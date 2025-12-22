Cuáles son las claves detrás de la gestión eficiente de efectivo en los pequeños y medianos negocios

Brinks soluciona la gestión del efectivo para que el comercio pueda hacer foco en su negocio (Brink’s)

Los flujos de efectivo que reciben diariamente las pymes y comercios, lo que se acentúa en estas fechas de diciembre, suelen quedar fuera del circuito de la digitalización. De este modo, se obstaculiza su acceso a herramientas de crédito formales y su participación en cadenas de valor.

Adicionalmente, la competitividad del negocio muchas veces se ve afectada por las complejidades del manejo del dinero en efectivo. Contar, recontar, realizar arqueos, detectar faltantes y trasladar la recaudación al banco constituyen tareas repetitivas que demandan tiempo, desplazan la atención de otros aspectos clave del negocio, y ponen en riesgo a la seguridad del personal.

Las soluciones de Brink’s hacen más eficientes los negocios porque evitan invertir tiempo y esfuerzo en las tareas manuales asociadas al manejo de efectivo (Brink’s)

La propuesta tecnológica: cómo digitalizar el flujo de efectivo

Brink’s transforma la gestión del efectivo con un proceso innovador con tecnología aplicada que permite la digitalización del efectivo y aceleración de los plazos de la acreditación del mismo. “Es la única empresa que tiene esta funcionalidad o venta competitiva”, aseguró Ezequiel Sosa, gerente general de Brink’s Argentina y Chile.

Es muy simple: El comercio declara el efectivo depositado a través de la APP de Brink’s y, a las 24 horas hábiles, ya cuenta con esos fondos acreditados en su cuenta bancaria. Sin necesidad de moverse del local o sucursal en la que el efectivo es recibido, y en máximo 1 día hábil, ese flujo de efectivo se convierte en capital de trabajo digitalizado, listo para ser usado en el pago a proveedores, de servicios, y más.

La ventaja radica en que, en lugar de esperar a que ese efectivo se haya trasladado y depositado, y que el banco procese los fondos, la pyme ya acceda a su dinero digitalmente. Es una forma de mantener el flujo de caja, incluso mientras el efectivo aún se encuentra en proceso de acreditación.

La instalación de un cofre inteligente en el local permite realizar los depósitos sin necesidad de trasladarse. Además, permite contar, validar y resguardar automáticamente cada billete recibido. Este dispositivo no solo facilita la transición del efectivo físico a su acreditación digital, sino que reduce el riesgo de errores y fraudes.

El equipo de caja dedica menos tiempo a resolver problemas y más a la planificación financiera y al crecimiento del negocio (Brink’s)

Optimización y control integral del manejo de efectivo

Las herramientas digitales de Brink’s mejoran la supervisión, la seguridad y la eficiencia en la gestión del efectivo:

● Trazabilidad al Instante: La gestión digital del efectivo incorpora trazabilidad total del flujo de valores: a través de una aplicación que ofrece visibilidad integral del dinero, el comercio puede supervisar cada operación de manera remota las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Además, permite verificar en tiempo real si el efectivo ha sido depositado y cuándo estará acreditado.

● Monitoreo detallado: El monitoreo detallado permite observar las transacciones por empleado y por local, lo que mejora el control interno y reduce las pérdidas. Para clientes con varias sucursales, un panel único centraliza la gestión y muestra el movimiento de efectivo de todas las tiendas en un solo vistazo.

● Gestión de accesos simplificada: permite administrar los permisos de los usuarios directamente desde la aplicación, de modo que solo el personal autorizado interviene en la gestión de efectivo. También se puede asignar roles por función, lo que facilita identificar a los empleados que realizaron depósitos y otras tareas.

Pasos para comenzar a operar con esta solución:

PASO 1: Cofre de depósito : Brink’s instala un cofre inteligente en el local para depositar y resguardar el efectivo. Si el comercio tiene su propio cofre, Brink’s solo aporta el proceso de digitalización del efectivo.

PASO 2: Digitalización del efectivo : El comercio declara el dinero depositado a través de la App de Brink’s y, a las 24 horas hábiles, ya cuenta con esos fondos acreditados.

PASO 3: Traslado y procesamiento: Brink’s recoge el efectivo y lo traslada a sus plantas, donde se recuenta y se concilia contra saldos declarados.

“La digitalización del efectivo redefine la administración de recursos humanos y financieros. Estos avances permiten simplificar procesos y garantizar operaciones seguras desde cualquier dispositivo. La transformación de la gestión de valores impacta en la competitividad y mejora la rentabilidad al aportar agilidad y transparencia”, sostuvo Mercedes Michel Torino, directora comercial de Brink’s.

Principales riesgos de la administración manual del efectivo

En la Argentina, la inseguridad física vinculada al traslado del efectivo representa el peligro más visible. Todo movimiento de valores puede afectar la integridad del personal o el titular de la pyme.

A esta vulnerabilidad se suma el riesgo operativo cotidiano: el error humano en el conteo, la recepción de billetes falsos o la aparición de faltantes no explicados inciden de manera directa en la rentabilidad. El control manual resulta reactivo y propenso a fallas, así, cada error impacta sobre el margen del negocio, dejando pérdidas que rara vez se detectan de inmediato.

El servicio “Brink’s para vos” incorpora un nivel adicional de protección, ya que traslada los depósitos de manera segura, los que, además, quedan asegurados ante cualquier incidente. De esta manera, la atención del cliente puede direccionarse al desarrollo de su negocio, sin descuidar los aspectos vinculados a la seguridad.

Brink’s ofrece trazabilidad total del efectivo: cada operación queda registrada y disponible en la aplicación para consulta del comerciante (Brink’s)

“En Argentina estamos viendo un crecimiento muy sólido impulsado por la expansión de DRS. Cada vez más empresas adoptan esta solución para hacer su gestión de efectivo más eficiente y segura, y eso nos está permitiendo acelerar nuestra presencia en todo el país. Este avance reafirma el potencial del mercado argentino y nuestro compromiso de seguir invirtiendo para ofrecer soluciones más ágiles, tecnológicas y alineadas a las necesidades de nuestros clientes”, sostuvo Sosa.

Brink’s opera en más de 50 países y atiende a clientes en unas 100 naciones diferentes a través de una extensa red de unas 1.100 instalaciones y 16.000 vehículos. En la Argentina, desde hace más de 25 años y con 17 sucursales, ofrece servicios de logística segura y transporte de caudales, entre otras soluciones corporativas.

Según informó la compañía, posee un equipo de posventa y calidad que monitorea de manera constante la satisfacción de sus más de 1.200 clientes. Para más información, se puede ingresar aquí.