“Semana del Seguro”: descuentos para acceder a coberturas con mejores condiciones

Las propuestas de la Semana del Seguro promueven la planificación financiera y la prevención (Sancor Seguros)

Las iniciativas que ofrecen descuentos y condiciones especiales por tiempo limitado buscan incentivar la planificación y el consumo inteligente. Más allá del ahorro inmediato, representan una oportunidad para acceder a productos y servicios que brindan respaldo y previsión en distintos aspectos de la vida cotidiana.

Bajo esa premisa, desde hoy y hasta el 19 de octubre, se está realizando la primera edición de la Semana del Seguro. El objetivo es convertir el tradicional día que tiene esta industria, que se conmemora el 21 de octubre, en una actividad anual que acerque beneficios concretos a quienes contratan nuevas pólizas.

En el marco de esta iniciativa tiene lugar el “Sancor Seguros Sale”, un esquema de descuentos de hasta 30% en seguros de auto, moto, hogar, movilidad y salud. Así, la compañía invita a revisar y actualizar las coberturas, en un contexto en el que la protección y la planificación financiera adquieren un lugar cada vez más importante.

Un evento con proyección anual en el sector

La propuesta está alineada a lo que ocurre en otros rubros cuando ofrecen jornadas de oportunidades especiales para los consumidores. La intención es establecer a octubre como el mes para revisar pólizas y aprovechar condiciones especiales.

“Queremos que cada año, cuando llegue octubre, las personas piensen en revisar y actualizar sus coberturas, sabiendo que durante esta semana encontrarán las mejores condiciones del mercado y con el respaldo de una aseguradora líder”, destacaron desde la compañía.

Cabe destacar también que la iniciativa está pensada para quienes nunca contrataron un seguro como para quienes buscan modificar o ampliar las condiciones de sus coberturas actuales.

Descuentos en diferentes tipos de seguros

La Semana del Seguro incluye beneficios directos en:

Autos : con amplias opciones, terceros completos y responsabilidad civil

Motos : coberturas ajustadas a diferentes perfiles de usuarios y usos

Hogar : desde fórmulas básicas hasta soluciones integrales que abarcan incendio, robos y roturas accidentales

Movilidad : alternativas para traslado personal, como bicicletas y monopatines eléctricos

Salud: la posibilidad de acceder a servicios de protección médica complementaria con el respaldo de la compañía

El porcentaje de descuento varía según el tipo de cobertura. La promoción se ofrece a pólizas nuevas.

Sancor Seguros impulsa alternativas de cobertura en auto, hogar, movilidad y salud (Sancor Seguros)

Importancia de la protección para cada estilo de vida

En la Argentina, la protección patrimonial y personal se percibe como una prioridad para cada vez más personas. Según datos de Sancor Seguros, más del 40% de los hogares no dispone de coberturas integrales. Por eso, iniciativas como esta temporada de promociones buscan ampliar el acceso y promover la toma de conciencia sobre los riesgos cotidianos.

La empresa cuenta con casi 80 años de presencia en el rubro y una red de Productores Asesores que acompañan al cliente antes, durante y después de la contratación de cada póliza. Este canal profesional facilita entender cuál es la cobertura más conveniente en función de las necesidades y la etapa de vida de cada persona.

Cómo acceder a los beneficios

El proceso para acceder a los descuentos de la Semana del Seguro es sencillo. Sancor Seguros puso a disposición dos alternativas:

El contacto directo con su Productor Asesor de Seguros habitual.

El acceso a la página web oficial del Sancor Seguros Sale , donde se explican las condiciones y los pasos a seguir para concretar la contratación online.

Ambas alternativas permiten simular coberturas, comparar precios y resolver dudas sobre el alcance de cada seguro.

La mirada del sector

Sancor Seguros subraya que este tipo de acciones buscan modernizar la relación entre aseguradora y cliente. “Durante esta semana, ofrecemos una oportunidad real para acceder a protección y acompañamiento, con condiciones únicas y el respaldo de nuestros 80 años de trayectoria”, aseguraron voceros de la empresa.

Esta primera edición aspira a instalarse como una práctica recurrente y a convertirse en un punto de referencia para planificar la protección personal y familiar cada año.

Para obtener detalles sobre las coberturas, consultar condiciones y calcular presupuestos personalizados, los interesados pueden recurrir a los canales oficiales de Sancor Seguros o contactar a su Productor Asesor.