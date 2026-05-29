La iniciativa que celebra los reencuentros en el Mundial 2026 y desafía la lógica de las marcas

“Re Patriados” es una campaña que cambia el sentido del viaje mundialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña “Re Patriados” de Grido propone un giro original en la narrativa habitual de las marcas durante el Mundial.

Mientras muchas iniciativas apuntan a llevar argentinos a las ciudades donde se realizarán los partidos en los que jugará la selección nacional, este concurso busca lo opuesto: traer de regreso a un ser querido que vive afuera para mirar el torneo en casa, junto a la familia y a los amigos.

“Re Patriados” es una de las fases de la campaña integral de Grido como sponsor oficial de la Selección Argentina.

Una campaña que cambia el sentido del viaje

La acción invita a los usuarios a compartir un video en Instagram o TikTok con el hashtag #RePatriadosGrido. En el mismo, cada persona puede contar a quién desea que Grido traiga de vuelta y por qué.

La consigna es simple: narrar la historia y arrobar a la marca para participar del concurso. Hay tiempo para enviar los videos hasta el próximo 3 de junio.

La propuesta pone el foco en recuperar la experiencia de vivir el Mundial en la Argentina y apela a la nostalgia por los reencuentros. El objetivo es que ese amigo o familiar que hoy está lejos pueda volver y revivir la pasión por el fútbol junto a sus afectos.

Una imagen de la campaña “Re Patriados” (Grido)

Creatividad a la inversa

El desarrollo de “Re Patriados” estuvo a cargo de la agencia Lanzallamas, que se planteó el desafío de romper con el modelo tradicional de los concursos mundialistas. Mientras gran parte de las marcas ponen el foco en el viaje al torneo, esta propuesta invierte el recorrido: el verdadero viaje emocional no es hacia la copa, sino volver a casa.

La creatividad de la campaña recibió una respuesta inmediata en redes sociales y medios digitales. Un comunicado de Grido en la red X marcó el comienzo de la conversación, que rápidamente se volvió tendencia por su carga emocional.

Para hackear la conversación típica de este evento mundialista se fusionaron tres elementos: la nostalgia por volver a vivir un Mundial, la alegría de hacerlo en Argentina con los seres queridos, y la esperanza de volver a festejar todos juntos.

El comunicado publicado por Grido en X (Grido)

Una acción con impacto cultural que captó la atención de otras marcas

Según datos de Grido, la iniciativa ya superó los 10 millones de personas alcanzadas de forma orgánica, impulsando además una conversación digital que sigue creciendo. La propuesta logró contagiar a otras empresas, que se sumaron para potenciar la iniciativa.

Entre las compañías que apoyan el proyecto se encuentran Aerolíneas Argentinas, PAX, Churros El Topo y TCL, entre otras. La colaboración de diferentes marcas no solo amplifica el alcance, sino que evidencia el atractivo de una propuesta pensada desde la emoción, la pertenencia y los rituales que atraviesan la experiencia mundialista argentina.

Participar de la campaña de Grido es muy sencillo (Grido)

Volver a elegir a la Argentina

“Re Patriados” forma parte de una estrategia más amplia de Grido como sponsor oficial de la selección. El lema “Siempre te vuelvo a elegir” acompaña lanzamientos específicos como luncheras, tazos, juguetes, helados edición selección y activaciones sorpresa en las franquicias.

La marca busca innovar y fortalecer la conexión con sus clientes a través de propuestas que combinan la creatividad, la emoción y la cercanía. Esta campaña se suma a una serie de acciones que refuerzan el vínculo entre el fútbol, la identidad nacional y la experiencia compartida.

“Nos entusiasmaron especialmente las emociones que generó esta campaña, sobre todo entre quienes están lejos del país y sus familiares y amigos, que sueñan con reencontrarse para vivir un Mundial en Argentina, que para muchos sigue siendo el mejor lugar del mundo para compartirlo”, señalaron desde Grido.

El regreso como destino

La campaña “Re Patriados” se destaca en una época en la que abundan publicidades y concursos ligados al Mundial. La creatividad, el tono emocional y la colaboración refuerzan una propuesta que conecta con una idea simple, pero potente: para muchos argentinos que viven afuera el verdadero viaje mundialista es volver.