In House

El verano 2026 llega a Punta del Este con una renovada agenda de shows y propuestas para distintos públicos

Un reconocido resort de la ciudad uruguaya presentó su calendario completo que incluye más de 30 espectáculos, obras teatrales, experiencias gastronómicas y actividades nocturnas para locales y turistas

Guardar
El resort Enjoy Punta del
El resort Enjoy Punta del Este ofrece una amplia variedad de actividades y servicios para disfrutar el verano junto al mar (Daniel Coccolo)

El resort-casino Enjoy Punta del Este anticipó una amplia y atractiva propuesta para su próximo ciclo de verano con la confirmación de más de 30 espectáculos en el marco del ciclo Enjoy Live.

En una presentación llevada a cabo en la terraza del restaurante Las Brisas, la organización anunció la presencia de artistas nacionales e internacionales entre los que figuran Diego Torres, Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti, Noches de Tango, Pilar Sordo, Mora Godoy, Chungo (protagonizado por el humorista español Luis Zahera), Sebastián Wainraich, Abuelos de la Nada, Ángela Torres y Marama.

Además, el evento contó con la participación del elenco de la obra Una Navidad de Mierda, integrado por Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez. Este espectáculo formará parte de la cartelera teatral durante la temporada, marcando un nuevo capítulo en la alianza con el productor Gustavo Yankelevich.

El estreno de la obra está previsto para los días 20 y 21 de diciembre, con entradas ya disponibles en suticket.com.

El elenco de la obra
El elenco de la obra “Una Navidad de Mierda” encabeza la cartelera teatral de la temporada en el resort (Enjoy Punta del Este)

Entretenimiento y premios millonarios en el verano de Punta del Este

Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el Casino & Resort habría otorgado premios por un total de 23 millones de dólares en torneos realizados en sus instalaciones, según informó la compañía.

En tanto, solo durante el verano de 2026 prevé repartir 5 millones de dólares en premios en torneos. Esta cifra refuerza el atractivo del resort como destino para aficionados y entusiastas de los juegos de azar en la región.

Propuestas gastronómicas y alianzas para la próxima temporada

El restaurante de playa del hotel, OVO Beach, recibirá por tercera vez la propuesta de Kero by Osaka. Se trata de una alternativa que combina coctelería de autor y cocina fusión, integrando tradiciones culinarias peruana y japonesa.

La alianza confirma la apuesta del hotel por la innovación y la ampliación de opciones para los visitantes, alineándose con las nuevas tendencias gastronómicas de la región.

A esto se suma un acuerdo entre Enjoy Punta del Este y DIRECTV para la generación de contenidos especiales por streaming durante el verano. Entre el 26 de diciembre y el 9 de enero, DGO Stream llevará su estudio a las instalaciones de OVO Beach para transmitir en vivo todos los días entre las 15:30 y las 20:30 horas.

El programa central del ciclo contará con la conducción de Zaira Nara y Joaquín Pollo Álvarez, dos figuras con amplia trayectoria en el entretenimiento y la televisión regional. También se confirmó la participación de Carolina Pampita Ardohain como madrina del proyecto, sumando distintas intervenciones a lo largo de la programación especial.

La Sole forma parte de
La Sole forma parte de los shows principales que animarán las noches de verano en Punta del Este (Enjoy Punta del Este)

La temporada teatral y musical, junto con la grilla de actividades al aire libre y propuestas especiales en la playa, forman parte de una estrategia integral que busca consolidar la experiencia de los visitantes del resort.

Nueva edición del Salón del Vino y las noches de OVO Nightclub

El calendario del resort suma la realización de la 23° edición del Salón del Vino Internacional los próximos 30 y 31 de enero. Esta edición reunirá más de 600 etiquetas de vinos nacionales e internacionales, con entradas ya disponibles en el mismo sistema de venta online.

La actividad volverá a captar el interés de amantes del vino y público general, convirtiéndose en un punto destacado dentro del ambiente gourmet y enológico del verano esteño. Las entradas están a la venta en suticket.com.

Por su parte, OVO Nightclub mantiene su lugar como referente de la noche en Punta del Este. Con 12 años de trayectoria, el club continúa ofreciendo música, entretenimiento y una cuidada selección de propuestas para los aficionados a la vida nocturna, aportando un espacio de encuentro emblemático en el balneario.

Diego Torres protagoniza uno de
Diego Torres protagoniza uno de los espectáculos internacionales más esperados de la agenda estival (Enjoy Punta del Este)

La propuesta integral de Enjoy Punta del Este

Ubicado en uno de los balnearios más destacados de América del Sur, Enjoy Punta del Este Casino & Resort cuenta hoy con 292 habitaciones con vista al mar, 41 de ellas suites de lujo. El casino ocupa un sector de 4.000 metros cuadrados, equipado con 550 slots, 75 mesas de juego y una sala exclusiva de póker.

El resort propone, además, siete opciones gastronómicas, bares y 18 salones para eventos, capaces de albergar hasta 5.000 personas. La infraestructura se completa con el espacio de OVO Nightclub, que ofrece una infraestructura con una propuesta de entretenimiento única en Punta del Este.

Temas Relacionados

Enjoy Punta del Esteverano 25-26La SoleUruguay

Últimas Noticias

Llega al país una nueva generación de vehículos eléctricos e híbridos

El mercado automotor local recibió tres lanzamientos que incorporan autonomía extendida, tecnología de asistencia al conductor y sistemas más eficientes, pensados para distintos perfiles de usuario

Llega al país una nueva

La nueva tecnología que transforma el control solar en oficinas y espacios comerciales

Una tela innovadora es capaz de reducir el ingreso de calor, mejorar la visibilidad y elevar el confort térmico en jornadas de alta exigencia climática

La nueva tecnología que transforma

Se celebró el primer Día de la Tesorería en la Argentina

Referentes de la gestión financiera participaron de una jornada enfocada en innovación y nuevos desafíos para el sector

Se celebró el primer Día

Un pozo sin precedentes: 12.700 millones de pesos en juego que buscan a su próximo ganador

El domingo 23 tendrá lugar una nueva edición del histórico sorteo que reúne entusiasmo en todo el país y promete una noche cargada de expectativa. Los detalles, en esta nota

Un pozo sin precedentes: 12.700

Tigre: la vida urbana y la naturaleza se fusionan en un nuevo desarrollo residencial en altura

Remeros Brickell, es el primer barrio cerrado en altura. Ofrece departamentos y casitas con jardín, amenities y financiación directa de 60 cuotas a tasa cero, en una de las zonas más demandadas de la región

Tigre: la vida urbana y
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ejercicio recomendado por expertos

El ejercicio recomendado por expertos para fortalecer los músculos y promover una longevidad vital

Cómo impactan los alimentos ultraprocesados en la salud infantil: los datos sobre su consumo en Argentina

Habló la agente porteña suspendida por subir videos hot a sus redes con el uniforme de la Policía de la Ciudad

Encontraron al adolescente de 17 años que había desaparecido en Palermo

Javier Milei respaldó a Estudiantes de La Plata tras la polémica por el pasillo a Rosario Central

INFOBAE AMÉRICA
20 buques de guerra y

20 buques de guerra y 5.000 soldados: Finlandia inició maniobras navales en el Báltico junto a once aliados de la OTAN

Tensión entre China y Japón: Beijing cuestionó a Tokio tras anunciar el despliegue de misiles en una isla cercana a Taiwán

La dictadura de Nicolás Maduro amenazó a las aerolíneas internacionales con retirar sus permisos si no reanudan los vuelos en 48 horas

Israel acusó al dictador Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica

Trump ordenó designar a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamas

TELESHOW
Darío Barassi echó a una

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

Marina Bellati le contó a Riquelme cuál es su mayor sueño como fanática de Boca : “Sería una maravilla”