La diversificación y la tecnología marcan el presente de una empresa con tradición en seguros

Sancor Seguros mantiene su compromiso con la prevención y la innovación en el mercado asegurador (Sancor Seguros)

Sancor Seguros llegó a su 80° aniversario como protagonista destacado en la Argentina. Fundada en 1945 en Sunchales, provincia de Santa Fe, la compañía sostiene un modelo de desarrollo orientado a acompañar a las personas en cada etapa de la vida, anticipar riesgos y apostar por la prevención.

A lo largo de su trayectoria, la aseguradora diversificó su oferta hasta conformar un portafolio integral. Actualmente, reúne coberturas patrimoniales, personales y soluciones adaptadas para el sector agropecuario. Esto comprende productos de automotores, hogar, movilidad, vida y accidentes personales, así como opciones de salud y una línea robusta de seguros agrícolas.

Una expansión basada en la diversidad de servicios

De acuerdo con datos internos, la empresa cuenta con más de 9,3 millones de asegurados, una red que abarca 770 oficinas y el respaldo de 11.000 Productores Asesores de Seguros junto a 3.300 colaboradores. Esta estructura le otorga un alcance federal y permite que la empresa se adapte a los requerimientos específicos de cada región del país.

El proceso de crecimiento no se detuvo en las fronteras nacionales. El Grupo también expandió operaciones a Brasil, Uruguay y Paraguay, lo que suma una proyección regional sostenida.

Ocho décadas de trayectoria avalan la evolución de Sancor Seguros en la prevención de riesgos (Sancor Seguros)

Innovación en salud, finanzas y tecnología

La diversificación fue un factor clave en el desarrollo de esta organización. En el segmento de riesgos del trabajo, Prevención ART respalda a más de 1,8 millones de trabajadores, según datos de la compañía.

Por otra parte, a través de Prevención Salud, fortaleció su presencia como prepaga digital de alcance nacional y es una de las primeras diez en su tipo en la Argentina. A su vez, Prevención Retiro amplió las alternativas para quienes buscan previsibilidad y ahorro para el retiro.

Otro aspecto para destacar es el ingreso de Banco del Sol, que potenció la propuesta financiera digital. En tanto, Sancor Seguros Real Estate sumó servicios al rubro inmobiliario nacional.

En paralelo, la organización impulsó iniciativas como CITES, Sancor Seguros Impulsa y Sancor Seguros Ventures, con proyectos de alto impacto en áreas como insurtech, fintech y healthtech.

Ocho décadas marcando tendencias en el mercado de seguros

“Cumplir 80 años es invitar a reconocer nuestra historia y a quienes la hicieron posible. Sigue emocionando ver cómo nos convertimos en el Grupo asegurador líder, con presencia nacional y en países vecinos, siempre guiados por un espíritu cooperativo que sigue siendo nuestra base”, afirmó Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros.

Para Carlos Casto, presidente de la compañía, este aniversario representa mucho más que una cifra: es la confirmación de que una organización nacida en el interior del país puede transformarse y proyectarse hacia el futuro sin perder su identidad. “Hoy nuestro desafío es seguir integrando innovación, cercanía y servicio para acompañar a las personas en un contexto que cambia todos los días", agregó el máximo directivo.

Sancor Seguros brinda una cobertura integral que abarca seguros patrimoniales, personales, agrícolas, salud y vida, adaptándose a las necesidades de individuos y empresas (Sancor Seguros)

Proceso de transformación tecnológica y foco en el cliente

En los últimos años, Sancor Seguros profundizó la transformación tecnológica. Incorporó inteligencia artificial en cuestiones clave como siniestros, suscripción, cotización y autogestión; desarrolló agentes virtuales de voz y adoptó una infraestructura tecnológica híbrida y en la nube, lo que favorece la agilidad y la experiencia de usuarios.

Este avance tecnológico refuerza —pero no sustituye— el trato cercano con cada asegurado. La red de Productores Asesores de Seguros mantiene su función de vínculo directo y elemento territorial fundamental.

Un nuevo ciclo orientado a la integración

De cara al futuro, el Grupo fijó metas centradas en profundizar la integración de negocios, potenciar la capacidad tecnológica y ampliar su presencia en la región, con el foco colocado en la adaptación al dinamismo del mercado y en ofrecer respuestas cada vez más completas para personas y organizaciones.

Sancor Seguros transita su octava década con un modelo en permanente evolución, integrando nuevos servicios y tecnologías que buscan acompañar la transformación del sector y las necesidades de sus clientes.

Para más información, se puede ingresar aquí.