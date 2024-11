La creatividad de los bartenders: el arte detrás de cada cóctel clásico

Adriano Marcellino, Ludovico De Biaggi, Mona Gallosi Martín Tummino, Flavia Arroyo y Sebastián García muestran la versatilidad y creatividad de la coctelería actual (Campari)

A lo largo de su historia, Campari ha logrado convertirse en un aperitivo icónico y flexible, adaptándose a distintas visiones del mundo para convertirse en gran protagonista de la historia de la coctelería.

Este viaje no habría sido posible sin su esencia que permite crear diferentes sabores y texturas. Desde el MiTo, cóctel fundacional de una larga historia, hasta interpretaciones modernas como la del Campari Spritz, la marca ha cautivado a generaciones de amantes de la coctelería, convirtiéndose en el corazón de innumerables cócteles.

Clásicos de la coctelería como el Milano Torino, Americano, Negroni, Negroni Sbagliato, Boulevardier, Garibaldi y Campari Spritz llevan el arte de los aperitivos italianos a nuevas generaciones (Campari)

El legado de una marca en cada cóctel

Para celebrar tanto esta nueva etapa como la historia del aperitivo, un de grupo de bartenders que forma parte del Campari Squad ofrece sus propias perspectivas al mundo de esta marca a través de cócteles icónicos.

“Campari es sinónimo de aperitivo y el bitter por excelencia. Es un ingrediente fundamental en la historia de la coctelería porque es parte esencial de grandes cócteles clásicos”, manifiesta Martín Tummino, bartender y sommelier.

Su preferencia se inclina hacia el Campari Spritz, una combinación refrescante que lo conecta con sus raíces. “Yo vengo de una familia italiana, los aperitivos y el vino están en mi ADN. El Campari Spritz me transporta directamente al verano en Italia, que además de ser uno de mis países favoritos, es la cuna del Spritz”, agrega.

Campari Spritz, un cóctel moderno que gana terreno en todas partes del mundo (Campari)

Para Flavia Arroyo, esta marca representa elegancia y versatilidad, características que encuentra en el Negroni Sbagliato, un cóctel nacido de un “error” al reemplazar el gin del Negroni clásico por vino espumante.

“Es algo que me identifica 100%, soy una bartender curiosa, pero sobre todo me gusta poder realizar esas mezclas que sorprendan y muchos de mis cocteles de autor nacieron como errores de receta”, reconoce.

Los emblemáticos Americano y MiTo reflejan la esencia de la coctelería italiana (Campari)

En tanto, Sebastián García ve a Campari como algo más que una marca; para él, es uno de sus productos favoritos tanto a nivel personal como profesional. Su elección fue el Milano Torino, una preparación que considera fundamental en la historia.

“Nació afines del 1800 y fue el primero con gran peso en el mundo de la coctelería. Para crear uno que salga espectacular, se necesita un vaso corto, hielo, partes iguales de Campari y Vermut Rosso, y se decora con naranja”, explica el director creativo de Presidente y Nobel Bar.

García también comparte su conexión con el Americano. “El tip consiste en una parte de Campari, una parte de Vermut Rosso y se completa con soda, pero también se puede jugar en dividir el vaso en tres partes y que sean iguales. Creo que la mayoría de los bodegones lo sirven con una rodajita de limón y eso lo hace distinto y refrescante”, asegura.

El Boulevardier mezcla bourbon, vermut dulce y el icónico aperitivo rojo, combinando la elegancia europea con la intensidad del whisky americano (Campari)

El Garibaldi y otros cócteles icónicos

Ludovico De Biaggi, creador de Oh No! Lulu reconoce que Campari es parte de la historia de la coctelería y su vida personal. “Desde chico siempre vi su botella y me llamó mucho la atención por su color y tipografía. Después, con los años, cuando me volví bartender, me enamoró la historia y entender que hay clásicos de la coctelería que nacieron con esta marca”, comenta.

Entre sus favoritos destaca el Garibaldi, una mezcla simple con jugo de naranja. “Para mí, hay pocos cocteles tan emblemáticos y el gran secreto de su preparación es tomarse un minuto más para exprimir las naranjas en el momento”, sostiene, para que resalten los sabores naturales de los ingredientes.

Por su parte, Adriano Marcellino, un apasionado del whisky, encuentra en el Boulevardier el cóctel perfecto. La receta, que mezcla Campari con vermut dulce y bourbon, fue creada en París y representa un clásico que nunca pasa de moda. “Para disfrutar de un cóctel excelente, mis consejos son dos: frío y agua”, indica.

Mona Gallosi, una de las bartenders más reconocidas de la región, elige el Negroni como su cóctel predilecto, para el que mezcla partes iguales de Campari, gin y vermut rosso. Considera que se trata de un clásico indiscutido: un cóctel icónico y accesible que evoca un balance perfecto entre dulzura, amargor y fuerza alcohólica.

Para todos ellos, Campari es más que un licor; es un legado que sigue inspirando nuevas generaciones de bartenders y aficionados. La versatilidad y elegancia de la marca la han convertido en el corazón de los cócteles más icónicos.

