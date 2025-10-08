Creamfields Argentina 2025: el festival de música electrónica vuelve con David Guetta como artista principal

Creamfields Argentina 2025 reunirá a más de 60 artistas en el Parque de la Ciudad el 11 de octubre (Creamfields)

La música electrónica vuelve a tomar protagonismo en la agenda cultural porteña. El próximo sábado 11 de octubre marcará un nuevo punto de encuentro para los fanáticos del género, con una propuesta que combina historia, innovación y una experiencia sensorial de magnitud internacional. Entre luces, beats y una producción sin precedentes, Buenos Aires se prepara para una jornada que promete quedar en la memoria colectiva.

Creamfields Argentina 2025 celebrará una nueva edición en la que reunirá a los nombres más destacados del circuito global que lo consagra como uno de los festivales más emblemáticos del país y de la región.

Con una propuesta que fusiona diferentes estilos y generaciones, esta edición ofrecerá una grilla con más de 60 artistas distribuidos en seis escenarios: Main Stage, Alternative Stage, Electric Garden, Cream Stage, The Tent y Under Rail. Cada uno de ellos tendrá su propia identidad sonora, con producciones visuales de alto impacto y ambientaciones únicas.

David Guetta encabeza el festival de música electrónica más esperado de Buenos Aires (Creamfields)

David Guetta, el gran protagonista

Entre las figuras principales se destaca el regreso del DJ francés David Guetta, uno de los artistas más influyentes de la música electrónica contemporánea. Reconocido por temas icónicos como When Love Takes Over, Sexy Bitch y Memories, promete un show monumental con efectos especiales y una puesta en escena de escala internacional.

Su regreso a Buenos Aires se produce tras un año histórico. Recientemente, agotó tres conciertos en Francia para más de 240 mil personas y fue elegido, por quinta vez, como el DJ número uno del mundo, según el ranking anual de DJ Mag.

Por su parte, Armin Van Buuren también formará parte del line-up, el cual compartirá con artistas como Miss Monique, Mathame, Becky Hill, Ben Klock, Claptone, Mind Against y Argy, entre muchos otros. Una constelación de talentos que convertirá al festival en una verdadera celebración de la música electrónica global.

Una experiencia imperdible

A lo largo de sus seis escenarios, Creamfields ofrecerá distintas propuestas artísticas y sensoriales. El Main Stage reunirá a los headliners internacionales, mientras que el Alternative Stage será el espacio para los sonidos más experimentales. En tanto, el Electric Garden y el Cream Stage presentarán actuaciones con espíritu melódico y atmósferas envolventes.

Por otro lado, The Tent y Under Rail serán los puntos de encuentro para talentos emergentes y propuestas locales, lo que busca reafirmar el compromiso del festival con la diversidad y la innovación. Estos espacios, ya consolidados en la escena porteña, logran construir comunidades activas que celebran la cultura electrónica en todas sus expresiones.

La edición 2025 de Creamfields ofrecerá seis escenarios con propuestas artísticas y sensoriales únicas (Creamfields)

Asimismo, la producción visual, el sonido envolvente y la sincronización de luces transformarán cada presentación en una experiencia multisensorial. La propuesta se completará con zonas de descanso, áreas gastronómicas y puntos de encuentro diseñados para disfrutar al máximo la jornada.

A lo largo de sus ediciones, pasaron por sus escenarios figuras legendarias como Calvin Harris, Tiësto, The Chemical Brothers, Underworld, LCD Soundsystem y Bajofondo, entre otros. Incluso, la performance de este último junto a Gustavo Cerati permanece como uno de los momentos más recordados en la historia del evento.

El próximo 11 de octubre será la oportunidad de formar parte de un acontecimiento único, donde la energía, el ritmo y la emoción se combinarán en una experiencia irrepetible. Con una producción a la altura de los grandes festivales internacionales, Creamfields Argentina invita a vivir una jornada inolvidable junto a los nombres más importantes del género.

Una vez más, Buenos Aires se prepara para vibrar al compás de los beats, en un evento que celebra la música, la comunidad y la pasión por bailar.

