En vísperas de Navidad, un sorteo con miles de millones en juego y 6.000 millones asegurados

El sorteo del Quini 6 bate marcas con un pozo estimado en más de 12.700 millones de pesos (Lotería de Santa Fe)

El espíritu festivo encuentra, este año, un aliado distinto en la edición extraordinaria de Navidad del Quini 6. La llegada de diciembre trae consigo una de las propuestas de apuestas más esperadas: un pozo estimado de 10 mil millones de pesos y una innovación decisiva: el “Siempre Sale”, con nada menos que 6 mil millones asegurados.

La Lotería de Santa Fe volvió a demostrar su capacidad para renovar la experiencia lúdica, en una campaña junto a la calidez y energía de Soledad Pastorutti, con el fin de potenciar el mensaje de compartir la ilusión, en sintonía con las emociones y tradiciones familiares de esta época.

Un fenómeno que trasciende generaciones y fronteras

El Quini 6 logró consolidarse como uno de los entretenimientos de azar más elegidos por su capacidad para reunir historias, costumbres y deseos en una misma apuesta. Los pozos extraordinarios de este año constituyen, además, un atractivo que no reconoce fronteras provinciales.

La campaña navideña suma la energía y cercanía de Soledad Pastorutti, quien protagoniza la propuesta festiva junto a Lotería de Santa Fe (Lotería de Santa Fe)

Esa potencia federal se vio reflejada en los números recientes: solo en los últimos días de noviembre y diciembre de 2025, más de 9 millones de dólares en premios cambiaron de manos a través de jugadas ganadoras. Los sorteos celebrados la semana anterior en Reconquista (Santa Fe) y Curuzú Cuatiá (Corrientes) repartieron montos impresionantes.

La diversidad de formas de apostar —que incluye la tradicional, el “Siempre Sale” y otras variantes— permite que más personas puedan participar. La garantía de que un jugador se llevará el pozo extraordinario en la modalidad asegurada eleva el entusiasmo propio de esta fecha.

Transparencia, confianza y un fenómeno en cifras

Detrás de la expectativa, la estructura que sostiene al Quini 6 se apoya en protocolos de seguridad avalados por escribanos, auditores y la transmisión en vivo de cada sorteo. Estos elementos aportan transparencia a un evento seguido por millones y gestionan, a su vez, la credibilidad que sostiene al producto a nivel nacional año tras año.

El valor de la apuesta, es accesible y sustentable. El público objetivo de esta edición, constituido en buena parte por segmentos medios y altos, encuentra en la transparencia y la trayectoria de la Lotería de Santa Fe razones para sumarse con confianza.

La acumulación de premios y la distribución equitativa, dos elementos resaltados por los responsables de la organización, legitiman el crecimiento en ventas y la fidelidad de quienes juegan cada semana.

La edición extraordinaria presenta un pozo millonario y una modalidad que asegura ganador en una noche clave para los apostadores (Lotería de Santa Fe)

El desempeño del Quini 6 en 2024 fue uno de los más sólidos de la última década, según manifestó Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la entidad: “Este año, todos los indicadores fueron favorables para el producto”, subrayó, al tiempo que destacó el reparto profundamente federal como una de las claves distintivas de esta edición.

La campaña navideña, además, refuerza el compromiso solidario que define la gestión de la recaudación. Parte de lo recolectado se deriva a obras, proyectos de salud, cultura y deporte, lo que multiplica el impacto del juego más allá de las expectativas individuales.

El espíritu navideño, una apuesta compartida

Diciembre siempre trae consigo una mezcla de nostalgia, entusiasmo y el deseo de mejorar. El Quini 6, en este contexto, se convierte en un canal simbólico para esas aspiraciones colectivas.

Desde Lotería de Santa Fe hacen hincapié en la importancia de apostar únicamente en agencias oficiales o a través de los canales autorizados, resguardando así la seguridad de los jugadores.

Las fiestas reúnen personas y deseos. El Quini 6 extraordinario de esta fecha suma a esa energía la posibilidad real de un giro inesperado, en donde la suerte y la tradición vuelven a encontrarse en la mesa navideña argentina.