorrió decenas de países: registró el paso del trofeo, realizó entrevistas a leyendas del fútbol como David Trezeguet y retrató la esencia de cada ciudad.

El realizador argentino participó del Trophy Tour de la FIFA y recorrió distintos países registrando el paso de la Copa del Mundo (MC)

La experiencia le permitió observar diferencias culturales en la manera de encarar los proyectos y valorar la creatividad local en contextos globales. “En tres días en cada ciudad, ves un tráiler de otra cultura y forma de trabajar; eso te abre mucho la cabeza”, resume.

Creatividad, tecnología y desafíos en la era digital

Trabajar para artistas como Tini Stoessel y figuras deportivas se volvió parte de la rutina. En los últimos tiempos, Mateo filmó la campaña de la nueva bebida energizante de Rodrigo De Paul y la última producción de cuidado personal con Enzo Fernández.

En 2024, además, se puso al hombro una serie de cápsulas para TikTok junto a la selección argentina de fútbol, en el predio de AFA. En estos proyectos, la confianza y la recomendación de colegas resultan fundamentales. “Muchas veces, un buen trabajo en un proyecto te abre la puerta al siguiente”, señala Mateo.

Durante la pandemia, reinventó su forma de trabajar y produjo contenido desde su casa para distintas marcas (MC)

Su filosofía combina pasión creativa y una mirada práctica sobre las herramientas actuales. Prefiere editar personalmente los trabajos artísticos o más libres, pero delega la edición en proyectos más operativos, siempre supervisando el resultado.

A pesar de las sugerencias para montar una productora, prefiere mantenerse freelance. Considera que la flexibilidad de trabajar por proyecto le permite elegir desafíos en distintos países y centrarse en lo artístico, mientras deja abierta la posibilidad de armar una empresa propia en el futuro.

El uso de cámara Super 8 forma parte de la estética del realizador argentino, que combina recursos analógicos y digitales en producciones para marcas, artistas y figuras del deporte (MC)

Con base en Buenos Aires, pero siempre preparado para el próximo viaje, Mateo Caride representa una nueva generación de creadores que mezcla talento, resiliencia y frescura en el universo audiovisual. Su historia demuestra que, a veces, el motor principal es la búsqueda permanente de nuevos desafíos. “Siempre trato de encontrar algo que me divierta y me desafíe. Siento que la clave es estar en movimiento, animarse a cambiar y no perder la curiosidad”.