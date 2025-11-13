Subastas digitales: el nuevo modelo para renovar vehículos empresariales

El modelo de subastas digitales promueve la renovación de flota y la optimización de recursos en empresas de la Argentina (BidBit)

La digitalización de las subastas empresariales avanza en la Argentina. En sintonía con iniciativas orientadas a la eficiencia, la sostenibilidad y la transparencia, Telecom Argentina está organizando subastas de renovación de flota junto a la plataforma BidBit.

El acuerdo marca un nuevo capítulo en la administración de bienes corporativos a escala nacional.

El evento, que se desarrolla en este sitio web y finaliza el 27 de noviembre, abarca a más de 70 vehículos —pick-ups, utilitarios y sedanes— pertenecientes a la flota de Telecom Argentina. Estas unidades se encuentran distribuidas principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y forman parte de un proceso de reposición que privilegia el formato 100% digital.

La subasta está abierta a todo el público. Los interesados pueden realizar sus ofertas en igualdad de condiciones, lo que facilita el acceso a vehículos corporativos bajo parámetros de seguridad y transparencia.

“Esta iniciativa es un nuevo ejemplo de cómo las grandes compañías confían en nosotros para transformar la gestión de sus activos en procesos ágiles, trazables y sustentables. Nuestro propósito es democratizar el acceso a las subastas, ofreciendo transparencia, eficiencia y tecnología aplicada a la economía real”, explicó Elías Sánchez, CEO y fundador de BidBit.

La gestión de activos corporativos se moderniza mediante plataformas online con alcance federal (BidBit)

Trazabilidad y nuevos planes en el sector automotor

Otro logro de BidBit fue haber sido seleccionado como proveedor tecnológico para un nuevo proyecto de Mercado Libre y Flash. Ambas compañías se propusieron actualizar el modelo tradicional para la compra y venta de autos usados en la Argentina.

A partir de haber incorporado herramientas de BidBit en sus operaciones digitales, pueden ofrecer un nivel superior de transparencia, trazabilidad y seguridad en todo el proceso de subasta.

“Acompañar a Mercado Libre y Flash en esta nueva etapa es un orgullo enorme. Validamos la necesidad en el mercado de la tecnología desarrollada durante estos años”, comentó Sánchez.

BidBit expande sus bases logísticas con presencia federal

Durante 2025, BidBit concretó un plan de expansión territorial. La compañía inauguró nuevas sedes en Río Negro, Comodoro Rivadavia, Córdoba y Avellaneda (Buenos Aires) con el fin de acercar sus servicios a más empresas, bancos e industrias en todo el país.

Las nuevas bases permiten tareas de recepción, guarda, tasación, puesta en valor y exhibición de los activos. Todo se realiza en plazos ajustados, de manera que las etapas de liquidación y venta de bienes a través de la plataforma resultan ágiles y efectivas.

“La expansión federal de BidBit responde a la demanda creciente de nuestros clientes por servicios ágiles, seguros y con soporte local. Queremos estar donde están las industrias, y acompañar a cada empresa en su proceso de optimización y renovación”, explicó Sánchez.

Desde su expansión logística, BidBit ofrece soluciones ágiles y seguras para la renovación de activos empresariales (BidBit)

Trazabilidad, compliance y compromiso social

Uno de los pilares de BidBit es el desarrollo tecnológico basado en sistemas que aseguran trazabilidad y cumplimiento normativo.

La plataforma digital integra tasaciones automáticas y control en tiempo real, con respaldo de Google Cloud. Este enfoque garantiza que las operaciones resulten auditables y seguras tanto para grandes empresas como para particulares.

Además del servicio a clientes, la compañía sostiene un programa de subastas solidarias a beneficio de instituciones como el Hospital Garrahan, la Fundación Fleni y la Fundación Esteban Bullrich. Así, se refuerza su compromiso con la inclusión y el impacto social positivo.

Perspectivas de crecimiento y visión regional

Luego de haber recibido el premio al “Impacto y la Innovación 2025” por parte de Banco Santander, el año cierra para BidBit con la subasta de renovación de flota de Telecom Argentina y pisando fuerte en la industria del oil & gas, con sus dos nuevas bases en el corazón de Vaca Muerta y Cerro Dragón.

Estas iniciativas, sumadas a la alianza con Edenred, firma francesa dedicada a la gestión de flotas corporativas líder en la región, destacan el posicionamiento de la empresa en el segmento de subastas digitales y muestran una visión a futuro enfocada en la expansión local y regional.

“El futuro de las subastas corporativas es digital, inclusivo y sustentable. Y estamos listos para liderarlo”, concluyó Sánchez.

La proyección para 2026 incluye la llegada a nuevos mercados y una participación cada vez mayor en distintas verticales. En momentos donde se busca la eficiencia, el objetivo de BidBit es ayudar a que más empresas puedan movilizar sus inventarios, colaborando a la rentabilidad del negocio de sus clientes.