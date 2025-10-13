In House

“Semana del Seguro”: descuentos para acceder a coberturas con mejores condiciones

Durante siete días, quienes contraten nuevas pólizas pueden conseguir promociones y asesoramiento especializado. Cuáles son las mejores ofertas del mercado

Guardar
Las propuestas de la Semana
Las propuestas de la Semana del Seguro promueven la planificación financiera y la prevención (Sancor Seguros)

Las iniciativas que ofrecen descuentos y condiciones especiales por tiempo limitado buscan incentivar la planificación y el consumo inteligente. Más allá del ahorro inmediato, representan una oportunidad para acceder a productos y servicios que brindan respaldo y previsión en distintos aspectos de la vida cotidiana.

Bajo esa premisa, desde hoy y hasta el 19 de octubre, se está realizando la primera edición de la Semana del Seguro. El objetivo es convertir el tradicional día que tiene esta industria, que se conmemora el 21 de octubre, en una actividad anual que acerque beneficios concretos a quienes contratan nuevas pólizas.

En el marco de esta iniciativa tiene lugar el “Sancor Seguros Sale”, un esquema de descuentos de hasta 30% en seguros de auto, moto, hogar, movilidad y salud. Así, la compañía invita a revisar y actualizar las coberturas, en un contexto en el que la protección y la planificación financiera adquieren un lugar cada vez más importante.

Un evento con proyección anual en el sector

La propuesta está alineada a lo que ocurre en otros rubros cuando ofrecen jornadas de oportunidades especiales para los consumidores. La intención es establecer a octubre como el mes para revisar pólizas y aprovechar condiciones especiales.

Queremos que cada año, cuando llegue octubre, las personas piensen en revisar y actualizar sus coberturas, sabiendo que durante esta semana encontrarán las mejores condiciones del mercado y con el respaldo de una aseguradora líder”, destacaron desde la compañía.

Cabe destacar también que la iniciativa está pensada para quienes nunca contrataron un seguro como para quienes buscan modificar o ampliar las condiciones de sus coberturas actuales.

Descuentos en diferentes tipos de seguros

La Semana del Seguro incluye beneficios directos en:

  • Autos: con amplias opciones, terceros completos y responsabilidad civil
  • Motos: coberturas ajustadas a diferentes perfiles de usuarios y usos
  • Hogar: desde fórmulas básicas hasta soluciones integrales que abarcan incendio, robos y roturas accidentales
  • Movilidad: alternativas para traslado personal, como bicicletas y monopatines eléctricos
  • Salud: la posibilidad de acceder a servicios de protección médica complementaria con el respaldo de la compañía

El porcentaje de descuento varía según el tipo de cobertura. La promoción se ofrece a pólizas nuevas.

Sancor Seguros impulsa alternativas de
Sancor Seguros impulsa alternativas de cobertura en auto, hogar, movilidad y salud (Sancor Seguros)

Importancia de la protección para cada estilo de vida

En la Argentina, la protección patrimonial y personal se percibe como una prioridad para cada vez más personas. Según datos de Sancor Seguros, más del 40% de los hogares no dispone de coberturas integrales. Por eso, iniciativas como esta temporada de promociones buscan ampliar el acceso y promover la toma de conciencia sobre los riesgos cotidianos.

La empresa cuenta con casi 80 años de presencia en el rubro y una red de Productores Asesores que acompañan al cliente antes, durante y después de la contratación de cada póliza. Este canal profesional facilita entender cuál es la cobertura más conveniente en función de las necesidades y la etapa de vida de cada persona.

Cómo acceder a los beneficios

El proceso para acceder a los descuentos de la Semana del Seguro es sencillo. Sancor Seguros puso a disposición dos alternativas:

  • El contacto directo con su Productor Asesor de Seguros habitual.
  • El acceso a la página web oficial del Sancor Seguros Sale, donde se explican las condiciones y los pasos a seguir para concretar la contratación online.

Ambas alternativas permiten simular coberturas, comparar precios y resolver dudas sobre el alcance de cada seguro.

La mirada del sector

Sancor Seguros subraya que este tipo de acciones buscan modernizar la relación entre aseguradora y cliente. “Durante esta semana, ofrecemos una oportunidad real para acceder a protección y acompañamiento, con condiciones únicas y el respaldo de nuestros 80 años de trayectoria”, aseguraron voceros de la empresa.

Esta primera edición aspira a instalarse como una práctica recurrente y a convertirse en un punto de referencia para planificar la protección personal y familiar cada año.

Para obtener detalles sobre las coberturas, consultar condiciones y calcular presupuestos personalizados, los interesados pueden recurrir a los canales oficiales de Sancor Seguros o contactar a su Productor Asesor.

Temas Relacionados

Sancor SeguroscoberturasSemana del Seguroseguros de auto, moto, hogar, movilidad y salud

Últimas Noticias

La compañía de telecomunicaciones que fue reconocida por su inclusión generacional en la Argentina

Una empresa del sector recibió el sello que valida la integración multigeneracional en su estrategia, con iniciativas en diversidad laboral y tecnología sustentable

La compañía de telecomunicaciones que

De París a Buenos Aires: así se vivió la participación estelar de Luisana Lopilato en la Semana de la Moda

Luego de que la reconocida modelo brillara en las pasarelas europeas, la Embajada de Francia en la Argentina fue sede de un evento con celebridades locales donde se mostró todo lo que sucedió del otro lado del Atlántico

De París a Buenos Aires:

Preventa: cómo es la SUV híbrida enchufable que ya está disponible en la Argentina

La combinación de eficiencia energética, autonomía extendida y asistentes avanzados ofrece una nueva propuesta en este segmento para quienes buscan confort y tecnología en cada trayecto urbano y familiar

Preventa: cómo es la SUV

Santa Fe: un nuevo centro de experiencia impulsa la capacitación y el servicio en maquinaria agrícola

Un entorno de entrenamiento, talleres y soluciones técnicas proyectado en el complejo industrial de TANZI en Arequito refuerza el vínculo entre la tecnología y el sector productivo, integrando espacios modernos y atención especializada

Santa Fe: un nuevo centro

Un festival de jazz transformó San Nicolás en epicentro cultural por dos días

La ciudad bonaerense vivió 14 conciertos gratuitos con artistas internacionales y locales. Realizada en cinco sedes y con actividades complementarias, la iniciativa convocó a visitantes de distintas regiones y fortaleció la agenda cultural en la zona

Un festival de jazz transformó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ricardo López Murphy, en La

Ricardo López Murphy, en La Entrevista Informal: “Reducir la edad de imputabilidad a los 14 años mejoraría la protección, incluso de los acusados”

Miedo a volar: consejos de un experimentado piloto para disfrutar los viajes en avión

Javier Milei hace una pausa la política local para reunirse con Trump y a su regreso cerrará la campaña en Córdoba

La dolarización endógena avanza sin prisa y sin pausa en los ahorristas, pese a la inestabilidad cambiaria

“Están dispuestos a seguir comprando pesos”: versiones sobre la intervención del jueves y las dudas para este lunes

INFOBAE AMÉRICA
Los caminos de Lucía Franco,

Los caminos de Lucía Franco, de la alquimia y el surrealismo a la pintura espiritual

EN VIVO: La Cruz Roja está en camino al punto de encuentro con Hamas para recibir a los rehenes

Baudelaire, entre el dolor y la creación, en las “Cartas a su madre”

Israel otorgará su máxima distinción civil a Donald Trump por su rol en la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

Chanel N°5 vs Moscú Rojo: la historia nunca contada de la guerra fría de los perfumes

TELESHOW
Oky Appo y la ex

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”