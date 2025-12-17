Llega la primera hamburguesa con pechuga de pollo smasheada al mercado argentino de comidas rápidas

Dean & Dennys lanza la Caesar Burger, una hamburguesa de pollo smasheada pensada para el verano (Dean & Dennys)

El verano transforma la manera en que se consume gastronomía. Con temperaturas elevadas y mayor tiempo al aire libre, las elecciones suelen inclinarse hacia propuestas frescas, ágiles y con sabores reconocibles.

En ese contexto, las hamburgueserías enfrentan el desafío de renovarse sin perder identidad. La innovación aparece como una herramienta clave para acompañar nuevas demandas y sostener el interés de un público cada vez más atento a las tendencias.

Un clásico reinterpretado para la temporada de verano

A partir de esa evolución, Dean & Dennys presenta una incorporación pensada especialmente para la temporada estival. La cadena lanza la Caesar Burger, una propuesta que toma un sabor clásico y lo reinterpreta desde una mirada contemporánea.

El lanzamiento introduce una novedad inédita a nivel local. Se trata de la primera hamburguesa elaborada con pechuga de pollo smasheada, un desarrollo que aporta una textura crujiente en el exterior y jugosa en su interior.

Según explican desde la compañía, el proceso de creación buscó equilibrar intensidad y ligereza. La intención fue ofrecer una alternativa sabrosa que no resultara pesada, ideal para consumir durante los meses de calor.

Dean & Dennys refuerza su presencia en la Costa Atlántica con acciones especiales (Dean & Dennys)

La Caesar Burger se construye a partir de una base de pollo finamente aplastado. Esta técnica permite maximizar el contacto con la plancha y lograr una cocción pareja. A ese componente principal se suma un pan de papa caramelizado. Su suavidad y leve dulzor funcionan como contrapunto frente al perfil salado del relleno.

A su vez, la receta se completa con salsa Caesar exclusiva, lechuga repollada y queso en hebras. Cada ingrediente cumple un rol específico dentro de una composición pensada para resaltar frescura, textura y equilibrio.

Por otra parte, la nueva hamburguesa se presenta en formato combo junto a papas Crinkle. Esta combinación será comunicada como la “Burger del Verano”, lo que refuerza su asociación directa con la temporada.

Campaña, activaciones y una estrategia integral de lanzamiento

El lanzamiento no se limita únicamente al producto. Dean & Dennys acompaña la propuesta con una campaña integral que busca amplificar el concepto desde el entretenimiento y el humor.

Bajo el nombre “Smash The Summer”, la estrategia publicitaria introduce a “Los Caesar”, una familia ficticia que protagoniza el spot principal. La narrativa se apoya en situaciones cotidianas reconocibles para el público argentino.

El comercial relata la historia de un matrimonio y sus hijos que emprenden un viaje de vacaciones hacia la Costa Atlántica. Convencidos de que su apellido merece estar presente en una hamburguesa, deciden comprobarlo durante el trayecto.

A lo largo del relato, el caos típico de los viajes de verano se convierte en el eje central. En ese contexto, la Caesar Burger aparece como el elemento capaz de reunir a la familia alrededor de un momento compartido.

Desde la marca señalan que la campaña busca reforzar valores asociados al encuentro y al disfrute colectivo. La comida funciona como punto de conexión en medio del ritmo acelerado de la temporada.

Activaciones para la temporada 2026

Durante el verano, Dean & Dennys tendrá presencia destacada en la Costa Atlántica. Se prevén acciones especiales en Mar del Plata y Costa Esmeralda, dos destinos clave del turismo estival.

También se realizarán intervenciones en zonas estratégicas como Chascomús. Estas iniciativas apuntan a captar la atención de los usuarios que se desplazan hacia los principales centros turísticos.

Mientras tanto, la operación habitual continuará en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La estrategia busca sostener la visibilidad del lanzamiento a nivel nacional durante toda la temporada.

El lanzamiento sintetiza la apuesta de Dean & Dennys por innovar dentro del universo smash. La Caesar Burger ya se encuentra disponible en todos los locales de la cadena y a través de las plataformas de delivery habituales. De este modo, la propuesta se posiciona como una alternativa pensada para el consumo veraniego.

Para más información sobre la nueva hamburguesa, hacer clic acá.