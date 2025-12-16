In House

Una multinacional abrió un restaurante que generó 90 empleos en el sur del Gran Buenos Aires

La apertura de McDonald’s en Cañuelas incorpora infraestructura moderna y servicios digitales. La marca alcanzó los 231 locales en todo el territorio nacional

La inauguración de la tienda
La inauguración de la tienda de McDonald’s en Cañuelas generó 90 puestos de trabajo destinados principalmente a jóvenes de la zona (Arcos Dorados)

En un contexto donde las empresas buscan ampliar su alcance y fortalecer su vínculo con las comunidades locales, el avance de las cadenas gastronómicas continúa marcando el pulso del consumo urbano. La expansión territorial, acompañada por inversiones en infraestructura y empleo, refleja una tendencia que gana protagonismo en distintas regiones del país.

McDonald’s profundiza esa dinámica con la incorporación de un nuevo restaurante en Cañuelas, una zona estratégica del Gran Buenos Aires. La novedad se enmarca en su plan de desarrollo regional, que apunta a consolidar presencia, sumar servicios modernos y reforzar iniciativas de impacto social.

Un avance en el corredor sur bonaerense

La flamante tienda se encuentra ubicada sobre la Ruta Nacional N°3, un punto clave para el movimiento de residentes y viajeros. De hecho, la elección de este sitio responde a un crecimiento sostenido del corredor sur y a la necesidad de ampliar la oferta gastronómica en un área con fuerte desarrollo demográfico.

El restaurante de McDonald’s en
El restaurante de McDonald’s en Cañuelas está ubicado en un corredor estratégico del sur del Gran Buenos Aires (Arcos Dorados)

La apertura se realizó el jueves 11 de diciembre en un evento exclusivo, donde se realizó el corte de cinta. De esta manera, McDonald’s alcanzó los 231 locales en la Argentina, lo cual le permite consolidar su posición como referente en el sector de comida rápida.

La arquitectura del lugar fue diseñada bajo estándares de eficiencia energética, con iluminación LED, sistemas de recuperación de agua y equipamiento de bajo consumo. En el exterior del local, se promueve la movilidad sustentable mediante bicicleteros y una estación de carga para vehículos eléctricos. Esto refuerza la estrategia sostenible que la compañía impulsa en cada uno de sus proyectos recientes.

A su vez, el restaurante cuenta con los formatos más actuales de la marca: AutoMac, McCafé, Playland y kioscos digitales. Estas opciones permiten agilizar los pedidos, mejorar la experiencia y adaptarse a nuevas modalidades de consumo cada vez más tecnológicas.

Empleo joven y nuevas oportunidades

La apertura de Cañuelas generó 90 puestos de trabajo, destinados en su mayoría a jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral formal. Este enfoque sigue la línea histórica de la empresa, que promueve la capacitación y el acompañamiento de nuevas generaciones dentro de su estructura operativa.

La apertura de McDonald’s en
La apertura de McDonald’s en Cañuelas refuerza el compromiso de la compañía con el empleo joven (Arcos Dorados)

Desde Arcos Dorados aseguraron que estas iniciativas tienen un impacto directo en la dinámica local. La incorporación de personal, el movimiento de proveedores y la actividad que se genera alrededor de cada restaurante impulsan la economía de la zona y fortalecen el tejido comunitario.

Esta inauguración representa mucho más que un nuevo restaurante: refleja nuestro compromiso con seguir creciendo, generando oportunidades para jóvenes e impulsando el desarrollo en cada comunidad donde estamos presentes”, expresó Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

Otra apertura clave en el AMBA para finalizar el 2025

La expansión de McDonald’s no se limita al sur bonaerense. En noviembre abrió un restaurante en Moreno, ubicado sobre Acceso Oeste y Avenida del Libertador. En este caso, la jornada de presentación coincidió con la jornada solidaria Gran Día, uno de los eventos anuales más representativos de la marca.

Este local también incorporó servicios modernos, amplios espacios y tecnología para optimizar la atención. Con su inauguración, se generaron otros 90 empleos, completando un total de 180 nuevos puestos entre ambas aperturas. La compañía destacó que esta dinámica responde a un plan estratégico que contempla futuras inversiones en distintas regiones del país.

El local incorpora AutoMac, McCafé
El local incorpora AutoMac, McCafé y kioscos digitales para agilizar la atención (Arcos Dorados)

Asimismo, el crecimiento de McDonald’s en el Gran Buenos Aires sigue una tendencia que busca equilibrar presencia territorial, potenciar corredores en expansión y ofrecer alternativas adaptadas a distintos perfiles de consumidores.

Una estrategia de crecimiento sostenido

En conjunto, las aperturas de Cañuelas y Moreno reafirman la intención de la marca de fortalecer su red de restaurantes con infraestructura de última generación. La incorporación de tecnología, la apuesta por el empleo joven y las políticas de sustentabilidad forman un eje común en cada una de las obras realizadas durante los últimos años.

Además, la presencia consolidada en todas las regiones del país refleja un modelo expansivo que combina innovación, inversión y compromiso con el entorno. La ampliación de servicios y la modernización constante permiten sostener un liderazgo que se apoya tanto en la escala como en la capacidad de adaptación.

