Innovación médica: cómo impacta en la equidad y el desarrollo local

El acceso a la innovación médica y la salud descentralizada transforma las oportunidades de diagnóstico y tratamiento en todo el país (Roche)

La transformación del sistema sanitario requiere de nuevas respuestas. En la actualidad, acercar la innovación y garantizar acceso a diagnósticos y tratamientos en la vida cotidiana representa un gran reto que enfrentan países como la Argentina.

Garantizar la llegada de los avances médicos a toda la población surge como un objetivo fundamental. No siempre el lugar de residencia, la cercanía a los grandes centros urbanos o la disponibilidad de infraestructura acompañan los avances que la medicina propone. En muchos casos, acceder a centros de salud con equipamiento y profesionales es un desafío para amplios sectores sociales.

Para Roche -una de las grandes biotecnológicas a nivel mundial- el acceso a una atención médica de calidad debe estar al alcance de todos, sin importar cuál es su domicilio, y allí radica la importancia de la descentralización, que permite llevar a los servicios de salud más cerca de donde las personas viven, trabajan y se desarrollan.

La descentralización como motor de equidad

El desafío implica modificar el paradigma tradicional. Según la compañía, resulta fundamental llevar la innovación a las comunidades y garantizar que cada persona, sin importar dónde se encuentre, pueda obtener diagnósticos y tratamientos oportunos.

“Acercar la salud a los territorios reduce las inequidades y permite avanzar hacia sistemas más eficientes, humanos y sostenibles. Herramientas como la telemedicina y los modelos de administración de tratamientos fuera del hospital permiten ofrecer respuestas ágiles y efectivas, incluso en regiones distantes”, afirman desde la biotecnológica.

Cada nuevo ensayo clínico, medicamento o proyecto orientado a la innovación tiene el potencial de impulsar avances concretos, generando mayor bienestar, productividad y desarrollo para el país.

De acuerdo con datos del Banco Mundial y estudios de McKinsey, por cada dólar invertido en salud se obtienen entre dos y cuatro dólares en beneficios económicos y sociales. Roche, por su parte, estima que elevar un 10% la inversión en el sector puede impactar positivamente en el crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita.

Diagnóstico oportuno: el impacto real en la vida y la economía

Las brechas en el acceso a la medicina se traducen en consecuencias personales y sociales tangibles. El análisis del Instituto WifOR de América Latina destaca el peso económico de enfermedades prevalentes. Cáncer de mama HER2+, esclerosis múltiple y patologías de la retina, entre otras, generan importantes costos cuando no existen alternativas de diagnóstico rápido y terapias disponibles para todos.

La incorporación de tecnología y nuevos modelos de cuidado busca reducir inequidades y fortalecer el impacto social y económico del sistema de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo para el cáncer de mama HER2+, la carga socioeconómica acumulada en la región fue superior a 25.300 millones de dólares entre 2017 y 2023, con una proyección de 18.700 millones para los años siguientes. Los tratamientos disponibles, en contraste, contribuyeron con más de 157,5 millones de dólares al Producto Bruto Interno y podrían aportar aún más en el futuro.

En cuanto a la esclerosis múltiple, la pérdida productiva total entre 2017 y 2023 fue de 6.616 millones de dólares, mientras que los tratamientos actuales de Roche contribuyeron -en las diez economías de Latinoamérica- con 10,5 millones USD para el período 2017 - 2023. Se prevé que la ampliación del acceso a tratamientos adicionales podría generar 40,2 millones de dólares en beneficios económicos entre 2024 y 2027.

Por otro lado, las enfermedades de la retina, como el edema macular diabético y la degeneración macular relacionada con la edad, tuvieron una carga socioeconómica de USD 12.900 millones entre 2017 y 2023, y se espera que aumente a USD 11.100 millones en los próximos años.

En este sentido, Roche considera que los nuevos formatos de administración de fármacos, como formulaciones subcutáneas que evitan hospitalizaciones, terapias preventivas en hemofilia, tratamientos que frenan la progresión de la esclerosis múltiple o medicamentos que mejoran el pronóstico en degeneración macular permiten que la medicina avanzada se administre fuera del entorno hospitalario tradicional.

Innovación, digitalización y un futuro más accesible

Este enfoque requiere una reconfiguración profunda del sistema sanitario, con la combinación de ciencia, cercanía y tecnología como pilares. La adopción de la telemedicina, la integración de equipos interdisciplinarios y la colaboración entre los sectores público y privado se posicionan como estrategias fundamentales.

Para la compañía con 95 años en Argentina, llevar la salud más cerca de las personas significa, en términos concretos, permitir que la innovación llegue a quien más la necesita y convertir inversiones en desarrollo para toda la región. En definitiva, se trata de crear un ecosistema donde los pacientes no dependan de un hospital para recibir innovación.

La tendencia hacia una población de mayor edad y el aumento de enfermedades crónicas llevan a los sistemas de salud a replantear sus estrategias, priorizando modelos sustentables que incluyan el fortalecimiento de la atención primaria, la digitalización y un abordaje integral.

Para la compañía biotecnológica, la atención descentralizada no es una tendencia: es una necesidad urgente para los sistemas de salud. La combinación de innovación biomédica, salud digital y modelos de atención cercanos a la comunidad, permite mejorar la calidad de vida, reducir costos evitables y ampliar la equidad en el acceso.