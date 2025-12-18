In House

Cómo es la alianza que fortalece la logística portuaria y eleva la competitividad exportadora

La integración de tecnología de punta y rutas internacionales aporta soluciones a medida en el sector marítimo, dinamizando la actividad del puerto y la proyección de los productos argentinos

Guardar
La alianza entre TecPlata y
La alianza entre TecPlata y Ocean Network Express (ONE) marcó un cambio en la logística portuaria del país (TecPlata)

En el Puerto La Plata, la colaboración entre la terminal portuaria TecPlata y la naviera internacional Ocean Network Express (ONE) mostró resultados concretos durante 2025. Según informó la terminal, el trabajo conjunto permitió aumentar el volumen de carga de la terminal cinco veces en comparación con períodos anteriores.

Este crecimiento no solo impactó en la actividad portuaria, sino que fortaleció la competitividad de los clientes y dinamizó la cadena logística en la Argentina.

Una distinción por el trabajo conjunto

Durante una ceremonia realizada en la terminal, TecPlata entregó un reconocimiento institucional al equipo directivo de Ocean Network Express (ONE). El homenaje destacó la colaboración y el compromiso que la naviera mantuvo con el desarrollo del comercio exterior nacional.

La estatuilla fue otorgada por Juan Pablo Trujillo, CEO de la terminal, a Tomoya Ishigaki, vicepresidente de la naviera y responsable de Corporate & Innovation para Latinoamérica, junto a Luciana Sasso, directora de Marketing & Commercial, y Fernando Maggi, presidente de la filial local.

“ONE se está consolidando como la línea con el footprint más amplio en todo el Río de la Plata, con presencia en prácticamente todas las terminales. Eso genera una red de soluciones a medida de cada necesidad”. El directivo remarcó también que la estrategia de cooperación “se derrama directamente en los clientes que trabajan con nosotros”, expresó Trujillo en esa ocasión.

La ceremonia reunió a Juan
La ceremonia reunió a Juan Pablo Trujillo, Fernando Maggi, Luciana Sasso y Tomoya Ishigaki durante el reconocimiento de TecPlata a Ocean Network Express (ONE) en el Puerto La Plata (TecPlata)

Alcance estratégico y expansión de conectividad

El vínculo entre TecPlata y ONE facilitó durante este año un mayor intercambio comercial entre los principales puertos de Asia, el Río de la Plata y otros destinos en Sudamérica. Esta sinergia benefició a empresas como Newsan, que sumaron esta opción logística con el objetivo de mejorar eficiencia y costos, aseguraron desde la terminal portuaria.

En la misma línea, aseguró que el acuerdo con la naviera resultó fundamental para optimizar los movimientos de carga refrigerada, especialmente la proveniente de Balcarce y Mar del Plata. En estas localidades, la logística eficiente y una menor distancia entre origen y puerto posibilitan mejores condiciones de envío, factor clave para la competitividad de los productores y exportadores de alimentos perecederos.

La colaboración internacional impulsa soluciones
La colaboración internacional impulsa soluciones logísticas innovadoras en el transporte marítimo argentino (TecPlata)

Una terminal de última tecnología

TecPlata, perteneciente al grupo International Container Terminal Services Inc. (ICTIS), opera en el Puerto La Plata desde una plataforma completamente equipada con tecnología avanzada. Son 41 hectáreas con infraestructura y sistemas informáticos de última generación, lo que la ubica a la altura de los mejores desarrollos portuarios internacionales.

En su puesta en marcha, la terminal cuenta con un muelle lineal de 600 metros y dos duques de alba, lo que lleva su capacidad actual a 660 metros. El espacio destinado a almacenamiento y circulación abarca 25 hectáreas y está preparado para responder a expansiones futuras. En términos de volumen, la infraestructura inicial permite operar hasta 450.000 TEUs (contenedores equivalentes a 20 pies) por año, con posibilidad de duplicarse tras las obras de ampliación proyectadas.

El principal objetivo de TecPlata es brindar soluciones ajustadas a las necesidades de sus clientes, a partir de un enfoque en la transparencia, la innovación y la competitividad. La localización estratégica de la terminal en la provincia de Buenos Aires facilita el acceso directo a rutas nacionales e internacionales, optimizando los tiempos y condiciones para las cargas que llegan y salen del país.

Compromiso con el desarrollo nacional

La cooperación entre TecPlata y Ocean Network Express (ONE) no se limita a los logros alcanzados, sino que abre nuevas oportunidades para el comercio exterior de la Argentina. Ambas compañías mantienen la mirada puesta en el fortalecimiento de la operatividad y la conectividad regional, alineadas con el objetivo de construir una logística nacional más eficiente y sostenible.

Para los actores de la cadena agroalimentaria, exportadores y operadores logísticos, la terminal se configura, así, como una alternativa innovadora y confiable en la región del Río de la Plata.

Temas Relacionados

TecPlataONESector marítimocompetitividad exportadora

Últimas Noticias

Vaca Muerta suma un desarrollo industrial orientado a la eficiencia operativa

Ubicado en Añelo, el nuevo parque combina cercanía a los yacimientos, flexibilidad para empresas de distintos tamaños y una visión de largo plazo para el crecimiento de la cuenca neuquina

Vaca Muerta suma un desarrollo

Viajar al Mundial 2026 sin pagar una fortuna: cómo participar del sorteo que tiene un ganador por mes

Gracias a la iniciativa de PAX Assistance, usuarios de planes seleccionados ingresan automáticamente a una competencia que entrega pasajes aéreos, alojamiento y transporte para seguir a la selección

Viajar al Mundial 2026 sin

Edición limitada: un giro frutal y sofisticado llega al universo de los licores de crema

Se trata de una receta innovadora con ingredientes exóticos y un perfil sensorial delicado. Una propuesta orientada a quienes buscan sabores originales y opciones versátiles para celebrar

Edición limitada: un giro frutal

Llegan los aires acondicionados que detectan presencia humana y ajustan el flujo de aire para un máximo confort

Una nueva generación de equipos en el mercado argentino incorpora sensores y modos automáticos que equilibran temperatura, dirección y velocidad

Llegan los aires acondicionados que

La profesionalización digital avanza con nuevos posgrados online

Cada vez más programas académicos ofrecen herramientas para actuar en entornos tecnológicos, educativos y corporativos

La profesionalización digital avanza con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Iban a robarle, tiró su

Iban a robarle, tiró su celular a la casa de un vecino y se enfrentó con el ladrón: “A mí no me vas a asaltar”

La baja de la inflación será una prioridad para el BCRA en 2026, pero el mercado ahora duda sobre su velocidad

Paro de controladores aéreos: el Gobierno denunció ante la Justicia federal al gremio por poner en riesgo la seguridad aérea

Se liberan fondos del blanqueo que todavía estaban depositados: qué va a pasar con esos dólares, según el equipo económico

Jabad Argentina celebró Janucá con el tradicional encendido del candelabro que iluminó Palermo

INFOBAE AMÉRICA
Una por una: todas las

Una por una: todas las medidas del decreto supremo firmado por el presidente de Bolivia

El libro más oportuno del año

James Cameron regresa con un nuevo capítulo de la saga ‘Avatar’: “Una fantasía alegórica más que una historia de ciencia ficción”

La historia de la pena de muerte en Argentina, de la excepcionalidad a la abolición

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de los subsidios a los combustibles en el país

TELESHOW
Mario Pergolini cuestionó el rol

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en el alma”

Mica Viciconte habló de su pelea con Germán Martitegui y recordó su tensa relación en MasterChef: “Tenía razón yo”