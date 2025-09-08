Chapadmalal: qué ofrece este destino natural ubicado a pocos minutos de Mar del Plata

El turismo en Chapadmalal propone relax y actividades todo el año cerca del mar (Emturyc)

Chapadmalal emerge como una de las áreas turísticas más buscadas en el sur de Mar del Plata para descansar, tomar aire puro y contactar directamente con el entorno costero. Situada a 20 minutos de la ciudad, dentro del Partido de General Pueyrredon, esta franja se despliega entre dunas, acantilados, mar y la llanura pampeana, en un ambiente donde lo natural y la tranquilidad definen el ritmo cotidiano.

Su nombre remite a la antigua Estancia homónima y significa “entre arroyos” en araucano. La zona agrupa distintas urbanizaciones: Playa Chapadmalal, San Eduardo, Los Lobos, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo del Mar. Todas, ubicadas a la vera de la Ruta 11.

Durante los últimos años aumentó la cantidad de visitantes que eligen el destino para escapadas de fin de semana, vacaciones largas, teletrabajo frente al mar o incluso construir su propia vivienda. El entorno invita a desconectarse, compartir con familiares o amistades, disfrutar deportes, además de gozar de propuestas de alojamiento y gastronomía.

Una zona con alternativas de alojamiento para todos los estilos

La variedad de alojamientos incluye complejos de cabañas. Hay más de 14 que están inmersos en arboledas antiguas y próximos a la playa, con servicios completos como fogones, televisión satelital, seguridad y áreas comunes para la interacción entre huéspedes.

Los aparts hotel ofrecen propuestas modernas y comodidades diferenciales. Uno se sitúa frente a la Ruta 11, con restaurante abierto al público; otro, enfocado en familias y grupos, suma teatro, piscina climatizada, gimnasio, hidromasajes y hasta cajero automático.

Las casas en alquiler permiten mayor privacidad y comodidad, ya que brindan ambientes equipados con wifi, televisión satelital, parrillas y hogares a leña. Los hostels, en tanto, conservan una mística joven, con música en vivo, actividades artísticas, desayunos completos y terrazas para contemplar el mar.

La posibilidad de acampar también está presente, a través de dos campings rodeados de vegetación y brisa marina, que aportan una experiencia más cercana al entorno natural.

Gastronomía local: calidad y diversidad para todos los gustos

En Chapadmalal, la variedad gastronómica se expresa en cervecerías artesanales donde se pueden degustar estilos como Golden, IPA, Honey o Porter, con tapeos, picadas y platos para compartir.

Restaurantes y bares de la zona ofrecen desde parrilla al asador, sushi, pastas y mariscos, hasta opciones veganas y minutas clásicas, en ambientes relajados y creativos. Para la merienda o el desayuno, medialunas, alfajores y churros de impronta marplatense forman parte de la propuesta.

Uno de los sitios destacados es la primera bodega de influencia oceánica del país, instalada en la Estancia Santa Isabel. Las visitas permiten recorrer viñedos, conocer procesos de producción y degustar vinos acompañados de una picada.

Actividades para vivir el turismo activo

Chapadmalal ofrece múltiples actividades para disfrutar la naturaleza y el aire libre en cualquier época del año. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran:

Surf: Las playas de la zona ofrecen excelentes olas, aptas para dar los primeros pasos en el deporte y para surfistas experimentados que frecuentan competencias nacionales como el cierre del circuito argentino y el Open Pro La Paloma.

Trekking: Senderos y caminatas por la playa, la llanura pampeana y los acantilados permiten disfrutar del amanecer, registrar la flora y aves locales, y descubrir paisajes únicos.

Running: Circuitos que alternan terrenos de playa, médanos, cruce de arroyos, caminos rurales y reservas forestales, pensados para los usuarios que prefieren la actividad física en contacto con la naturaleza.

Pesca deportiva: Opciones para practicar pesca durante todo el año, tanto desde la orilla, los acantilados, las escolleras o en embarcaciones, con amplia variedad de especies.

Golf: La cancha de Marayuí permite la participación de hasta 60 jugadores, está alineada con estándares internacionales y suma un entorno de arboleda y agua que aporta atractivo paisajístico y deportivo.

Cabalgatas: Recorridos por circuitos arbolados, playas y zonas rurales, ideales para disfrutar el paisaje y la compañía de los animales.

Parapente: Experiencias de vuelo de bautismo en parapente, paramotor y paratrike , bajo la guía de instructores profesionales, pensadas tanto para la aventura como para una primera aproximación.

Degustaciones en bodega: Recorridas por los viñedos y la sala de elaboración en la Estancia Santa Isabel, culminan con degustaciones de vinos locales y una variedad de productos de la región.

Cabe destacar que este destino se distingue por proponer una alternativa alejada del movimiento urbano, con opciones para descansar, practicar deportes, realizar actividades al aire libre y descubrir una oferta turística centrada en lo natural y lo auténtico.

