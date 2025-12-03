In House

El crecimiento de una empresa argentina con 35 años de éxito en la industria de alimentos y bebidas

Una compañía con base industrial local avanza en la exportación de productos frutihortícolas y consolida marcas que alcanzaron fuerte presencia nacional en el último año

Marcelo Fernández, gerente general; Matías Illescas, gerente de administración y finanzas, y Guillermo Botteri, gerente comercial de Regional Trade (Regional Trade)

En un escenario económico que combina desafíos y oportunidades, cada vez más empresas locales logran consolidar su crecimiento a partir de estrategias flexibles, inversiones sostenidas y una fuerte conexión con sus comunidades de origen. Tal es el caso de Regional Trade, una firma argentina con 35 años de experiencia en la industria alimenticia, que ha profundizado su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

A lo largo de estas más de tres décadas, la compañía se mantuvo fiel a una estructura de capitales nacionales. Su desarrollo inicial estuvo vinculado a la cooperativa Bica y al ecosistema agroindustrial de la provincia de Santa Fe, un polo reconocido por su producción frutihortícola.

El recorrido institucional de Regional Trade es una muestra de la capacidad de adaptación de las firmas locales frente a coyunturas complejas, dando cuenta del peso que tienen la apuesta por el desarrollo industrial, la actualización tecnológica y la consolidación de marcas identificadas con la mesa de los argentinos.

La línea Bahía suma variedad en conservas de pescado, vegetales y legumbres dentro de la industria alimenticia argentina (Regional Trade)

Estrategias de expansión y transformación ante los cambios del mercado

Durante la década de 1990, la compañía orientó su negocio a la importación de productos alimenticios. No obstante, el nuevo escenario surgido tras la crisis de 2001 impulsó una transformación integral del modelo. “Luego del quiebre que tuvo el país, necesariamente tuvimos que transformarnos en productores o cuasi productores, una tarea realmente que tuvimos que ir aprendiendo al andar”, recuerda Marcelo Fernández, gerente general de la empresa.

La adquisición de una planta propia en 2007, destinada al procesamiento de frutillas y pulpas de frutas, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, la operación industrial local permitió diversificar la oferta y sumar valor agregado. Actualmente, la planta elabora productos tanto para el mercado interno como para la exportación, lo que refuerza la competitividad en un sector signado por las exigencias de calidad y la búsqueda de eficiencia.

Innovación comercial y consolidación de marcas líderes

El fortalecimiento de la presencia comercial fue otra de las claves del avance de Regional Trade. “La visibilidad de la compañía se sostiene en la solidez de nuestro vínculo con clientes y proveedores, así como en el reconocimiento que tienen nuestras emblemáticas marcas por parte del público final”, afirma Guillermo Botteri, gerente comercial.

Presente en el segmento de bebidas, Fresita sostiene su posicionamiento en el mercado nacional de alimentos y bebidas (Regional Trade)

Entre las marcas con mayor trayectoria se destacan:

  • Bahía: reconocida en el rubro de conservas de pescados, como el atún, además de vegetales, legumbres, frutas y pulpas.
  • Fresita: alternativa consolidada en el segmento de bebidas, que mantiene su posición en el mercado nacional a pesar de la retracción en el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Luna Negra: sidra premium que se posicionó en el proceso de reconversión de la categoría dentro del país.

Esta diversidad le permitió a la empresa sostener su operación en contextos económicos fluctuantes y atender distintos nichos de consumidores, anticipando tendencias del mercado de alimentos y bebidas.

Peso exportador y perspectivas de mercado regional

Uno de los ejes que caracteriza la actividad de la compañía es la importancia del comercio exterior y la exportación dentro de la estrategia general. Hoy en día, aproximadamente el 60% de su volumen de ventas corresponde a productos importados, aunque la integración productiva local sigue siendo un pilar.

Luna Negra impulsa la innovación en el rubro sidras y fortalece la oferta de bebidas premium en la Argentina (Regional Trade)

En el mercado interno, la línea de pescados y particularmente el atún representa el mayor volumen de ventas. Por otro lado, dentro de la oferta exportable, la frutilla en almíbar se consolidó como el producto destacado. Este enfoque permitió profundizar la presencia de la firma en el ámbito regional, especialmente en países del Mercosur, como Uruguay y Paraguay, donde la demanda de alimentos industrializados y diferenciados crece año tras año.

Solidez institucional, equipo experimentado y desafíos futuros

“La empresa está sumamente sólida y con un gran potencial para ingresar en una nueva etapa, incluso frente a los desafíos que plantea el país”, sostiene Matías Illescas, gerente de administración y finanzas de Regional Trade.

Uno de los activos centrales para la continuidad del proyecto es el capital humano. La estabilidad del plantel, el bajo nivel de rotación y la alta calificación de los equipos técnicos y operativos aparecen como garantías para sostener estándares de excelencia y evolucionar en función de las demandas del mercado.

“Estos 35 años de historia nos encuentran con una base productiva fuerte, marcas consolidadas en la mesa de los argentinos y listos para los desafíos que nos permitan seguir creciendo en la región”, concluye Marcelo Fernández.

