Cómo recuperar el dinero de un viaje cancelado sin justificación

La cobertura se aplica a vuelos, hoteles, actividades, cruceros y otros servicios contratados en Almundo (Almundo)

Planificar un viaje implica tiempo y dinero. Sin embargo, en cualquier momento pueden surgir imprevistos que obliguen a suspender los planes. Muchas veces, las aerolíneas y los hoteles aplican penalidades altas o directamente no permiten la devolución del dinero.

Ante este escenario, Almundo presentó el seguro de cancelación Any Reason, una alternativa para recuperar hasta el 75% del costo total, sin necesidad de justificar la causa. Este servicio se aplica a vuelos, hoteles, circuitos turísticos, actividades, cruceros y otros productos adquiridos a través de la compañía.

Con Any Reason, los pasajeros pueden recuperar hasta el 75% del costo de su viaje (Almundo)

Cómo activar el seguro

El producto cubre únicamente los montos que no son reembolsados por los proveedores de los servicios contratados, siempre hasta el 75% del costo total del viaje y dentro del tope asegurado. En caso de cancelación parcial, la cobertura no se aplica. Solo lo hace con suspensiones totales, por lo que no permite la reprogramación de los servicios adquiridos.

La devolución se realiza en pesos argentinos al tipo de cambio oficial del Banco Central de la República Argentina, independientemente de la moneda en la que se haya abonado el viaje. Además, la cobertura no incluye impuestos ni percepciones de ARCA, ya que esto debe gestionarse directamente con el organismo recaudador.

Para activarla, el pasajero debe confirmar que su seguro se encuentra dentro del período de validez y luego comunicarse con Assist Card, donde recibirá un número de caso. Posteriormente, debe informar a Almundo para que inicie la gestión con los proveedores de los servicios contratados.

Cabe destacar que el seguro debe ser contratado en conjunto con la asistencia y antes de la compra de los servicios turísticos. El beneficio está disponible para pasajeros de hasta 74 años. Se puede adquirir hasta 15 días antes del viaje, pero dentro de los 14 previos a la salida deja de estar disponible. Además, la activación tiene que realizarse con un máximo de 48 horas antes de partir.

Para activar Any Reason, el pasajero debe comunicarse con Assist Card y luego informar a Almundo (Almundo)

Cómo recuperar el dinero sin complicaciones

El proceso de cancelación y reembolso se inicia con la solicitud del pasajero. Primero, debe comunicarse con Assist Card, pasar los datos de su voucher y solicitar el número de caso correspondiente a cada pasajero asegurado. Luego, en el mismo día, tiene que informar a Almundo para que el vendedor inicie la cancelación en el sistema interno y gestione la posibilidad de recuperar montos con los proveedores.

En paralelo, el área de operaciones de la empresa se encarga de gestionar la devolución de los importes recuperables y aplicar el seguro de cancelación sobre los valores no reembolsables. Una vez completada esta instancia, el pasajero recibe una “carta de penalidades”, que debe presentar ante Assist Card junto con las facturas y vouchers de los servicios adquiridos.

Tras la presentación de la documentación, el seguro procesa la devolución en un plazo estimado de entre 30 y 60 días. El reintegro se deposita en una cuenta bancaria a nombre del pasajero titular del viaje, sin posibilidad de realizar transferencias a terceros.

Con esta cobertura, los viajeros pueden planificar con mayor tranquilidad y sin riesgos financieros (Almundo)

Una alternativa para viajar con mayor seguridad

Desde Almundo señalan que Any Reason se posiciona como una opción para quienes buscan flexibilidad y protección financiera ante imprevistos. Es que viajar implica planificación, inversión y muchas expectativas, pero a veces las circunstancias obligan a modificar los planes.

Asimismo, desde la compañía señalan que contar con una cobertura que permita recuperar parte de lo invertido brinda una tranquilidad adicional a los pasajeros. Por eso, a través de este servicio, aumentan las opciones de seguridad para los turistas y refuerza su propuesta de valor en el mercado del turismo.

Para conocer más detalles sobre Any Reason y contratar esta cobertura, se puede ingresar aquí.