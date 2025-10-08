In House

El mítico sándwich que volvió al mercado argentino por pedido del público

Luego de diez años de ausencia, McDonald’s anunció el relanzamiento de uno de los productos más característicos de su menú

Guardar

En una era donde los consumidores buscan saber cada vez más sobre lo que comen, la transparencia se volvió un valor fundamental para las cadenas de comida rápida. Actualmente, no alcanza con ofrecer calidad o buen gusto: las personas también desean conocer el origen de los ingredientes, los procesos de elaboración y los estándares que garantizan seguridad alimentaria.

En este contexto, McDonald’s propone una experiencia completa con los clientes. A través de su programa Puertas Abiertas, los invita a conocer su cocina y descubrir el proceso de elaboración de sus productos, como la nueva McCrispy Chicken Legend.

Se trata de un sándwich que reúne pollo rebozado, panceta, queso cheddar, lechuga fresca, cebolla crocante y la icónica salsa CBO, presentada en pan de papa. Una propuesta que rescata un clásico muy pedido por los fanáticos y lo actualiza con una impronta moderna.

Además de representar el esperado regreso de la salsa CBO tras diez años, este relanzamiento simboliza una apuesta por la producción nacional. Cada componente se elabora con materias primas locales, con el objetivo de proporcionar frescura y calidad en cada etapa.

“Este sándwich viene para quedarse y vuelve con una salsa emblemática, la salsa CBO. Es realmente un muy buen producto, pedido por nuestros fans”, explicó Fernando Arango, director de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados Argentina.

La cadena refuerza su programa
La cadena refuerza su programa Puertas Abiertas para mostrar la elaboración y seguridad alimentaria (McDonald’s)

De hecho, el profesional remarcó que la iniciativa había surgido a raíz de un pedido de los clientes en las redes sociales, quienes estaban interesados en disfrutar del sabor de este sándwich.

“La McCrispy Chicken Legend está hecha con materia prima argentina —pan de papa, lechuga, beicon, pollo, cebolla crispy y la salsa CBO— que vuelve después de diez años. Esto es por pedido de nuestros clientes; realmente los escuchamos y por eso está de nuevo en nuestros productos”, agregó Arango.

Un compromiso que se puede ver

La iniciativa Puertas Abiertas se realiza desde el 2014 y permite ver en primera persona cómo se preparan los productos más populares del menú. Durante estas visitas, los participantes observan de cerca cómo se reciben los insumos, cómo se manipulan los alimentos y qué protocolos aseguran la frescura de cada preparación

“Es un proyecto realmente excelente para nuestros clientes para que puedan venir, ingresar y conocer nuestras cocinas. Somos los únicos en el segmento que damos esa posibilidad, y de esta manera todos pueden ver y disfrutar cómo son los procesos y la seguridad alimentaria que manejamos en McDonald’s”, destacó Arango.

Desde la carne 100% de res proveniente de ganaderías argentinas hasta los vegetales frescos cultivados en distintas provincias, cada paso está diseñado para cumplir con estrictos estándares internacionales.

De este modo, la iniciativa se transforma en una experiencia educativa y de confianza, que acerca al público a la cocina y demuestra la transparencia de los procesos detrás del mostrador.

Fernando Arango, director de Comunicaciones
Fernando Arango, director de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados Argentina (Juan Novelli)

Experiencias que trascienden el mostrador

“Queremos que cada cliente tenga una gran experiencia, que venga, viva una experiencia realmente única y que la pase muy bien con nuestros productos, con sus amigos, con su familia, en los doscientos veintiocho locales que tenemos en Argentina”, indicó Arango.

La propuesta establece el posicionamiento de la compañía en la categoría de comida rápida, con ejes claves como la innovación, escucha activa y una experiencia integral que va más allá del producto.

Tradición, innovación y confianza

La llegada de la McCrispy Chicken Legend y la continuidad del programa Puertas Abiertas expresan el propósito central de McDonald’s: ofrecer alimentos de calidad elaborados con procesos visibles y responsables. La marca entiende que la confianza se gana con hechos, y por eso abre sus cocinas al público y escucha activamente a sus consumidores.

Así, entre la recuperación de un sabor icónico y la apuesta por la transparencia, la tradicional casa de comida rápida renueva su compromiso con una nueva generación de clientes que valoran tanto el gusto como la autenticidad.

Para conocer más sobre el origen de los alimentos de McDonald’s ingresar acá.

Temas Relacionados

McDonaldsMcCrispy Chicken LegendPuertas Abiertas

Últimas Noticias

Fin de semana largo: las claves para disfrutar de la primavera en Mar del Plata

Con la llegada del buen clima, la ciudad invita a vivir experiencias únicas entre paseos por la costa, delicias gastronómicas y una cartelera de eventos que sorprende a todos los visitantes

Fin de semana largo: las

Medicina: la innovación educativa llega a Córdoba con una nueva carrera

El diseño curricular de este programa busca formar médicos integrales, capaces de liderar con profesionalismo los desafíos del sistema de salud a partir de una formación ética, humanista y basada en el uso innovador de la tecnología. Cuándo y dónde podrá cursarse

Medicina: la innovación educativa llega

Creamfields Argentina 2025: el festival de música electrónica vuelve con David Guetta como artista principal

Más de 60 DJs nacionales e internacionales en seis escenarios serán parte de la edición local número 17 que se realiza el próximo sábado en el Parque de la Ciudad

Creamfields Argentina 2025: el festival

Acceso a la vivienda: el desafío de bajar el costo del metro cuadrado impulsa nuevas alternativas

Técnicas industrializadas, impresión 3D y alianzas estratégicas son las nuevas herramientas capaces de acelerar obras, reducir costos y acercar propuestas habitacionales. Todas las claves que dejó el evento CIBA 2025

Acceso a la vivienda: el

Fin de semana largo: una ciudad entrerriana anunció la ampliación de sus descuentos para turistas

El programa de beneficios que tiene esta localidad sumó opciones en alojamiento, gastronomía, termas y eventos. Cómo acceder de manera fácil y digital

Fin de semana largo: una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Al Gobierno le quedan cerca

Al Gobierno le quedan cerca de USD 700 millones de los que liquidó el campo para evitar que el dólar llegue al techo de la banda

El video de “Pequeño J” y Lara Gutiérrez dos semanas antes del triple femicidio de Florencio Varela

Comenzó el juicio por el femicidio de Natalia Mariani y el ex esposo incriminó a su hijo: “Mentí para ayudarlo”

Cómo los corales permiten reconstruir la historia de los cambios climáticos a nivel global, según expertos

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

INFOBAE AMÉRICA
Taylor Swift introduce a Shakespeare

Taylor Swift introduce a Shakespeare en la conversación cultural del siglo XXI

Amor, sexo y Frankenstein: ¿qué más se puede pedir?

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

Ejercicios personalizados y diagnósticos tempranos mejoran la recuperación visual tras conmociones cerebrales

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

TELESHOW
Quién es Matías Roure, el

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento

Adrián Suar se metió en la polémica del Martín Fierro a Susana Giménez como conductora: “Vero Lozano se lo merece”

Juana Repetto recordó su experiencia al conocer hombres en una app de citas: “Me la bajé y me embaracé”

Damián Betular habló de la crisis de Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Que no llore”