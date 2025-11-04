In House

Una marca enfocada en derribar tabúes sobre la incontinencia anunció su llegada a la Argentina

Cotidian se presentó en el país con el objetivo de contribuir a una nueva era para el bienestar personal a través de productos que brinden seguridad y confort

En una época en la que el bienestar emocional alcanza un protagonismo creciente, surgen opciones que ofrecen un enfoque más humano del cuidado. Una de ellas es Cotidian: una marca que brinda soluciones para la incontinencia y anunció su desembarco en el mercado argentino con una propuesta integral para vivir sin barreras.

Bajo el lema “Nunca dejes de fluir”, se anunció su llegada al país en un evento privado que convocó a medios, influencers y líderes de opinión en La Escondida de Palermo el pasado 23 de octubre.

Su objetivo es posicionarse de forma diferenciadora como marca que comprende genuinamente a las personas que enfrentan la incontinencia. Les ofrece respaldo, dignidad e inspiración.

Durante el evento, Cotidian se presentó con una visión que trasciende lo funcional. Su propósito se basa en la premisa de que la conexión social es esencial para el bienestar humano y que quienes padecen este problema a menudo no deben coartar la libertad de relacionarse, participar o disfrutar. Esta orientación busca desmontar tabúes y transformar una condición frecuente en una experiencia normalizada.

Una jornada de celebración y concientización

La periodista y conductora Verónica Varano ofició como anfitriona de un evento que también tuvo al economista y comunicador Sebastián Campanario como protagonista de una charla inspiradora titulada “Vivir más, vivir mejor: el futuro en construcción”. La intervención abordó cómo los vínculos, la actitud positiva y la movilidad personal contribuyen a una mejora de la calidad de vida en todas las etapas.

Cotidian presentó en Argentina su
Cotidian presentó en Argentina su propuesta integral para acompañar la incontinencia con empatía y bienestar (Juan Novelli)

Asimismo, la marca mostró su portafolio completo de productos adaptado a diferentes casos y usos. Para mujeres jóvenes (35-49 años) con incontinencia leve, se ofrecen protectores y toallas; para adultos autónomos mayores de 50 con incontinencia moderada a fuerte, los apósitos y pants respectivamente, como así también para mujeres que están atravesando el postparto; y finalmente, para adultos mayores dependientes los pañales.

Cada categoría ha sido desarrollada con atributos de calidad superior: materiales hipoalergénicos, gel superabsorbente, barreras antidesbordes, ajuste 360°, sistema de control de olores e indicador de humedad.

“La incontinencia es más común de lo que imaginamos”, afirma la marca en su sito web oficial. A su vez, sostiene que un 30% de las mujeres la padece en algún momento de su vida. También describe que los factores que la desencadenan pueden ser anatómicos, funcionales o de carácter secuelar del envejecimiento.

Cotidian presentó un portfolio adaptado
Cotidian presentó un portfolio adaptado a las distintas necesidades de quienes atraviesan la incontinencia (Juan Novelli)

Un mensaje para quienes padecen incontinencia

La estrategia de comunicación de la marca aboga por la autenticidad, el optimismo y la libertad. A través de contenidos y testimonios reales, busca demostrar que una vida activa es posible pese a la incontinencia. De este modo, aporta un cambio cultural: pasar de ocultar la condición a hablarla, visibilizarla y superarla.

En el contexto latinoamericano, Cotidian ya cuenta con presencia en varios países de la región y se ha posicionado como especialista en el segmento del cuidado adulto. En la Argentina apunta a construir una conexión duradera con el consumidor, cimentada en la confianza, la empatía y el entendimiento real de sus requerimientos.

Con su llegada al país, impone un nuevo paradigma del cuidado personal. Su propuesta invita a que cada individuo mantenga su autonomía y participe activamente en su entorno social.

La presentación de Cotidian en la Argentina representa más que una expansión comercial: es el planteo de una nueva forma de vivir el bienestar. Desde la sensibilidad, la innovación y el acompañamiento real, la marca propone un mensaje renovador: conectar con otros, disfrutar cada momento y nunca dejar de fluir.

Para conocer más información, hacer clic acá.

