Una icónica marca lanzó el primer curso de coctelería abierto, gratuito y online: cómo participar

Carolina del Hoyo, Directora Regional de Marketing de Fratelli Branca (FB)

El acceso a la información en la era digital está cada vez más al alcance de todos, lo que genera que cualquiera pueda aprender y capacitarse en distintas áreas. Con esto en mente, Fratelli Branca lanzó un curso de coctelería online y gratuito para aquellos que quieran comenzar su camino en el rubro.

Accademia Branca es una propuesta en la que se busca formar de manera libre y gratuita a quienes estén interesados en dar sus primeros pasos como bartenders profesionales. La firma de bebidas alcohólicas que nació en Milán hace casi 180 años tiene como objetivo formar talentos que se conviertan en protagonistas de Latinoamérica.

Con el apoyo académico de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y el acompañamiento de la Fundación Pescar, la compañía ofrece un curso de coctelería abierto a todo el público. Esto quiere decir que es 100% virtual, gratuito y disponible para todos aquellos que quieran incursionar en el área o quieran reforzar sus conocimientos.

Adriano Marcellino, uno de los expertos más importantes de la Argentina en whisky (FB)

El programa está dividido en dos niveles. De esta forma, tanto principiantes como avanzados pueden aprender según sus necesidades.

Nivel 1: Pensado para quienes recién comienzan a interiorizarse en la coctelería y la gastronomía. Se trata de 12 clases on demand de formación inicial comandadas por Martín Olivera y Juan Luciani , Brand Ambassadors de Branca, y docentes de UADE. Dentro de las temáticas entran la historia de la especialidad, técnicas básicas, mixología, hospitalidad, consumo responsable, café e infusiones.

Nivel 2: Orientado a bartenders con conocimientos previos y una experiencia básica en el rubro, pero que buscan profesionalizar aún más sus habilidades. Este ciclo de formación intermedia de ocho clases lo llevarán adelante referentes de la industria y especialistas en áreas como fermentados, clarificados, barismo, maridaje y gestión del bar como negocio. Dentro de los expertos convocados se encuentran Lucas Rothschild, Adriano Marcellino, Verónica Bruno, Machi Martínez, Lucas Dávalos, Agustina Román, Alex Mesquita y Eduardo Kastika.

Desde la compañía afirmaron que en 2026 se encontrará disponible el nivel tres del curso, el cual se encuentra actualmente en desarrollo. Este contará con formaciones más avanzadas para aquellos que quieran continuar ampliando sus habilidades y seguir incursionando en la coctelería.

Tragos elaborados con Carpano, uno de los vermuts más tradicionales de la coctelería (FB)

Tanto la primera etapa como la segunda tienen instancias de evaluación en los distintos momentos de la capacitación. Dichas pruebas permiten que cada participante pueda comprobar el aprendizaje de los conocimientos y continuar con su recorrido profesional y formativo.

La importancia de la formación

El proyecto de la destilería de armar una academia surge del compromiso con la educación, la empleabilidad y el fortalecimiento de la industria. “Reconocemos el enorme valor cultural, económico y humano que representa el mundo de la coctelería y queremos ser parte activa en la formación de nuevas generaciones de profesionales”, aseguró Carolina del Hoyo, directora regional de Marketing de Fratelli Branca.

Para ampliar aún más el valor educativo del curso, parte del cuerpo docente de UADE se unió a la propuesta: participaron de contenidos y actividades conjuntas como prácticas profesionales, visitas a la destilería y experiencias formativas.

Juan Luciani y Martin Olivera, Brand Ambassadors Fratelli Branca (FB)

Además, la Fundación Pescar se sumó para brindar a su comunidad una herramienta de capacitación accesible y de calidad y así contribuir a sus programas de inserción laboral y formación práctica. De hecho, se encuentra trabajando en una iniciativa de prácticas profesionales para los egresados con mejores promedios, lo que facilita su conexión con potenciales empleadores del ecosistema gastronómico.

Fratelli Branca celebra este año el aniversario número 180 de su bebida en el mercado internacional. La marca, creada en Milán en 1845, ha estado presente a lo largo de distintas etapas de la historia argentina y mantuvo su receta y valores originales durante ese tiempo, atravesando conflictos bélicos, crisis económicas y transformaciones sociales.

Actualmente, desarrolla proyectos como su academia, que buscan fortalecer la industria gastronómica y generar oportunidades de inclusión laboral en Latinoamérica.

Cómo inscribirse en la Accademia Branca

Las inscripciones al primer curso 100% online y gratuito de Fratelli Branca son abiertas y ya están disponibles para todas las personas que quieran sumergirse en el mundo de la coctelería. Para anotarse se debe ingresar a su página web y registrarse.

Desde la compañía aseguran que para ellos el hecho de que cualquiera pueda participar del curso es esencial, ya que se pretende promover la inclusión social y el acceso al trabajo, así como también la profesionalización del puesto de bartender.

“Creemos que la formación puede ser una verdadera herramienta de transformación, porque detrás de cada cóctel, hay una historia, una vocación y una oportunidad. Queremos que más personas descubran en la coctelería una posibilidad de crecimiento y salida laboral. Accademia Branca es un puente hacia eso”, aseguró la Directora Regional de Marketing de la empresa.

Para más información, hacer clic aquí.