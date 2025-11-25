El verano 2026 llega a Punta del Este con una renovada agenda de shows y propuestas para distintos públicos

El resort Enjoy Punta del Este ofrece una amplia variedad de actividades y servicios para disfrutar el verano junto al mar (Daniel Coccolo)

El resort-casino Enjoy Punta del Este anticipó una amplia y atractiva propuesta para su próximo ciclo de verano con la confirmación de más de 30 espectáculos en el marco del ciclo Enjoy Live.

En una presentación llevada a cabo en la terraza del restaurante Las Brisas, la organización anunció la presencia de artistas nacionales e internacionales entre los que figuran Diego Torres, Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti, Noches de Tango, Pilar Sordo, Mora Godoy, Chungo (protagonizado por el humorista español Luis Zahera), Sebastián Wainraich, Abuelos de la Nada, Ángela Torres y Marama.

Además, el evento contó con la participación del elenco de la obra Una Navidad de Mierda, integrado por Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez. Este espectáculo formará parte de la cartelera teatral durante la temporada, marcando un nuevo capítulo en la alianza con el productor Gustavo Yankelevich.

El estreno de la obra está previsto para los días 20 y 21 de diciembre, con entradas ya disponibles en suticket.com.

El elenco de la obra “Una Navidad de Mierda” encabeza la cartelera teatral de la temporada en el resort (Enjoy Punta del Este)

Entretenimiento y premios millonarios en el verano de Punta del Este

Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el Casino & Resort habría otorgado premios por un total de 23 millones de dólares en torneos realizados en sus instalaciones, según informó la compañía.

En tanto, solo durante el verano de 2026 prevé repartir 5 millones de dólares en premios en torneos. Esta cifra refuerza el atractivo del resort como destino para aficionados y entusiastas de los juegos de azar en la región.

Propuestas gastronómicas y alianzas para la próxima temporada

El restaurante de playa del hotel, OVO Beach, recibirá por tercera vez la propuesta de Kero by Osaka. Se trata de una alternativa que combina coctelería de autor y cocina fusión, integrando tradiciones culinarias peruana y japonesa.

La alianza confirma la apuesta del hotel por la innovación y la ampliación de opciones para los visitantes, alineándose con las nuevas tendencias gastronómicas de la región.

A esto se suma un acuerdo entre Enjoy Punta del Este y DIRECTV para la generación de contenidos especiales por streaming durante el verano. Entre el 26 de diciembre y el 9 de enero, DGO Stream llevará su estudio a las instalaciones de OVO Beach para transmitir en vivo todos los días entre las 15:30 y las 20:30 horas.

El programa central del ciclo contará con la conducción de Zaira Nara y Joaquín Pollo Álvarez, dos figuras con amplia trayectoria en el entretenimiento y la televisión regional. También se confirmó la participación de Carolina Pampita Ardohain como madrina del proyecto, sumando distintas intervenciones a lo largo de la programación especial.

La Sole forma parte de los shows principales que animarán las noches de verano en Punta del Este (Enjoy Punta del Este)

La temporada teatral y musical, junto con la grilla de actividades al aire libre y propuestas especiales en la playa, forman parte de una estrategia integral que busca consolidar la experiencia de los visitantes del resort.

Nueva edición del Salón del Vino y las noches de OVO Nightclub

El calendario del resort suma la realización de la 23° edición del Salón del Vino Internacional los próximos 30 y 31 de enero. Esta edición reunirá más de 600 etiquetas de vinos nacionales e internacionales, con entradas ya disponibles en el mismo sistema de venta online.

La actividad volverá a captar el interés de amantes del vino y público general, convirtiéndose en un punto destacado dentro del ambiente gourmet y enológico del verano esteño. Las entradas están a la venta en suticket.com.

Por su parte, OVO Nightclub mantiene su lugar como referente de la noche en Punta del Este. Con 12 años de trayectoria, el club continúa ofreciendo música, entretenimiento y una cuidada selección de propuestas para los aficionados a la vida nocturna, aportando un espacio de encuentro emblemático en el balneario.

Diego Torres protagoniza uno de los espectáculos internacionales más esperados de la agenda estival (Enjoy Punta del Este)

La propuesta integral de Enjoy Punta del Este

Ubicado en uno de los balnearios más destacados de América del Sur, Enjoy Punta del Este Casino & Resort cuenta hoy con 292 habitaciones con vista al mar, 41 de ellas suites de lujo. El casino ocupa un sector de 4.000 metros cuadrados, equipado con 550 slots, 75 mesas de juego y una sala exclusiva de póker.

El resort propone, además, siete opciones gastronómicas, bares y 18 salones para eventos, capaces de albergar hasta 5.000 personas. La infraestructura se completa con el espacio de OVO Nightclub, que ofrece una infraestructura con una propuesta de entretenimiento única en Punta del Este.