Impactante avistamiento en Las Grutas: más de 500 delfines avanzaron sincronizados cerca de la costa

Más de 500 delfines comunes avanzan en sincronía frente a Las Grutas

Una escena de película sorprendió a quienes se encontraban en la costa de Las Grutas, en la provincia de Río Negro. Más de 500 delfines avanzaron a gran velocidad en una extensa formación de casi un kilómetro de longitud frente a las aguas del Golfo San Matías.

La magnitud y coordinación del grupo, captadas desde el aire por el operador de drones Maximiliano Cartés, se multiplicaron en redes sociales y reactivaron el interés por la fauna marina patagónica.

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Las imágenes aéreas mostraron a cientos de cetáceos desplazándose de manera sincronizada: emergieron y se sumergieron al unísono mientras recorrían el mar argentino, con los acantilados característicos de Las Grutas y el perfil de la ciudad como fondo.

Al compartir su registro, Cartés destacó la energía del momento y lo describió como una “estampida de delfines” en coordinación, un evento poco habitual por su escala y por la cercanía a la costa.

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Turistas y residentes destacan la biodiversidad marina de la costa rionegrina tras el video (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno llamó la atención por tres factores combinados: la cantidad de ejemplares, la proximidad al litoral y las condiciones de visibilidad que permitieron una observación nítida.

Para quienes lo presenciaron desde la playa o lo siguieron a través del video, la escena se instaló como una de las postales más comentadas del año, con un impacto inmediato entre turistas y residentes.

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Qué se vio desde el aire y por qué fue inusual

El desplazamiento de los delfines se consideró fuera de lo habitual, incluso en una región habituada a avistamientos de fauna marina. Las tomas cenitales permitieron dimensionar el tamaño del grupo y su patrón de movimiento: una masa compacta, con cambios de ritmo y dirección, en la que los animales mantuvieron distancias cortas entre sí sin dispersarse.

La secuencia también permitió observar con precisión el comportamiento coordinado del conjunto. Los ejemplares aparecieron en superficie de forma casi simultánea y volvieron a sumergirse con un ritmo regular, un rasgo típico de los desplazamientos grupales cuando se sostiene la velocidad y se intenta preservar la cohesión.

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El plano general aportó un dato clave: la extensión lineal de la formación, que se mantuvo durante varios segundos como un corredor de movimiento sobre el agua.

El Golfo San Matías vuelve a ser referencia de observación de cetáceos, aves y lobos marinos

El registro desde el aire sumó un valor adicional porque cambia la percepción del fenómeno. Desde tierra, muchas veces se observan saltos o aletas aisladas y se pierde la dimensión del grupo; el dron, en cambio, permitió ver el “dibujo” completo de la formación y la manera en que el conjunto avanzó frente a la costa de Río Negro.

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Qué explica la presencia de tantos delfines

Las concentraciones de delfines en la región suelen asociarse con la presencia de grandes cardúmenes de peces, una de las principales fuentes de alimento para estos cetáceos.

Cuando las condiciones son favorables y hay abundancia de presas, los delfines se alimentan y se desplazan en grupos numerosos por distintas áreas del golfo.

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Este comportamiento se observa en ciertos momentos del año, cuando los ciclos migratorios de los peces coinciden con la presencia de los delfines. La sincronización del grupo facilita la captura y distribuye las oportunidades de alimentación entre los miembros.

La cohesión del grupo facilita la alimentación y ordena el desplazamiento de los ejemplares (Imagen ilustrativa Infobae)

En esta oportunidad, lo inusual fue la cantidad de ejemplares observados al mismo tiempo y la calidad del registro obtenido frente a Las Grutas.

La publicación del video despertó la reacción de residentes, visitantes y usuarios de redes sociales, que destacaron la biodiversidad de la costa rionegrina y la necesidad de proteger estos ecosistemas.

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Para quienes observaron el fenómeno desde la costa, la cercanía de los animales y la magnitud del grupo reforzaron la experiencia. La viralización del registro amplificó el interés fuera de la región y volvió a colocar al Golfo San Matías como un punto de referencia para la observación de fauna marina.