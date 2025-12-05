Un centro comercial porteño inaugura la temporada navideña con una impactante puesta que atrae a visitantes

El Árbol de Navidad de Swarovski, con más de 10.000 cristales, se destaca bajo la cúpula histórica. (Galerías Pacífico)

Cada diciembre, la ciudad se transforma con luces, colores y decoraciones que anticipan la llegada de la Navidad. Las plazas, centros comerciales y avenidas principales se llenan de alegría, para convertir la experiencia urbana en un recorrido mágico para locales y turistas. En este contexto, Galerías Pacífico busca representar el espíritu festivo, al combinar historia, arte y propuestas innovadoras.

Este año, la tradicional celebración del shopping suma un elemento icónico que captura la atención de todos: el Árbol de Navidad de Swarovski. Con más de 10 mil cristales colocados a mano y 12 metros de altura, la pieza se erige bajo la histórica cúpula del centro comercial, un espacio declarado Monumento Histórico Nacional y decorado con impactantes murales de Berni, Castagnino, Spilimbergo, Urruchúa y Colmeiro.

El encendido oficial tuvo lugar el martes 2 de diciembre y reunió a más de 200 invitados entre celebridades, líderes de opinión, artistas, empresarios y referentes de moda. Entre las figuras que se destacaron Griselda Siciliani, María Vásquez y su hija Myla Cambiaso, Yami Safdie, Fabián Zitta y Charly Fonseca, Paloma Herrera, Stephanie Denmer y su hija Ariana.

Celebridades y referentes del mundo de la moda participaron del encendido oficial del Árbol de Navidad (Galerías Pacífico)

Otros famosos que también visitaron este lugar fueron Milagros Schmoll, Dafne Cejas, Ana Espasadin, Carlitos Casella, la dupla Gustavo Pucheta y Fabián Paz, Sofìa Zamolo, Priscila Cripovapich, Donato de Santis, Eugenia Sánchez, Delfi Aused, Flor Capuano, Euge de Martino y Minerva Casero.

La noche del encendido oficial de este árbol combinó música, experiencias sensoriales y el brillo característico de la marca, convirtiéndose, una vez más, en uno de los eventos más esperados de la temporada.

Un símbolo festivo bajo la cúpula

La iniciativa celebra un hito de Swarovski: la marca cumple 130 años como referente mundial en diseño, innovación y artesanía. Para esta temporada, presentó nuevas colecciones con Ariana Grande como embajadora global, lo que transmite un espíritu moderno y vibrante. Las piezas disponibles reflejan creatividad y elegancia que ofrecen opciones de regalo memorables para quienes buscan sorprender con originalidad.

La celebración navideña reunió a más de 200 invitados en el encendido oficial del árbol (Galerías Pacífico)

De igual manera, Galerías Pacífico busca seguir manteniendo su lugar como un punto de encuentro único para quienes buscan experiencias de compras sofisticadas. La arquitectura europea del edificio, sus cúpulas renacentistas y murales emblemáticos lo convierten en un sitio admirado y fotografiado por sus visitantes, quienes recorren los espacios que combinan historia, arte y propuestas comerciales de alto nivel.

La temporada navideña llega acompañada de nuevas aperturas que amplían la oferta y refuerzan la propuesta multicultural del shopping. Entre ellas, el esperado regreso de Rapsodia, marca referente de moda bohemia–premium, y la consolidación de Lovely Denim en la tendencia urbana.

Nuevas marcas y experiencias

Otras firmas que se suman a este shopping son TOUS, reconocida por sus joyas y accesorios, y la primera boutique de Primicia Lab, especializada en equipaje exclusivo, personalizado y de alta performance. Estas incorporaciones buscan diversificar la experiencia de compra y satisfacer distintos estilos y necesidades.

Griselda Siciliani se sumó a la celebración durante el encendido del Árbol de Swarovski (Galerías Pacífico)

En consecuencia, la instalación del Árbol Swarovski y las novedades comerciales generan un recorrido integral que combina estética, entretenimiento y consumo. Cada rincón de Galerías Pacífico se convierte en un escenario donde el público puede disfrutar de la decoración, explorar las nuevas marcas y encontrar regalos que transmitan originalidad y sofisticación. El brillo del árbol se transforma en un símbolo de celebración y encuentro para toda la ciudad.

La propuesta busca consolidar la identidad de este shopping como un lugar que conjuga elegancia y modernidad. En este marco, sus iniciativas Navideñas son un reflejo de cómo los espacios comerciales pueden transformarse en escenarios culturales, lo que refuerza la conexión con los visitantes.

En esta nueva temporada, el centro comercial invita a descubrir lo mejor de la ciudad: tradición, innovación y entretenimiento se entrelazan en cada detalle. El Árbol Swarovski, las nuevas aperturas y la ambientación especial consolidan al centro comercial como epicentro de la celebración. Así, este diciembre, Buenos Aires se ilumina con creatividad, elegancia y experiencias únicas.

