De la creatividad al desarrollo: el evento que impulsa la transformación del talento digital en la Argentina

Tent Creator Summit llega al Centro Costa Salguero con una jornada que propone talleres, networking, paneles temáticos e intercambio de conocimientos entre creadores de contenido

Buenos Aires se prepara para
Buenos Aires se prepara para una cita que potenciará el desarrollo profesional de la comunidad digital (Tent Creator Summit)

La industria de los creadores de contenido experimenta un crecimiento notable y se posiciona entre las tendencias transformadoras de la actualidad. La influencia de las redes sociales, sumada a la consolidación de nuevas plataformas digitales, modificó profundamente la forma en que las audiencias consumen entretenimiento, información y participan en experiencias interactivas.

Por eso, Buenos Aires será escenario de la segunda edición de Tent Creator Summit, un evento fundamental para la comunidad de creadores de contenido, pensado como punto de encuentro para profesionales, entusiastas y marcas referentes.

La cita reunirá a más de 3.000 creadores, junto con plataformas globales y protagonistas locales, en una jornada dedicada al aprendizaje, el networking y la expansión de oportunidades de negocios digitales. El evento se realizará el 13 de noviembre en el horario de 9 a 19. Tendrá lugar en el Centro Costa Salguero, ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado y J. Salguero.

Referentes de plataformas y creadores
Referentes de plataformas y creadores de contenido se reunirán para compartir tendencias del sector (Tent Creator Summit)

Entre los speakers confirmados para esta edición, destacan reconocidos youtubers y creadores de contenido como Mati Spano, Angie Velasco, Grego Rosello, Nati Jota, Marti Benza y Luli González. Estas figuras compartirán su experiencia en la industria digital y participarán de charlas enfocadas en el impacto del contenido audiovisual en la audiencia joven.

Además, habrá un panel especial dedicado al universo Beauty, con referentes como Dadatina y Simón Scarano, y otro orientado a la gastronomía digital, donde participarán cuentas influyentes como Locos x El Asado, Ailu Tokman, Las Recetas de Simón y La Chica del Brunch.

La agenda también suma la participación de Kuky Pumar, creador de proyectos infantiles emblemáticos como “El Reino Infantil” y “La Granja de Zenón” y siendo el gestor de los canales de YouTube en español más grande del mundo. En su intervención, Pumar aportará claves para quienes buscan profesionalizar su carrera y expandir la proyección internacional de sus contenidos.

Fede Popgold (Tent Creator Summit)
Fede Popgold (Tent Creator Summit)

Otras personalidades destacadas serán Coscu, Kevsho, Sam y Hernán de Yerba Cósmico y Pau Bolzán, que enriquecerán los paneles con visiones diversas sobre creatividad, comunidad y nuevos formatos.

En los más de 35 paneles, talleres y workshops previstos, se abordarán ejes clave como el boom del contenido generado por usuarios (UGC), las oportunidades de la inteligencia artificial para la creator economy, la transformación de seguidores en comunidades activas, la salud mental de quienes se exponen en redes y el nuevo escenario del marketing de marca en la economía digital.

Estas actividades tendrán lugar en cuatro escenarios simultáneos y contarán con la participación de más de 100 oradores nacionales e internacionales, que aportarán diversidad de enfoques a la programación.

Stephanie Demner, referente en la
Stephanie Demner, referente en la creación de contenido digital (Tent Creator Summit)

Habrá, además, workshops, charlas magistrales y mesas de discusión sobre monetización de contenidos, colaboración creativa, gestión de comunidades y otros temas centrales para la actualidad y profesionalización del sector. En ese marco, Mercado Libre presentará un programa diseñado para apoyar a creadores de contenido, con sesiones informativas sobre cómo acceder y maximizar los beneficios que ofrece la plataforma.

Por otra parte, el evento será marco para la presencia de ejecutivos internacionales y representantes de firmas como YouTube, Meta, TikTok, Spotify y Twitch, que compartirán conocimientos y estrategias junto a canales de streaming referentes como Olga, Luzu y Blender.

Al mismo tiempo, las actividades forman parte de la Tecweek, una iniciativa que reúne eventos de innovación, finanzas y tecnología creativa promovidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, se refuerza el rol de la capital en la promoción de iniciativas orientadas al desarrollo del talento digital y la colaboración entre distintos actores del entorno audiovisual y tecnológico.

Line Up oficial del evento
Line Up oficial del evento (Tent Creator Summit)

El enfoque integral del evento propone generar nuevas alianzas que favorezcan la expansión profesional de los creadores. Por ello, se espera que cada asistente tenga la oportunidad de concretar conexiones valiosas para potenciar sus proyectos e impulsar el crecimiento del ecosistema.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ticketek. Debido a la alta demanda y a la amplia convocatoria, los organizadores recomiendan asegurar la participación con anticipación.

Tent Creator Summit se presenta como una cita imperdible para la comunidad de creadores y para toda la cadena de valor vinculada al entretenimiento digital, el marketing y las nuevas tecnologías. La jornada promete aprendizajes, vínculos estratégicos y espacios pensados para transformar el talento en oportunidades concretas de desarrollo.

