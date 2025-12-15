In House

Innovación educativa y formación en nuevas habilidades: el modelo argentino que ganó proyección global

Una institución del país fue distinguida por integrar tecnología, pensamiento crítico y experiencias inmersivas para fortalecer la preparación profesional de sus estudiantes

La educación a distancia incorpora inteligencia artificial en la formación superior

La innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas habilidades se convirtieron en un eje central para el sistema universitario en la Argentina. La transformación digital desafía a las instituciones a replantear sus modelos pedagógicos y responder a las exigencias del mundo profesional moderno.

En este escenario, la Universidad de Morón (UM) fue distinguida a nivel global por su apuesta a la integración de tecnología, formación en habilidades profesionales y excelencia académica.

Coursera, la reconocida plataforma de aprendizaje digital surgida en la Universidad de Stanford, destacó el caso de la institución argentina como un ejemplo de éxito internacional en innovación educativa. El mérito surge de la implementación de un enfoque integral que responde a las demandas del mundo actual.

Habilidades profesionales y calidad académica: una formación que evoluciona

El modelo impulsado por la UM suma a la excelencia académica tradicional trayectos de habilidades profesionales, los cuales articulan contenidos diseñados junto a referentes de empresas como Google e IBM y universidades como la de Michigan, Londres e Illinois. “Nuestro objetivo es que los estudiantes accedan a competencias clave en liderazgo, comunicación efectiva, creatividad, análisis de datos, gestión de proyectos e inteligencia emocional”, explicó Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y experto en educación digital.

Habilidades profesionales como el liderazgo
Habilidades profesionales como el liderazgo y la creatividad potencian la inserción laboral

Estas propuestas, gratuitas y disponibles para todos los estudiantes, pretenden satisfacer las necesidades actuales del mercado laboral. “Las compañías valoran cada vez más a quienes logran desenvolverse en contextos dinámicos y complejos. Por eso, formar en habilidades transversales se volvió prioritario”, afirmó Navarro.

Durante el último año, la universidad incorporó dos propuestas innovadoras: una formación en inteligencia artificial generativa, avalada por IBM y orientada a las herramientas tecnológicas de mayor actualidad, y una iniciativa dedicada al pensamiento crítico, que fortalece la capacidad de análisis y reflexión de los estudiantes. Ambos se imparten bajo modalidad online mediante la plataforma Coursera y no representan un costo adicional para los estudiantes.

“Creemos que es indispensable que los profesionales identifiquen posibles sesgos y cuestionen la información que proveen las tecnologías. Promover el pensamiento crítico forma parte de nuestra misión”, remarcó Navarro.

Innovación educativa y herramientas digitales
Innovación educativa y herramientas digitales definen la experiencia universitaria actual

Tecnología educativa: del aula tradicional al aprendizaje inmersivo

La implementación tecnológica en la Universidad de Morón alcanza el corazón de la experiencia académica. La casa de altos estudios sumó la herramienta IA Conversation en la plataforma Blackboard, utilizada en todas las carreras. Esta función permite a los docentes diseñar personajes digitales para generar escenarios de formación interactivos.

“Un estudiante de Derecho puede entrevistar a una inteligencia artificial que simula el perfil de un cliente y así obtener la información necesaria para analizar un caso real. La práctica profesional encuentra un espacio en el aula”, detalló el decano sobre estas dinámicas pedagógicas.

El avance se observa también en la adopción de aulas de realidad inmersiva, donde el cuerpo docente desarrolló material exclusivo que profundiza la comprensión de temas complejos. “Nuestra apuesta es acercar herramientas útiles para afrontar situaciones del mundo real y fortalecer el aprendizaje activo”, afirmó Navarro.

La educación a distancia marca otro diferencial dentro del esquema institucional de la Universidad de Morón, que la viene desarrollando incluso desde antes de la pandemia de Covid-19. Alumnos de diferentes provincias hoy acceden a carreras de grado y posgrado y trayectos formativos de alcance nacional. “El texto y el video estáticos pasaron a la historia. Los docentes tienen que responder mensajes, participar en foros y acompañar activamente los procesos de aprendizaje”, explicó el decano.

Nuevos enfoques académicos integran competencias
Nuevos enfoques académicos integran competencias clave y tecnología para los estudiantes

Reconocimiento internacional y evolución constante

El respaldo de Coursera consolida el camino tomado por la universidad, orientado a integrar excelencia académica con avances tecnológicos de vanguardia. “Apostamos por una propuesta educativa alineada con las demandas actuales y que potencia las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados”, expresó Navarro en una charla abierta.

El futuro institucional se sostiene en la actualización permanente de métodos y plataformas. Los trayectos en habilidades profesionales, las alianzas internacionales y el acompañamiento personalizado apuntan a que los estudiantes amplíen sus oportunidades de crecimiento y encaren una carrera versátil.

El ciclo lectivo 2026 ya tiene inscripciones abiertas, con propuestas presenciales y a distancia en grado, tecnicaturas y formaciones avanzadas. La universidad -con sede en Morón y la Ciudad de Buenos Aires, y que próximamente abrirá un centro regional en Cañuelas- enfoca sus estrategias para dar respuesta a los desafíos globales mediante la innovación, manteniendo siempre en el centro el valor de la formación académica.

