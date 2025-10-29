In House

La Selección suma un nuevo sponsor que ofrecerá beneficios para ir al Mundial

La alianza entre Supervielle y la Asociación del Fútbol Argentino traerá experiencias exclusivas, sorteos y oportunidades únicas para quienes siguen de cerca a la selección nacional

La Albiceleste mantiene un rendimiento sólido, con figuras que siguen marcando diferencia y una identidad que combina carácter, talento y competitividad. Ese presente ganador no solo se vive en la cancha, también se refleja en el entusiasmo popular y en el interés de marcas y organizaciones que buscan acompañar el camino rumbo al próximo gran desafío.

En este marco, Banco Supervielle fue presentado como nuevo sponsor regional de las selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El anuncio se realizó en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y participaron autoridades de ambas entidades, junto a invitados especiales.

El evento fue conducido por el exarquero Sergio Goycochea y reflejó la intención que tiene el banco de acompañar los desafíos rumbo al gran evento deportivo internacional: la Copa del Mundo 2026.

Un vínculo pensado para los hinchas y clientes

Durante la presentación se desarrollaron juegos y actividades interactivas vinculadas con la mística de los campeones, reflejando el interés de la entidad en acercar a los hinchas a la selección de una forma distinta.

El acuerdo entre Supervielle y la AFA contempla una serie de oportunidades para los clientes del banco, quienes podrán acceder a sorteos, beneficios exclusivos y experiencias asociadas al Mundial de Fútbol 2026, además de participar en actividades especiales y obtener acceso a vivencias relacionadas con la Selección.

“Estamos muy felices y entusiasmados con esta alianza. Como banco de origen argentino, sentimos una conexión especial con la selección: compartimos sus valores de pasión, esfuerzo, planificación y trabajo en equipo”, expresó Gustavo “Paco” Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

El ejecutivo remarcó también que el objetivo de la entidad es acompañar a sus clientes en el día a día y que sientan orgullo y confianza de pertenecer a esta institución, tal como sucede en cada partido que disputa el equipo nacional.

Por su parte, la AFA atraviesa un proceso de crecimiento de marca global sin precedentes, con presencia en todos los mercados y territorios, trabajando con marcas multinacionales líderes en los proyectos de selecciones nacionales, Liga Profesional y Consejo Federal.

“Este acuerdo con una compañía de primer nivel como Supervielle refuerza esta estrategia. Bienvenidos a la familia de los Campeones del Mundo y gracias por confiar en nuestros proyectos”, destacó Claudio Chiqui Tapia, presidente de la casa madre del fútbol argentino.

Dentro del proceso de expansión global de la marca AFA, la institución ha crecido desde 2017 hasta hoy de una forma significativa, abriendo mercados estratégicos, sumando acuerdos comerciales importantes, trabajando con más de 100 compañías en todo el mundo y generando nuevas unidades de negocio.

“Hoy somos referentes de la industria internacional y eso nos llena de orgullo. Este acuerdo seguirá reafirmando que las compañías multinacionales líderes confían en el fútbol argentino como socio estratégico. Gracias, Supervielle, por compartir la visión de liderazgo y sumarse a nuestra familia”, agregó Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de la AFA.

Una apuesta al deporte y la innovación financiera

El acuerdo se produce en un momento de crecimiento digital para la entidad financiera. La marca busca consolidar su presencia en el mercado y acercar propuestas innovadoras a sus clientes a través de la tecnología y alianzas estratégicas.

Entre las principales iniciativas del banco se destacan la SuperApp, que facilita operaciones y consultas desde el celular, y la inclusión de herramientas de atención mediante inteligencia artificial a través de WhatsApp. También sobresale la alianza con Mercado Libre mediante Tienda Supervielle y la integración con el ecosistema financiero de IOL Inversiones.

La Cuenta Sueldo Remunerada, que posibilita generar rendimientos manteniendo la disponibilidad del dinero, es uno de los productos destacados. El banco ofrece 130 sucursales en todo el país y servicios digitales que combinan la atención de una entidad tradicional con las ventajas de la tecnología.

Con 130 años de trayectoria, actualmente Supervielle suma 1.300.000 clientes en toda la Argentina. Con su lema “Te sigue el ritmo”, busca acompañar la vida cotidiana mediante soluciones simples, digitales y accesibles.

