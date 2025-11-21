In House

Un pozo sin precedentes: 12.700 millones de pesos en juego que buscan a su próximo ganador

El domingo 23 tendrá lugar una nueva edición del histórico sorteo que reúne entusiasmo en todo el país y promete una noche cargada de expectativa. Los detalles, en esta nota

Guardar
El sorteo del Quini 6
El sorteo del Quini 6 bate marcas con un pozo estimado en más de 12.700 millones de pesos (Lotería de Santa Fe)

En la Argentina, la posibilidad de convertirse en millonario con una jugada sencilla volvió a cobrar protagonismo. Este domingo, el Quini 6 alcanza un pozo estimado de 12.700 millones de pesos, impulsando la ilusión en ciudades grandes y pueblos pequeños, en oficinas, casas y sobremesas familiares. Una cifra inédita en la historia de los sorteos regulares que ya ocupa el centro de numerosas conversaciones.

El fervor por el sorteo no es nuevo. Personas que eligen los cumpleaños de los hijos, grupos de amigos y compañeros de trabajo se organizan para participar de manera colectiva. Las anécdotas se multiplican: vecinos que invitan a sumarse a una boleta grupal o empleados que arman una peña de números con la ilusión de compartir el premio.

Hay quienes nunca olvidaron la costumbre de completar el cupón, y otros que solo se acercan cuando la cifra en premios llega a montos que parecen sacados de otra realidad. Lo cierto es que, ante cada edición especial, la participación crece y la pregunta resuena: “¿ Qué haría el ganador con tanto dinero?

Más de 35 años de tradición y confianza

Lotería de Santa Fe administra hace más de tres décadas el sorteo que se consolidó como referencia nacional. Su prestigio está construido sobre dos pilares esenciales: transparencia y fiscalización pública. En cada encuentro, los procedimientos son supervisados por escribanos y auditores, a la vista de todos los participantes, tanto de manera presencial como a través de la transmisión en vivo de los números que definen el destino de millones de jugadores.

El sorteo no solo es uno de los más tradicionales, también es reconocido por repartir premios elevados en distintas modalidades. Esta semana, el récord de 12.700 millones de pesos superó los registros previos.

Los números que despiertan entusiasmo colectivo

La magnitud del pozo impacta de inmediato, y el valor de la apuesta contribuye a mantener la convocatoria en alza. Por 2.500 pesos, los mayores de 18 años puede ingresar sus seis números en la competencia por el premio mayor.

El tradicional sorteo de Quini
El tradicional sorteo de Quini 6 es una de las propuestas de azar más elegidas en la Argentina (Lotería de Santa Fe)

Las cifras oficiales reflejan el alcance del fenómeno: en los sorteos de mitad de semana se registran más de 1.300.000 apuestas, mientras que los domingos la cifra supera holgadamente el 1.600.000 de tickets vendidos.

El impacto social de un clásico nacional

Cabe destacar que Lotería de Santa Fe destina una parte de lo recaudado a proyectos sociales, de infraestructura y a distintas áreas públicas definidas por la provincia. Así, cada apuesta representa no solo una esperanza personal, sino también un aporte concreto para la comunidad.

Según señalan desde la administración, las ganancias distribuidas se convierten después en obras y programas orientados a la salud, educación, cultura y deporte.

Modalidades y participación para todos

El juego ofrece diferentes formas de participación, desde la apuesta tradicional pasando por la segunda, la revancha y el siempre sale como modalidades del producto, adaptándose a las preferencias y posibilidades de cada persona. Esta diversidad democratiza las chances de acceso al premio principal, y explica por qué el sorteo mantiene su vigencia año tras año.

El procedimiento es claro y directo: la compra se realiza en las agencias y subagencias oficiales distribuidas en todo el país. La seguridad en cada etapa del proceso, desde la carga de las bolillas hasta la publicación inmediata de los resultados, está garantizada por la experiencia y el prestigio del organismo administrador.

Temas Relacionados

Quini 6Lotería de Santa FeSorteoJuegos de azarPremioAgencia oficialInfraestructura

Últimas Noticias

La nueva tecnología que transforma el control solar en oficinas y espacios comerciales

Una tela innovadora es capaz de reducir el ingreso de calor, mejorar la visibilidad y elevar el confort térmico en jornadas de alta exigencia climática

La nueva tecnología que transforma

Se celebró el primer Día de la Tesorería en la Argentina

Referentes de la gestión financiera participaron de una jornada enfocada en innovación y nuevos desafíos para el sector

Se celebró el primer Día

Tigre: la vida urbana y la naturaleza se fusionan en un nuevo desarrollo residencial en altura

Remeros Brickell, es el primer barrio cerrado en altura. Ofrece departamentos y casitas con jardín, amenities y financiación directa de 60 cuotas a tasa cero, en una de las zonas más demandadas de la región

Tigre: la vida urbana y

Infobae Talks Tendencias 2026: el futuro de las industrias se reinventa con innovación y tecnología

La próxima edición del programa conducido por Agostina Scioli reunirá a referentes empresariales que anticiparán los cambios más relevantes en energía, finanzas y movilidad para el año que comienza

Infobae Talks Tendencias 2026: el

Un ciclo de encuentros inspiradores abrió el debate sobre bienestar y aprendizaje en la Argentina

Charlas a sala llena en Buenos Aires reunieron a especialistas y público general para reflexionar sobre el sentido de la vida, la diversidad y la transformación personal

Un ciclo de encuentros inspiradores
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 5 pilares de entrenamiento

Los 5 pilares de entrenamiento de la atleta que a los 80 años rompió récords en un Ironman

Ricardo Lorenzetti: “Mi relación con Macri fue mala y Carrió me atacó dos años hasta que volteó la presidencia de la Corte”

Marcha atrás: Vialidad Nacional devolverá el canon que le cobró a la Iglesia por hacer una peregrinación en Misiones

Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte: junto a otros tres, suman 27 detenciones

Graciela Ocaña: “Creo que el escenario de Cristina se va a complicar porque las penas se van a ir sumando”

INFOBAE AMÉRICA
La OEA convocó una sesión

La OEA convocó una sesión urgente por los “crecientes riesgos” para el proceso electoral en Honduras

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de China moviliza barcos civiles para una eventual invasión a Taiwán

Rusia anunció la captura de la ciudad ucraniana de Kupiansk

El presidente de Bolivia eliminó el Ministerio de Justicia tras destituir a Freddy Vidovic

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas

TELESHOW
Ángela Torres compartió el importante

Ángela Torres compartió el importante logro que alcanzó en Nueva York: “Qué locura”

Lissa de Bandana habló tras su ataque de furia y su mal momento con Lourdes Fernández: “Quiere desacreditar lo que hice”

Roberto García Moritán se sinceró sobre las posibilidades de casamiento con Priscila Crivocapich

Moria Casán habló del aborto que tuvo en su juventud: “A los 17 años iba sola a sacarme cosas para no tener una familia”

Ángel de Brito confirmó cuándo será el último programa de Yanina Latorre en LAM: el final de una década de trabajo