arteba 2025: así es el espacio que combina creatividad y coctelería premium

Gancia vuelve a decir presente en la emblemática feria de Buenos Aires de la mano de Tres Monos, reconocido como el mejor bar de Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial

Con los clásicos de siempre
Con los clásicos de siempre y novedades en la coctelería, estará disponible los días 29, 30 y 31 de agosto (Gancia)

Cómo es habitual todos los años, el Centro Costa Salguero abrió sus puertas para una nueva edición de la feria arteba. Hasta el 31 de agosto, empresas y visitantes descubren a artistas plásticos y experiencias que llevan a recorrer sabores inspirados en la creatividad, surrealismo y coctelería.

A través de la propuesta Gancia Hibiscus Cocktail Bar, desarrollada por el equipo de Tres Monos, los asistentes tienen la posibilidad de descubrir tragos que se nutren del espíritu experimental. Al igual que en 2024, el escenario de la mixología se fusiona con el talento de autores locales para reflejar la innovación y creatividad del evento.

Prensa e invitados especiales de la marca tienen acceso a un pre-opening exclusivo los días 27 y 28, mientras que el público general puede disfrutar de este lugar en las fechas siguientes: 29, 30 y 31. En un espacio finamente diseñado, se exhibe lo mejor de los clásicos de siempre y recetas inéditas para descubrir sabores únicos.

La fusión de la coctelería y el arte contemporáneo

arteba reúne anualmente a grandes artistas, galerías, curadores y coleccionistas en un centro al cual accede un público amplio. En este marco, la propuesta de Gancia Hibiscus Cocktail Bar busca acompañar el recorrido con tragos de autor.

“Con nuestro equipo, pensamos esta carta como una forma de acompañar a la gente en su recorrido por la feria. Son tragos con identidad, fáciles de disfrutar, pero con detalles que sorprenden y hacen que la experiencia se recuerde más allá de la visita al bar”, destacó Sebastián Atienza, el fundador de Tres Monos.

El enfoque apuesta por la novedad y cada receta incorpora guiños a movimientos, paletas y materiales que son característicos de corrientes artísticas. Sus destacados muestran ingredientes y presentaciones que dialogan con influencias culturales y contextos históricos propios de la región. Se trata de una propuesta que va más allá de un simple cocktail: representa un cruce entre disciplinas.

Al igual que el año pasado, este sitio oficia como un punto de encuentro diverso, donde converge lo visual y las expresiones. La barra funciona como un espacio de pausa, descanso e intercambio: “Representa una oportunidad de reinterpretar nuestra propuesta y conectar con nuevas audiencias”, menciona Solana Baccile, Category Manager de Aperitivos de Grupo Cepas.

La barra funciona como un
La barra funciona como un espacio de descanso y diálogo entre los visitantes (Gancia)

“Con Gancia Hibiscus, buscamos demostrar que la coctelería puede ser tan creativa y expresiva como cualquier otra manifestación artística”, agregó la ejecutiva sobre la carta de bebidas. La misma expone materiales, técnicas y combinaciones que responden a contextos estéticos variados, de tal modo que los sabores dejan de ser acompañantes y se transforman en testimonios del evento.

Las opciones de coctelería de Gancia Hibiscus

  • Poisson Rabioso: Contiene Gancia Hibiscus, Bombay Sapphire, Martini Rosso, cereza, jazmín y bitter. El trago fue inspirado en el primer manifiesto surrealista de André Breton.
  • Alegoría del Invierno: Lleva Americano Gancia, Grey Goose, membrillo, menta andina, eucalipto y limón. Fue inspirado en el surrealismo de Remedios Vario, evocando la imaginación y el realismo mágico.
  • Las Obras Naranjas: Está elaborada con Gancia Hibiscus, Bomba Sapphire, hesperidina, Martini Bianco, manzanilla, sauco y espumante. Toma inspiración en la serie de naturalezas muertas de Fernando Botero, exponente del arte popular latinoamericano.
  • Arte bajo Cero: Se prepara con Americano Gancia, Bacardí carta blanca, maracuyá, vainilla y chocolate. Se inspira en el Pop Art y representa la paleta de colores de Marta Minujín.

arteba, la feria que expone lo mejor del arte contemporáneo

Organizado por la fundación homónima, este evento se caracteriza por reunir anualmente a diferentes protagonistas fundamentales del ámbito artístico. Este espacio facilita el intercambio entre diversas miradas y prácticas culturales, consolidando su importancia en la ciudad.

En este sitio, la propuesta gastronómica cobra otro sentido: los sabores ofrecidos dejan de ser simples y cada presentación se convierte en un verdadero testimonio. Los cocktails se pueden interpretar como una historia, ya que los ingredientes que son seleccionados evocan movimientos estéticos.

Por lo tanto, el Gancia Hibiscus Bar ocupa un lugar dentro de la experiencia de esta exposición. Se presenta como una práctica cultural con capacidad de narrar identidades y generar un diálogo directo con las obras que formaron parte.

Para conocer más información sobre Gancia y sus productos, hacer clic aquí.

