Cómo comprar regalos de Navidad con descuentos y cuotas fijas

Cada fin de año, la actividad comercial toma un impulso particular en el país y los hogares reorganizan sus prioridades para celebrar las festividades en familia. Las ofertas, los métodos de pago y la búsqueda de conveniencia pasan a ser protagonistas al momento de elegir dónde comprar los regalos y productos de temporada. La llegada de las promociones navideñas a los principales marketplaces establece el ritmo del consumo durante diciembre.

En este escenario, On City se posiciona como uno de los destinos más buscados para las compras de esta temporada gracias a tres ejes: variedad de productos, facilidades para financiar y precios diferenciados.

Dentro de este marketplace, las personas encuentran desde equipos eléctricos, como aires acondicionados, televisores, celulares y consolas de videojuegos, hasta juguetes tradicionales, accesorios de gimnasio, equipamiento para actividades al aire libre y diversas opciones para el hogar.

Con el lanzamiento de la campaña navideña, varios artículos se encuentran disponibles con descuentos destacados en todas las categorías. Estas rebajas se aplican tanto en las sucursales físicas como en la tienda online, donde se puede navegar de forma sencilla, comparar precios y aprovechar los beneficios desde cualquier lugar.

Alternativas de pago y acceso ampliado para la Navidad 2025

En cuanto a financiación, el marketplace habilitó la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias seleccionadas. Este formato otorga flexibilidad para adquirir productos de mayor valor y organizar los gastos propios de las fiestas, una opción que cobra relevancia en épocas de alto consumo.

A su vez, la propuesta incluye el programa On City Crédito, diseñado para los usuarios que no cuentan con tarjeta de crédito o buscan alternativas para acceder a las promociones. Mediante esta modalidad, es posible realizar compras solo con la presentación del DNI, obtener hasta un 20% de descuento adicional y comenzar a pagar en febrero del año siguiente en cuotas fijas.

El sistema de financiación se orienta a ampliar el acceso a bienes esenciales y tecnológicos, y permite a más personas aprovechar la temporada de ofertas. Esta modalidad representa una alternativa para buscar previsibilidad en un entorno de variación de precios y requieren soluciones inclusivas.

Beneficios en sucursales y servicios adicionales

On City dispone de más de 200 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional y una plataforma online oficial, desde la cual se pueden gestionar pedidos con envío a domicilio o retiro sin costo en sucursal. Ambas modalidades buscan optimizar la experiencia de compra y responder a distintas necesidades logísticas.

Adicionalmente, desde la firma aclaran que los locales abrirán sus puertas durante el domingo 21 de diciembre, iniciativa que busca facilitar las compras a último momento y reducir la acumulación de clientes en fechas críticas. Así, los usuarios que aún no tienen resuelto el regalo de las fiestas pueden optar por una jornada extra de atención.

Otro aspecto relevante es la cobertura extendida, disponible a través de "Protección On City“, un servicio que permite resguardar productos adquiridos por hasta cinco años. Esta herramienta se orienta especialmente a las personas que invierten en tecnología o electrodomésticos y desean contar con respaldo ante eventuales inconvenientes.

Facilidades pensadas para un consumo más accesible en diciembre

La campaña de Navidad de On City integra puntos de venta presenciales y digitales, promueve experiencias omnicanal y apuesta a soluciones que garanticen tranquilidad y opciones de compra diversas. El objetivo es atender las demandas de un público amplio, con propuestas que suman valor y adaptan la oferta a las realidades de cada consumidor.

Así, la compañía configura una propuesta en la que confluyen precios especiales, planes de pago flexibles y cobertura adicional, en un esfuerzo por facilitar el acceso a regalos y equipamiento en un momento clave del calendario. De esta manera, busca fortalecer su presencia en el mercado y posicionarse como una alternativa integral para las familias argentinas durante la Navidad.

