Cómo es la alianza que fortalece la logística portuaria y eleva la competitividad exportadora

La alianza entre TecPlata y Ocean Network Express (ONE) marcó un cambio en la logística portuaria del país (TecPlata)

En el Puerto La Plata, la colaboración entre la terminal portuaria TecPlata y la naviera internacional Ocean Network Express (ONE) mostró resultados concretos durante 2025. Según informó la terminal, el trabajo conjunto permitió aumentar el volumen de carga de la terminal cinco veces en comparación con períodos anteriores.

Este crecimiento no solo impactó en la actividad portuaria, sino que fortaleció la competitividad de los clientes y dinamizó la cadena logística en la Argentina.

Una distinción por el trabajo conjunto

Durante una ceremonia realizada en la terminal, TecPlata entregó un reconocimiento institucional al equipo directivo de Ocean Network Express (ONE). El homenaje destacó la colaboración y el compromiso que la naviera mantuvo con el desarrollo del comercio exterior nacional.

La estatuilla fue otorgada por Juan Pablo Trujillo, CEO de la terminal, a Tomoya Ishigaki, vicepresidente de la naviera y responsable de Corporate & Innovation para Latinoamérica, junto a Luciana Sasso, directora de Marketing & Commercial, y Fernando Maggi, presidente de la filial local.

“ONE se está consolidando como la línea con el footprint más amplio en todo el Río de la Plata, con presencia en prácticamente todas las terminales. Eso genera una red de soluciones a medida de cada necesidad”. El directivo remarcó también que la estrategia de cooperación “se derrama directamente en los clientes que trabajan con nosotros”, expresó Trujillo en esa ocasión.

La ceremonia reunió a Juan Pablo Trujillo, Fernando Maggi, Luciana Sasso y Tomoya Ishigaki durante el reconocimiento de TecPlata a Ocean Network Express (ONE) en el Puerto La Plata (TecPlata)

Alcance estratégico y expansión de conectividad

El vínculo entre TecPlata y ONE facilitó durante este año un mayor intercambio comercial entre los principales puertos de Asia, el Río de la Plata y otros destinos en Sudamérica. Esta sinergia benefició a empresas como Newsan, que sumaron esta opción logística con el objetivo de mejorar eficiencia y costos, aseguraron desde la terminal portuaria.

En la misma línea, aseguró que el acuerdo con la naviera resultó fundamental para optimizar los movimientos de carga refrigerada, especialmente la proveniente de Balcarce y Mar del Plata. En estas localidades, la logística eficiente y una menor distancia entre origen y puerto posibilitan mejores condiciones de envío, factor clave para la competitividad de los productores y exportadores de alimentos perecederos.

La colaboración internacional impulsa soluciones logísticas innovadoras en el transporte marítimo argentino (TecPlata)

Una terminal de última tecnología

TecPlata, perteneciente al grupo International Container Terminal Services Inc. (ICTIS), opera en el Puerto La Plata desde una plataforma completamente equipada con tecnología avanzada. Son 41 hectáreas con infraestructura y sistemas informáticos de última generación, lo que la ubica a la altura de los mejores desarrollos portuarios internacionales.

En su puesta en marcha, la terminal cuenta con un muelle lineal de 600 metros y dos duques de alba, lo que lleva su capacidad actual a 660 metros. El espacio destinado a almacenamiento y circulación abarca 25 hectáreas y está preparado para responder a expansiones futuras. En términos de volumen, la infraestructura inicial permite operar hasta 450.000 TEUs (contenedores equivalentes a 20 pies) por año, con posibilidad de duplicarse tras las obras de ampliación proyectadas.

El principal objetivo de TecPlata es brindar soluciones ajustadas a las necesidades de sus clientes, a partir de un enfoque en la transparencia, la innovación y la competitividad. La localización estratégica de la terminal en la provincia de Buenos Aires facilita el acceso directo a rutas nacionales e internacionales, optimizando los tiempos y condiciones para las cargas que llegan y salen del país.

Compromiso con el desarrollo nacional

La cooperación entre TecPlata y Ocean Network Express (ONE) no se limita a los logros alcanzados, sino que abre nuevas oportunidades para el comercio exterior de la Argentina. Ambas compañías mantienen la mirada puesta en el fortalecimiento de la operatividad y la conectividad regional, alineadas con el objetivo de construir una logística nacional más eficiente y sostenible.

Para los actores de la cadena agroalimentaria, exportadores y operadores logísticos, la terminal se configura, así, como una alternativa innovadora y confiable en la región del Río de la Plata.