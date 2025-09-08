Arte y real estate: una propuesta que cautivó a los asistentes de arteba 2025

Zonaprop dice presente en arteba 2026 (Zonaprop)

La edición 2025 de arteba, una de las ferias de arte contemporáneo más relevantes en la región, sirvió de escenario para promover la cultura y que diferentes artistas presenten propuestas singulares. En este marco, un portal de clasificados online exhibió una muestra que integró lo mejor de la feria y el real estate.

Se trata de Zonaprop, que decidió ir más allá del ámbito del real estate para reforzar su compromiso con el arte, resaltando la conexión orgánica entre ambos sectores. Con el objetivo de democratizarlo y hacerlo parte de la vida cotidiana de las personas, la marca volvió a formar parte del evento que tuvo lugar en Centro Costa Salguero.

La Obra Maestra, la conexión entre el arte y el real estate

En su stand, exhibió La Obra Maestra, realizada por el artista plástico Mauro Ketlun, que utiliza la técnica del “anacronismo tridimensional” como recurso estético y conceptual.

Se trata de un estilo exclusivo de arte donde, desde un solo punto de vista, decenas de piezas distintas se alinean para formar una imagen. En este caso, el logo de la marca.

Cabe destacar que esta obra guarda algunos secretos. Hay fragmentos, detalles y elementos que solo se revelan desde ciertos ángulos. Por eso, se invitó al público presente en la feria a mirarla con atención, ya que en cada mirada se podía descubrir algo nuevo.

Mauro Ketlun, artista plástico (Zonaprop)

El mensaje que se brindó a través de esta exhibición es el de las segundas oportunidades. Así como un material descartado tiene la posibilidad de transformarse en arte, un espacio puede renovarse y convertirse en un nuevo hogar.

En esa misma línea, la obra que presentó Zonaprop en arteba 2025 celebra la sustentabilidad y la belleza de lo que significan los nuevos comienzos para los argentinos.

Un éxito que se renueva en 2025

Tras el éxito de su lanzamiento en 2024, el programa Vivir con Arte: curaduría para incluir obras en tu casa continúa para que más gente pueda descubrirlo. Se trata de un servicio de asesorías personalizadas, que son totalmente gratuitas.

El objetivo de esta iniciativa, desarrollada por Zonaprop en colaboración con la Fundación arteba, consiste en democratizar el arte para facilitar su integración en los hogares. A lo largo de los tres días de la feria, dos curadores guiaron a los interesados para la selección de piezas que se adaptaran a sus estilos o presupuestos.

Mediante su presencia Zonaprop, refuerza su objetivo de democratizar el arte (Zonaprop)

Cabe destacar que el programa estará vigente durante todo el año. Con lo cual, quienes quieran acceder pueden hacerlo desde la sección Novedades en el portal de Zonaprop.

El concepto central de la marca en la feria arteba fue “La llave para encontrar tu hogar”, enfocado en empoderar a las personas que están buscando una propiedad para comprar. A pesar de que puede ser un proceso abrumador y que puede llegar a generar ciertos temores, el portal de clasificados busca posicionarse como una solución ante esto.

El símbolo de la llave, presente en el isologo de la compañía, remite al propósito de proporcionar el acceso a las herramientas, opciones, conocimiento y confianza esenciales para transitar con éxito esta nueva etapa.

“Nuestra participación en arteba manifiesta claramente la consolidación de las iniciativas culturales de la plataforma, resaltando la conexión orgánica que existe entre el arte y el real estate”, afirmó Julieta Vilá, directora de Marketing de Zonaprop.

A través de esta propuesta, el portal logró demostrar que cualquier espacio puede convertirse en un ámbito creativo e inspiracional. Mostró esa conexión que existe entre el mundo de bienes raíces con la cultura: una unión que se produce para imaginar ambientes singulares y cargados de sentido.