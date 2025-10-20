La historia detrás de una compañía que transformó la ciencia en impacto real

La empresa apuesta a la ciencia como motor del progreso humano y como fuente de creación de valor (Merck)

A lo largo de la historia y en los tiempos que corren, la ciencia ha sido una herramienta decisiva para mejorar la vida de las personas. Cuando se combina con tecnología y una visión de futuro, es capaz de transformar realidades y generar progreso sostenible.

De eso se trata la trayectoria de Merck, una multinacional que celebra 95 años de presencia ininterrumpida en la Argentina, donde realizó aportes al desarrollo sanitario y productivo del país. Desde que se estableció formalmente en 1930, la compañía alemana logró integrarse al tejido industrial, científico y académico para acompañar la evolución de la investigación y la producción local.

Con tres unidades de negocio —Healthcare, Life Science y Electronics—, la firma consigue impactar en múltiples sectores que inciden directamente en la vida cotidiana de millones de personas.

“Celebrar estos 95 años fue reconocer el impacto que la ciencia y la innovación pueden tener en la sociedad cuando se las orienta al progreso humano”, expresó en ese momento Marcelo Ponte, director general de Merck Argentina.

Fundada en 1668 en Darmstadt, Alemania, se trata de la empresa farmacéutica y química más antigua del mundo. En el país, comenzó su recorrido bajo el nombre de Merck Química Argentina y atravesó diversas etapas de crecimiento que marcaron hitos en la ciencia local. Entre ellos, la ampliación de sus divisiones Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida, y la instalación reciente de un parque solar en su centro de distribución de Life Science en Ezeiza que permite reducir el consumo eléctrico en un 50%.

Parque de paneles solares en el Centro de Distribución de Life Science, en Carlos Spegazzini (Merck)

Asimismo, este proyecto sustentable —el primero en su tipo en el municipio— evita la emisión de 350 toneladas de CO₂ por año y refleja la estrategia global de la empresa de alcanzar la neutralidad climática en 2040. Es que la combinación de innovación y responsabilidad ambiental se convirtió en una constante dentro de su modelo de negocio.

En el área de Healthcare, Merck pone a disposición terapias innovadoras para distintas enfermedades como cáncer colorrectal, de cabeza y cuello, de pulmón y de vejiga, además de tratamientos para esclerosis múltiple, infertilidad y déficit de hormona del crecimiento. A nivel mundial, logró posicionarse como referente en tratamientos de fertilidad, con tecnologías que contribuyeron al nacimiento de más de seis millones de bebés.

Además, en la Argentina, impulsa campañas de concientización junto con sociedades médicas y asociaciones de pacientes, con el fin de fomentar la prevención y la detección temprana de varias enfermedades. También implementa herramientas digitales que mejoran la adherencia a los tratamientos y promueven un acceso más equitativo a la atención de la salud.

Por su parte, el negocio de Life Science representa “la ciencia detrás de la ciencia”. A través de sus productos, tecnologías y servicios, Merck facilita la investigación y la producción farmacéutica y biotecnológica en el país. Desde la purificación del agua utilizada en hospitales hasta el control de calidad en alimentos y bebidas, su presencia atraviesa diversas industrias.

Merck celebra 95 años en Argentina con foco en innovación científica y sostenibilidad (Merck)

Sus soluciones poseen un valor fundamental para la obtención de agua ultrapura, empleada por empresas de consumo masivo, laboratorios, universidades y centros forenses. También forma parte de la cadena de valor en la producción nacional de vacunas humanas y veterinarias, hemoderivados y moléculas biotecnológicas desarrolladas localmente.

Aunque sin actividad productiva en el país, el negocio de Electronics representa el vínculo de Merck con el futuro digital. La compañía fue pionera en el desarrollo del cristal líquido para la transmisión de imágenes en pantallas en los años 60, una tecnología que está presente hoy en todas las pantallas de televisores, celulares, dispositivos y computadoras del mundo, por ejemplo. Se estima que más de la mitad de pantallas planas del mundo utilizan hoy cristal líquido de Merck para transmitir imágenes con nitidez.

Esa capacidad para generar materiales inteligentes sostuvo la evolución de la inteligencia artificial y la informática de alto rendimiento, lo que consolidó su papel en la revolución tecnológica global.

A lo largo de esas nueve décadas y media, Merck demostró que la innovación científica podía ir de la mano con el compromiso social. A través de alianzas con entidades públicas y privadas, impulsa proyectos de educación, inclusión y desarrollo sostenible que refuerzan su vínculo con la comunidad.

Los 95 años de Merck en Argentina son más que un aniversario corporativo: representan la historia de una empresa que transforma la ciencia en progreso y que, desde sus laboratorios y alianzas, apuesta al talento y al potencial de un país con mirada hacia el futuro.