In House

La iniciativa que celebra los reencuentros en el Mundial 2026 y desafía la lógica de las marcas

Una campaña invita a repatriar a un familiar o un amigo para vivir juntos la copa en “el mejor país del mundo”. Un enfoque creativo que refuerza la identidad argentina y apuesta a la emoción y la nostalgia

Guardar
Un grupo de hinchas argentinos celebra efusivamente frente a un televisor que muestra a Lionel Messi en un partido de la Copa Mundial, con confetti y banderas.
“Re Patriados” es una campaña que cambia el sentido del viaje mundialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña “Re Patriados” de Grido propone un giro original en la narrativa habitual de las marcas durante el Mundial.

Mientras muchas iniciativas apuntan a llevar argentinos a las ciudades donde se realizarán los partidos en los que jugará la selección nacional, este concurso busca lo opuesto: traer de regreso a un ser querido que vive afuera para mirar el torneo en casa, junto a la familia y a los amigos.

“Re Patriados” es una de las fases de la campaña integral de Grido como sponsor oficial de la Selección Argentina.

Una campaña que cambia el sentido del viaje

La acción invita a los usuarios a compartir un video en Instagram o TikTok con el hashtag #RePatriadosGrido. En el mismo, cada persona puede contar a quién desea que Grido traiga de vuelta y por qué.

La consigna es simple: narrar la historia y arrobar a la marca para participar del concurso. Hay tiempo para enviar los videos hasta el próximo 3 de junio.

La propuesta pone el foco en recuperar la experiencia de vivir el Mundial en la Argentina y apela a la nostalgia por los reencuentros. El objetivo es que ese amigo o familiar que hoy está lejos pueda volver y revivir la pasión por el fútbol junto a sus afectos.

Dos hombres se abrazan. Uno de espaldas con camiseta de Argentina número 10; el otro, de frente parcial, muestra emoción. Ambos tienen tatuajes en los brazos
Una imagen de la campaña “Re Patriados” (Grido)

Creatividad a la inversa

El desarrollo de “Re Patriados” estuvo a cargo de la agencia Lanzallamas, que se planteó el desafío de romper con el modelo tradicional de los concursos mundialistas. Mientras gran parte de las marcas ponen el foco en el viaje al torneo, esta propuesta invierte el recorrido: el verdadero viaje emocional no es hacia la copa, sino volver a casa.

La creatividad de la campaña recibió una respuesta inmediata en redes sociales y medios digitales. Un comunicado de Grido en la red X marcó el comienzo de la conversación, que rápidamente se volvió tendencia por su carga emocional.

Para hackear la conversación típica de este evento mundialista se fusionaron tres elementos: la nostalgia por volver a vivir un Mundial, la alegría de hacerlo en Argentina con los seres queridos, y la esperanza de volver a festejar todos juntos.

Gráfico azul con texto blanco que dice "COMUNICADO OFICIAL". Detalla la campaña de Grido Helado para repatriar argentinos y ver el Mundial. Logotipo de Grido visible
El comunicado publicado por Grido en X (Grido)

Una acción con impacto cultural que captó la atención de otras marcas

Según datos de Grido, la iniciativa ya superó los 10 millones de personas alcanzadas de forma orgánica, impulsando además una conversación digital que sigue creciendo. La propuesta logró contagiar a otras empresas, que se sumaron para potenciar la iniciativa.

Entre las compañías que apoyan el proyecto se encuentran Aerolíneas Argentinas, PAX, Churros El Topo y TCL, entre otras. La colaboración de diferentes marcas no solo amplifica el alcance, sino que evidencia el atractivo de una propuesta pensada desde la emoción, la pertenencia y los rituales que atraviesan la experiencia mundialista argentina.

Banner de concurso digital muestra a mujer con camiseta de Argentina señalando foto de celebración del Mundial en un marco virtual sobre un fondo oscuro
Participar de la campaña de Grido es muy sencillo (Grido)

Volver a elegir a la Argentina

“Re Patriados” forma parte de una estrategia más amplia de Grido como sponsor oficial de la selección. El lema “Siempre te vuelvo a elegir” acompaña lanzamientos específicos como luncheras, tazos, juguetes, helados edición selección y activaciones sorpresa en las franquicias.

La marca busca innovar y fortalecer la conexión con sus clientes a través de propuestas que combinan la creatividad, la emoción y la cercanía. Esta campaña se suma a una serie de acciones que refuerzan el vínculo entre el fútbol, la identidad nacional y la experiencia compartida.

“Nos entusiasmaron especialmente las emociones que generó esta campaña, sobre todo entre quienes están lejos del país y sus familiares y amigos, que sueñan con reencontrarse para vivir un Mundial en Argentina, que para muchos sigue siendo el mejor lugar del mundo para compartirlo”, señalaron desde Grido.

El regreso como destino

La campaña “Re Patriados” se destaca en una época en la que abundan publicidades y concursos ligados al Mundial. La creatividad, el tono emocional y la colaboración refuerzan una propuesta que conecta con una idea simple, pero potente: para muchos argentinos que viven afuera el verdadero viaje mundialista es volver.

Temas Relacionados

GridoMundial 2026Repatriadoscampaña

Últimas Noticias

Mundial 2026: lanzan 30 cuotas sin interés para comprar televisores

La iniciativa alcanza a dispositivos con diferentes tipos de pantalla y también ofrece condiciones especiales para otros productos de tecnología

Mundial 2026: lanzan 30 cuotas sin interés para comprar televisores

Cómo opera la empresa que gestiona la alimentación de más de 150 sitios en todo el país

Una compañía especializada ya sirve más de 20 millones de comidas al año y sostiene operaciones claves a nivel nacional

Cómo opera la empresa que gestiona la alimentación de más de 150 sitios en todo el país

El episodio viral de Momi Giardina y el furor por los productos de cuidado personal

A partir de una anécdota bautizada como #PoteGate, la influencer generó un debate sobre la dificultad para acceder a exfoliantes y geles de ducha de última generación en el mercado local

El episodio viral de Momi Giardina y el furor por los productos de cuidado personal

Mar del Plata presenta sus imperdibles turísticos para la temporada de invierno

La ciudad propone recorridos costeros, sabores tradicionales, paseos comerciales y escapadas naturales para atraer visitantes durante los meses fríos

Mar del Plata presenta sus imperdibles turísticos para la temporada de invierno

Infobae Talks Energía: gas natural, data centers y Vaca Muerta, las claves del negocio que viene

Ejecutivos de empresas líderes debatirán sobre inteligencia artificial, innovación operativa, crédito e inversiones en un escenario de fuerte transformación para el sector

Infobae Talks Energía: gas natural, data centers y Vaca Muerta, las claves del negocio que viene

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un bebé de dos meses lucha por su vida tras salir despedido de un auto durante un accidente en Santa Fe

Un bebé de dos meses lucha por su vida tras salir despedido de un auto durante un accidente en Santa Fe

La desaparición de Agostina Vega en Córdoba: nuevas pistas, versiones enfrentadas y la hipótesis descartada

“Por tu culpa me van a meter preso”: el duro relato en Cámara Gesell de la hermana de la nena hallada muerta en Santiago del Estero

Investigan cómo estrellas jóvenes “devoran” planetas similares a la Tierra

Cayó una prestamista acusada de extorsión en Mar del Plata: le reclamaba $96 millones a una mujer por una deuda de $1 millón

INFOBAE AMÉRICA

Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania

Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania

La verdadera historia de los espías británicos que filtraron secretos a los soviéticos durante décadas

Honduras confirma segundo caso de sarampión procedente de Guatemala

Mujeres exhibieron 480 pantis en Panamá para reafirmar apoyo al proyecto que elimina impuesto a los productos menstruales

Vuelos entre Haití y República Dominicana se reanudarán el 30 de mayo

TELESHOW

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

La palabra de Santiago del Moro sobre el fuerte llamado de atención a Nigro en Gran Hermano: “Está ajeno a la casa”

Graciela Alfano junto a su hijo Francisco y su nieta en la Patagonia: las imágenes de un viaje inolvidable