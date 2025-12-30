Cómo es la intervención urbana que lleva el cuidado personal más allá de lo tradicional

La iniciativa de Dove Men Care sobre cartel de SKIP en la vía pública (Dove Men)

En las grandes ciudades, la publicidad exterior convive con un flujo constante de estímulos visuales. Las personas circulan entre carteles, pantallas y marquesinas que compiten por unos segundos de atención. En ese escenario, las marcas enfrentan el desafío de diferenciarse sin saturar.

Además, la vía pública dejó de ser un soporte aislado. Cada acción tiene hoy el potencial de extenderse a redes sociales y medios digitales. La creatividad se convierte así en un factor clave para amplificar el alcance de un mensaje.

A partir de esa dinámica, campañas como la de Dove Men+Care se piensan como experiencias integradas. Uno de los ejes se basa en la repercusión, lo que se comenta y comparte.

Una intervención urbana que rompe con lo esperado

La marca acompaña el lanzamiento de su nuevo desodorante All Body Deo con una acción inédita en vía pública. La propuesta se apoya en una observación simple: muchos billboards muestran personas recortadas, sin el cuerpo completo. Esa ausencia se transforma en el punto de partida creativo.

Así, la marca decide intervenir carteles existentes de otras compañías y completar las figuras que quedan fuera de plano. Mediante ilustraciones, la escena original se extiende hacia abajo y suma un nuevo significado. El mensaje se construye en diálogo con la gráfica previa.

La campaña de Dove Men Care sobre la de On City (Dove Men)

De esta manera, el espacio urbano se resignifica sin anular campañas ajenas. La acción complementa el trabajo hecho con un giro inesperado. El contraste genera sorpresa y despierta curiosidad.

Por otra parte, el tono elegido por Dove Men+Care se apoya en el humor y la cercanía. Lejos de un discurso rígido, la propuesta busca conectar desde situaciones cotidianas. Esa elección facilita la identificación del público.

Cada intervención muestra la aplicación de All Body Deo en distintas zonas del cuerpo. Pecho, espalda, pies y área íntima masculina aparecen integrados de forma natural. El mensaje enfatiza un uso integral de manera clara.

Asimismo, la lectura visual permite comprender el beneficio en pocos segundos. El producto se presenta como una solución pensada más allá de las axilas. La promesa se comunica sin rodeos.

Entre los ejemplos desarrollados, se destacan intervenciones sobre carteles de marcas reconocidas. En cada caso, la escena se completa hacia abajo, lo que revela una situación inesperada. Ese recurso visual funciona como disparador de atención.

La intervención de Dove Men Care sobre la publicidad de Hellmann’s, presente en los edificios de Buenos Aires (Dove Men)

En una de las imágenes se observa un billboard gastronómico. Dove Men+Care suma lo que ocurre debajo de una mesa, con foco en los pies de una persona y la aplicación del desodorante. El contraste refuerza el concepto desde el humor.

En otra intervención, una gráfica vinculada al cuidado personal sirve como base para extender la visualización. La acción revela el uso del producto en una zona poco asociada a este tipo de soluciones. El mensaje resulta inmediato.

También se incluye una pieza relacionada con el cuidado de la ropa. Allí, la promesa de eliminar el mal olor se traslada al cuerpo humano. La conexión entre ambos universos se comprende de forma intuitiva.

Un lanzamiento que busca redefinir la categoría

En cuanto a la ejecución, los billboards fueron seleccionados en puntos estratégicos de la ciudad. Se priorizaron ubicaciones de alto tránsito y visibilidad. Cada intervención incorpora un claim unificado que refuerza la propuesta.

Por otro lado, el lanzamiento de All Body Deo apunta a redefinir la categoría de desodorantes masculinos. Históricamente, estos productos estuvieron asociados únicamente a las axilas. La nueva fórmula amplía ese límite.

El producto ofrece control del olor sin irritación y cuenta con testeo dermatológico. No contiene alcohol ni aluminio, e incluye vitamina E para el cuidado de la piel. Además, se presenta en dos variedades: Shea Butter & Cedar y Fig & Suede.

La acción en vía pública sintetiza creatividad, estrategia e innovación. Al intervenir el paisaje urbano con una idea disruptiva, Dove Men+Care logra captar la atención y generar conversación.

