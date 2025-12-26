Un show navideño a gran escala cerró un mes de festejos en un municipio bonaerense

Navidad en Malvinas Argentinas

La Navidad suele instalarse como un tiempo de pausa colectiva, donde las ciudades se transforman y el espacio público adquiere otro pulso. En ese clima, las celebraciones locales funcionan como puntos de encuentro que combinan emoción, rituales compartidos y experiencias que permanecen en la memoria.

Durante diciembre, el municipio de Malvinas Argentinas se sumó a esa lógica con una agenda que creció en intensidad y convocatoria. La propuesta se desplegó a lo largo de varias jornadas y espacios, hasta desembocar en un cierre que concentró miradas y expectativas.

En ese recorrido, la comunidad encontró una celebración pensada para todas las edades, con actividades al aire libre, espectáculos culturales y momentos de fuerte impacto simbólico. El broche final sintetizó ese espíritu y marcó el punto más alto del calendario navideño local.

Un cierre multitudinario cargado de emoción

El domingo 21 diciembre, en las inmediaciones del Palacio Municipal, se desarrolló el gran show de cierre que reunió a miles de personas. El predio, ubicado a solo 30 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, ofreció acceso gratuito, amplios espacios de estacionamiento y una disposición al estilo recital, con sillas distribuidas para el público.

Malvinas Argentinas desplegó una agenda con actividades, espectáculos y propuestas para todas las edades (Malvinas Argentinas)

Desde el inicio, la puesta en escena se apoyó en un relato teatral que combinó comedia, música y emoción. Más de 100 artistas participaron del espectáculo “Un mágico viaje a la casa de Papá Noel”, una historia que acompañó a un joven protagonista en la búsqueda por recuperar el sentido de la Navidad.

A lo largo de la obra, distintos cuadros musicales recrearon escenarios emblemáticos como el living familiar, la cocina navideña y el correo del Polo Norte. Cada transición sumó acrobacias, coreografías y efectos visuales que mantuvieron la atención del público.

La tecnología ocupó un lugar central en la experiencia. Pantallas gigantes, iluminación sincronizada y efectos especiales acompañaron cada momento del show, sin recurrir a pirotecnia sonora, en línea con una propuesta inclusiva y pensada para familias, personas con sensibilidad auditiva y mascotas.

Uno de los instantes más celebrados llegó con la aparición aérea de Papá Noel, que sobrevoló al público en su trineo. Esa escena marcó el clima de asombro que atravesó el tramo final del espectáculo.

Un show de drones iluminó el cielo con figuras navideñas y símbolos locales (Malvinas Argentinas)

Sin embargo, la sorpresa mayor ocurrió cuando se produjo el cierre musical. De manera inesperada, Ángela Torres apareció en escena y brindó una participación especial que desató la ovación generalizada. Su presencia, que no había sido anunciada previamente, reforzó el carácter emotivo del evento y sumó un momento distintivo a la noche.

Tecnología y sorpresa para un final inolvidable

Luego, un espectáculo de drones iluminó la noche con más de quinientas unidades que dibujaron figuras navideñas y símbolos vinculados a la identidad local. La coreografía aérea pudo verse desde distintos puntos del distrito, incluso a más de dos kilómetros de distancia.

Mientras tanto, el público acompañó cada imagen con aplausos y expresiones de asombro. La combinación entre relato escénico y despliegue tecnológico consolidó un final que trascendió el formato tradicional de los festejos navideños.

Un diciembre repleto de festejos

El show fue parte de una programación más amplia, que incluyó el encendido del árbol, el recorrido de Papá Noel por plazas y centros comerciales, una obra teatral infantil y una experiencia inmersiva en su casa y taller. Esa diversidad de propuestas permitió sostener el clima festivo durante todo el mes.

La organización contempló espacios delimitados para personas con discapacidad y un predio preparado para facilitar la circulación. El enfoque integral reforzó la idea de una Navidad accesible y compartida.

De esta manera, Malvinas Argentinas cerró diciembre con un evento que combinó cultura, tecnología y participación comunitaria. El show navideño dejó como saldo una experiencia colectiva que resignificó el espacio público y consolidó una celebración pensada para crear recuerdos duraderos.