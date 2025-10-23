In House

En el Rosedal de Palermo: el evento que promovió el uso de bicicletas para cuidar la salud del corazón

Mientras datos recientes señalan al estrés y la falta de descanso como factores de riesgo cardiovascular, la propuesta “Yo ❤ Bici” impulsó la incorporación de hábitos de bienestar y el uso del transporte sustentable

La movilidad sustentable cobra impulso gracias a propuestas como “Yo ❤️ Bici”, que integran el uso de la bicicleta y hábitos saludables (Avalian)

Cuidar el corazón implica mucho más que realizar chequeos médicos: se trata de adoptar hábitos que fortalezcan el cuerpo y despejen la mente. Entre ellos, la bicicleta ocupa un lugar destacado como medio de transporte saludable, accesible y amigable con el entorno.

Con esto en mente, Avalian, inspirado en el Día Mundial del Corazón y en la Semana de la Movilidad Sustentable, realizó el sábado 18 de octubre una jornada para alentar el uso de la bici y la prevención de enfermedades cardiovasculares. La acción tuvo lugar en el Rosedal de Palermo y combinó ejercicio, actividades recreativas y la promoción de mensajes vinculados al bienestar físico y ambiental.

La jornada de Avalian promovió hábitos saludables y ejercicio físico para prevenir enfermedades cardíacas (Avalian)

Un aporte concreto al ambiente y la comunidad

La acción fue de múltiple impacto, ya que sumó dos ejes estratégicos: la acción solidaria y el compromiso con la naturaleza y la comunidad. Por cada cinco minutos de pedaleo de los participantes en las bicis fijas del stand de Avalian, se contribuyó a la plantación de 100 árboles en bosques argentinos y al apoyo a la Comunidad Vinalito, de Jujuy. Esta iniciativa fue posible gracias a una alianza entre la empresa de medicina privada y Nativas.

Además, los asistentes pudieron realizar la puesta a punto de sus bicis, acceder a clases de gimnasia, disfrutar música en vivo, hidratarse con agua y limonada y participar de juegos, sorteos y diversas propuestas lúdicas.

“Yo ❤️ Bici” formó parte de las acciones por la Semana de la Movilidad Sostenible y el Día Mundial del Corazón (Avalian)

Hábitos y amenazas para la salud cardíaca

La iniciativa fue motivada por los resultados de un estudio realizado por Avalian a más de 1.500 personas de diferentes regiones, y que mostró que el estrés y el déficit de descanso representan los principales factores de riesgo para la salud cardiovascular en la Argentina.

El 70% de los consultados considera que el estrés impacta directamente en su salud cardíaca. Las principales causas: el trabajo (48,7%), los problemas económicos (43,3%) y la falta de tiempo (31,4%). Entre los jóvenes de 19 a 30 años, la presión laboral, la brecha económica y el consumo excesivo de redes sociales son factores que agravan el cuadro”, explicó Gonzalo Sánchez, gerente de la Operación de Medicina prepaga de Avalian.

En relación con los cuidados, la investigación reflejó que el 76% de los encuestados no fuma, el 58% realiza alguna actividad física diaria y el 57% concurre a controles cardiológicos por lo menos una vez al año. Asimismo, Sánchez afirmó que los resultados de la encuesta muestran que más de la mitad de las personas duerme menos de lo aconsejado y el 15% manifestó tener menos de seis horas de sueño por día.

“Yo ❤️ Bici” combinó actividad física, entretenimiento al aire libre, conciencia ambiental y social, y bienestar (Avalian)

Bienestar integral y compromiso social

La acción “Yo ❤ Bici” se propuso instalar la idea de que el cuidado individual y social requiere del compromiso con hábitos saludables y sustentables. A través de la promoción de la bicicleta y acciones concretas vinculadas a la salud, la empresa buscó sensibilizar sobre los beneficios de incorporar la actividad física en la rutina diaria y sobre la necesidad de reducir el estrés y lograr un mejor descanso.

“En Avalian somos promotores del uso de la bici, porque nos da la posibilidad de poner el cuerpo en movimiento, pasar tiempo al aire libre, renovar el oxígeno y evitar la contaminación. Son muchas las bondades que tiene este medio de transporte para la propia salud y el cuidado del medioambiente. En una sociedad hiperconectada, aparece como una oportunidad para vivir una experiencia saludable y de bienestar”, manifestó Luciana Capuya, responsable de Comunicación de Avalian.

Avalian es una compañía de medicina prepaga con más de 45 años en el sector. Brinda cobertura médica en todo el territorio, con 50 centros de atención, 400 agencias y una cartera de 250.000 asociados. La empresa cuida la salud de los jugadores de Boca Juniors y River Plate y obtuvo el sello internacional Great Place to Work, una distinción entregada a las organizaciones que logran altos estándares de ambiente laboral.

